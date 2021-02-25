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Робота над стратегією деокупації Криму завершується, - Ташева

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Робота над стратегією деокупації Криму завершується, - Ташева

Заступниця постійного представника президента України в АР Крим Таміла Ташева заявила, що завершується робота над стратегією деокупації Кримського півострова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зараз завершується робота над таким документом. Окремі експерти були залучені в ці процеси, знаємо, що Рада національної безпеки України, в тому числі з ініціативи представництва, активно відреагувала і працює над цим документом", - зазначила Ташева.

За її словами, стратегія буде презентована українському суспільству.

Ташева також вказала, що в ході саміту Кримської платформи, який пройде 23 серпня, буде підписана Кримська декларація, до якої зможуть приєднатися країни-партнери, які підтримують територіальну цілісність України.

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"Президент України підкреслив, що він бачить це як інституцію, яка буде напрацьовувати рішення та пропозиції для керівників держави і в тому числі стане платформою для роботи з нашими міжнародними партнерами. Це буде офіс у Києві зі співробітниками і такий собі "think tank", який буде напрацьовувати політики держави і на міжнародному рівні", - пояснила вона.

Автор: Анастасія Потіха
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Теперь Я спокоен, летом на ЮБК.
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25.02.2021 16:21 Відповісти
ЮБК це "Южний Беряг КоЛиМи"??? Работа над стратегией деоккупации Крыма завершается, - Ташева - Цензор.НЕТ 3212
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25.02.2021 16:24 Відповісти
Занимает полосу черноморского побережья Крыма на южном склоне Главного хребта Крымских гор от мыса Айя на западе до массива Кара-Даг на востоке протяжённостью около 150-180 км и шириной 2-8 км. Занимает территории Севастополя (частично), Ялтинского, Алуштинского, Судакского и частично Феодосийского регионов Крыма. Отличительной климатической особенностью региона является то, что здесь господствует субтропический средиземноморский климат сухого, полусухого и полувлажного типов в зависимости от господствующих ветров и высоты над уровнем моря. Особенности климата, рельефа и ландшафта Южнобережья позволяют охарактеризовать его как Крымское субсредиземноморье. По причине ярко выраженного географического, климатического и хозяйственного отличия от остальной территории полуострова, история Южного берега Крыма также имела политические и этнографические отличия, которые отчасти сохраняются до наших дней.
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25.02.2021 16:27 Відповісти
Теперь "Крым наш!"
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26.02.2021 03:05 Відповісти
яка-така "стратегія"?
Окуповані території завжди звільнялися тільки за допомогою армії.
Все інше - від лукавого..
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25.02.2021 16:21 Відповісти
Та обычная зэбиляная стратегия - надо просто перестать стрелять, отвести войска от переднего края, запретить разведку и там еще несколько, таких же.
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25.02.2021 16:26 Відповісти
ух ты... нежданчик...
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25.02.2021 16:22 Відповісти
Что? У Зебилов есть план? Стратегический? Ну-ну...
Работа над стратегией деоккупации Крыма завершается, - Ташева - Цензор.НЕТ 491
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25.02.2021 16:23 Відповісти
Поки Рашка не розвалиться ніхто Крим не поверне ,і нічого морочити людям голову.
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25.02.2021 17:09 Відповісти
И часть Донбасса тоже-рашка от туда добровольно не уйдет.
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25.02.2021 17:25 Відповісти
Не иначе, как план Третьей мировой войны составили. Иначе ж никакой деоккупации. И потом, если оккупация получилась какая-то образцово мирная - без единого выстрела, то это не означает, что и деоккупация будет такою же. А впрочем это я от зависти - а кому бы не хотелось получать нехилое жалование за составления всяких утопических стратегий, которые и выполнять-то никто не собирается.
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25.02.2021 17:27 Відповісти
А когда Ташева планирует переход Крыма под юрисдикцию Украины?
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26.02.2021 03:03 Відповісти
"Стратегія деокупації Криму завершується..." -- це буде офіс у Києві зі своїми співробітниками... інституція" (ще одна)... Перемога, про яку дбали аж 7 років ! ((
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01.03.2021 04:26 Відповісти
 
 