Центральная больница Ивано-Франковска не принимает больных с COVID-19: загружена на 105%
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
С четверга, 25 февраля, Ивано-Франковская центральная городская клиническая больница приостановила прием новых пациентов с коронавирусом из-за отсутствия мест.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новое время".
Как пояснили в больнице, в связи с перегруженностью коечного фонда в больнице не будут госпитализировать пациентов с COVID-19 с 25 февраля по 2 марта.
Всех пациентов будут перенаправлять в городскую клиническую больницу № 1.
Больница приостанавливает госпитализацию уже во второй раз с начала эпидемии. В прошлый раз ограничения ввели в ноябре 2020 года.
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По данным местного издания Фіртка, по состоянию на 24 февраля в больнице Ивано-Франковска находится 409 пациентов, что составляет 105% заполненности.
Согласно данным Минздрава Украины, в Ивано-Франковске с начала пандемии выявили более 16 тысяч случаев заражения коронавирусом, на данный момент болеют 2294 человека.
Всего в области зафиксировали 61 950 случаев COVID-19, из них рекордные 711 — за прошедшие сутки. От осложнений коронавируса умер 1141 человек.
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Или отдыхавшие все местные?
Кем?
А чому там не ввели посилений карантин ?
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