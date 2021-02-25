Центральная больница Ивано-Франковска не принимает больных с COVID-19: загружена на 105%

С четверга, 25 февраля, Ивано-Франковская центральная городская клиническая больница приостановила прием новых пациентов с коронавирусом из-за отсутствия мест.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новое время".

Как пояснили в больнице, в связи с перегруженностью коечного фонда в больнице не будут госпитализировать пациентов с COVID-19 с 25 февраля по 2 марта.

Всех пациентов будут перенаправлять в городскую клиническую больницу № 1.

Больница приостанавливает госпитализацию уже во второй раз с начала эпидемии. В прошлый раз ограничения ввели в ноябре 2020 года.

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По данным местного издания Фіртка, по состоянию на 24 февраля в больнице Ивано-Франковска находится 409 пациентов, что составляет 105% заполненности.

Согласно данным Минздрава Украины, в Ивано-Франковске с начала пандемии выявили более 16 тысяч случаев заражения коронавирусом, на данный момент болеют 2294 человека.

Всего в области зафиксировали 61 950 случаев COVID-19, из них рекордные 711 — за прошедшие сутки. От осложнений коронавируса умер 1141 человек.

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Из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 на Прикарпатье ввели карантин красного уровня.