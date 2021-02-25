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Центральная больница Ивано-Франковска не принимает больных с COVID-19: загружена на 105%

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Центральная больница Ивано-Франковска не принимает больных с COVID-19: загружена на 105%

С четверга, 25 февраля, Ивано-Франковская центральная городская клиническая больница приостановила прием новых пациентов с коронавирусом из-за отсутствия мест.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новое время".

Как пояснили в больнице, в связи с перегруженностью коечного фонда в больнице не будут госпитализировать пациентов с COVID-19 с 25 февраля по 2 марта.

Всех пациентов будут перенаправлять в городскую клиническую больницу № 1.

Больница приостанавливает госпитализацию уже во второй раз с начала эпидемии. В прошлый раз ограничения ввели в ноябре 2020 года.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Укрзализныця" приостанавливает продажу билетов в Ивано-Франковскую область и обратно

По данным местного издания Фіртка, по состоянию на 24 февраля в больнице Ивано-Франковска находится 409 пациентов, что составляет 105% заполненности.

Согласно данным Минздрава Украины, в Ивано-Франковске с начала пандемии выявили более 16 тысяч случаев заражения коронавирусом, на данный момент болеют 2294 человека.

Всего в области зафиксировали 61 950 случаев COVID-19, из них рекордные 711 — за прошедшие сутки. От осложнений коронавируса умер 1141 человек.

Также на Цензор.НЕТ: Вспышка COVID-19 в Ивано-Франковске: с 26 февраля в городе вводят ограничения на проезд в общественном транспорте

Из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 на Прикарпатье ввели карантин красного уровня.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+11
Зато как хорошо погуляли в Буковели во время общего карантина....да степашка??
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25.02.2021 17:28
+6
Устроили пир во время чумы в Буковели. А Зеленский. как в рот гавна набрал.
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25.02.2021 17:31
+3
Ну да, ну да. Тут лично шмаркля старалась... в самый разгар карантина.
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25.02.2021 17:28
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Степанов, ты ж, падло смердящее, все болячки победил уже??? Или ты врал нам , гнида алчная?! Центральная больница Ивано-Франковска не принимает больных с COVID-19: загружена на 105% - Цензор.НЕТ 9548
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25.02.2021 17:25 Ответить
Стєпанов рекламу Бєніному Буковелю не робив...
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25.02.2021 17:27 Ответить
А кто? Кто буковель рекламировал?
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25.02.2021 18:20 Ответить
Устроили пир во время чумы в Буковели. А Зеленский. как в рот гавна набрал.
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25.02.2021 17:31 Ответить
Зеля с говном во рту родился. Зеля рот раскрывает, оттуда говно вытекает - всю его сраную жизнь.
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25.02.2021 18:14 Ответить
Все отдыхавшие были местными или вернулись туда лечиться?
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25.02.2021 18:21 Ответить
Зато как хорошо погуляли в Буковели во время общего карантина....да степашка??
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25.02.2021 17:28 Ответить
Верно.Старина Дарвин-аплодирует стоя. Центральная больница Ивано-Франковска не принимает больных с COVID-19: загружена на 105% - Цензор.НЕТ 9774
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25.02.2021 17:40 Ответить
Дарвин с 01.04.2019 аплодирует
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25.02.2021 18:22 Ответить
Все отдыхавшие вернулись туда лечиться?
Или отдыхавшие все местные?
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25.02.2021 18:20 Ответить
С чего бы? Отдыхающие по Украине разъехались. Привет из Буковеля повезли.
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25.02.2021 18:23 Ответить
Так больница в ИФ переполнена.
Кем?
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25.02.2021 18:24 Ответить
Ну да, ну да. Тут лично шмаркля старалась... в самый разгар карантина.
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25.02.2021 17:28 Ответить
приклад подала - всім в далекі гори , на широкі полонини ...
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25.02.2021 17:40 Ответить
Тобто в коридорах лежать.
А чому там не ввели посилений карантин ?
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25.02.2021 17:39 Ответить
"Бабла" нет,все в дороги-закатали. Центральная больница Ивано-Франковска не принимает больных с COVID-19: загружена на 105% - Цензор.НЕТ 3298
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25.02.2021 17:41 Ответить
29.01.21

Зеленский на Буковеле не нарушал карантин, - Степанов Центральная больница Ивано-Франковска не принимает больных с COVID-19: загружена на 105% - Цензор.НЕТ 7076
Центральная больница Ивано-Франковска не принимает больных с COVID-19: загружена на 105% - Цензор.НЕТ 853
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25.02.2021 17:40 Ответить
А может быть, мэр Ивано-Франковска пан Марцинкив, так отстаивавший заработки местного бизнеса, отдаст свой кабинет под реанимацию ковид-больных. Всем так нравился борцун с медицинским беспределом, так чего же он теперь воет: "Спасайте нас все!". Может, все-таки, надо немного думать и искать здравую середину в решениях.
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25.02.2021 17:46 Ответить
а где же хваленый полевой госпиталь?
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25.02.2021 17:46 Ответить
Там от "госпиталя" только койки. А больница это персонал, оборудование, тот же кислород. Нет там мобильного госпиталя.
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25.02.2021 18:16 Ответить
А зачем? Скичко со шприцом на камеру фоткается - этого достаточно.
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25.02.2021 18:16 Ответить
Приехали... Почти год прошел, а больницы все никак не подготовятся.
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25.02.2021 18:15 Ответить
Поведай, как больницы должны готовиться. Сами, небось? А может, им деньги нужны? Которые зеля в асфальт закатал, т.е. украл.
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25.02.2021 18:19 Ответить
и Зеля, найвэлычнишый козел-провокатор, приложился к коронавирусному чемпионству бухо в ели
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25.02.2021 18:29 Ответить
Ціна вакцини Астразенека в Європі-1.8 $.
Ціна вакцини Ковішилдс в Індії-2.8$
Україна якимись чином спромоглась закупити Ковішилдс за 4.8$.
Це дика,неприкрита,нахабна корупція,це звичайна крадіжка з бюджету мільярду гривень.
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25.02.2021 18:30 Ответить
https://www.facebook.com/ostakhiv/videos/3838640179514800
Відео, що розкриває брехню "санлікарів" та інших виродків про ситуацію на Івано-Франківщині, та зокрема в Богородчанах.
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25.02.2021 19:18 Ответить
 
 