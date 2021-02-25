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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Работа над стратегией деоккупации Крыма завершается, - Ташева

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Работа над стратегией деоккупации Крыма завершается, - Ташева

Заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева заявила, что завершается работа над стратегией деоккупации Крымского полуострова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сейчас завершается работа над таким документом. Отдельные эксперты были вовлечены в эти процессы, знаем, что Совет национальной безопасности Украины, в том числе по инициативе представительства, активно отреагировал и работает над этим документом", - отметила Ташева.

По ее словам, стратегия будет презентована украинскому обществу.

Ташева также указала, что в ходе саммита Крымской платформы, который пройдет 23 августа, будет подписана Крымская декларация, к которой смогут присоединиться страны-партнеры, поддерживающие территориальную целостность Украины.

"Президент Украины подчеркнул, что он видит это, как институцию, которая будет нарабатывать решения и предложения для руководителей государства и в том числе станет платформой для работы с нашими международными партнерами. Это будет офис в Киеве с сотрудниками и такой себе "think tank" , который будет нарабатывать политики государства и на международном уровне", - объяснила она.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Теперь Я спокоен, летом на ЮБК.
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25.02.2021 16:21 Ответить
ЮБК це "Южний Беряг КоЛиМи"??? Работа над стратегией деоккупации Крыма завершается, - Ташева - Цензор.НЕТ 3212
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25.02.2021 16:24 Ответить
Занимает полосу черноморского побережья Крыма на южном склоне Главного хребта Крымских гор от мыса Айя на западе до массива Кара-Даг на востоке протяжённостью около 150-180 км и шириной 2-8 км. Занимает территории Севастополя (частично), Ялтинского, Алуштинского, Судакского и частично Феодосийского регионов Крыма. Отличительной климатической особенностью региона является то, что здесь господствует субтропический средиземноморский климат сухого, полусухого и полувлажного типов в зависимости от господствующих ветров и высоты над уровнем моря. Особенности климата, рельефа и ландшафта Южнобережья позволяют охарактеризовать его как Крымское субсредиземноморье. По причине ярко выраженного географического, климатического и хозяйственного отличия от остальной территории полуострова, история Южного берега Крыма также имела политические и этнографические отличия, которые отчасти сохраняются до наших дней.
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25.02.2021 16:27 Ответить
Теперь "Крым наш!"
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26.02.2021 03:05 Ответить
яка-така "стратегія"?
Окуповані території завжди звільнялися тільки за допомогою армії.
Все інше - від лукавого..
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25.02.2021 16:21 Ответить
Та обычная зэбиляная стратегия - надо просто перестать стрелять, отвести войска от переднего края, запретить разведку и там еще несколько, таких же.
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25.02.2021 16:26 Ответить
ух ты... нежданчик...
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25.02.2021 16:22 Ответить
Что? У Зебилов есть план? Стратегический? Ну-ну...
Работа над стратегией деоккупации Крыма завершается, - Ташева - Цензор.НЕТ 491
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25.02.2021 16:23 Ответить
Поки Рашка не розвалиться ніхто Крим не поверне ,і нічого морочити людям голову.
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25.02.2021 17:09 Ответить
И часть Донбасса тоже-рашка от туда добровольно не уйдет.
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25.02.2021 17:25 Ответить
Не иначе, как план Третьей мировой войны составили. Иначе ж никакой деоккупации. И потом, если оккупация получилась какая-то образцово мирная - без единого выстрела, то это не означает, что и деоккупация будет такою же. А впрочем это я от зависти - а кому бы не хотелось получать нехилое жалование за составления всяких утопических стратегий, которые и выполнять-то никто не собирается.
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25.02.2021 17:27 Ответить
А когда Ташева планирует переход Крыма под юрисдикцию Украины?
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26.02.2021 03:03 Ответить
"Стратегія деокупації Криму завершується..." -- це буде офіс у Києві зі своїми співробітниками... інституція" (ще одна)... Перемога, про яку дбали аж 7 років ! ((
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01.03.2021 04:26 Ответить
 
 