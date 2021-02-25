Зеленский зарегистрировал в парламенте пакет законопроектов о налоговой амнистии
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Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте пакет законопроектов о налоговой амнистии.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Президент в четверг зарегистрировал законопроекты 5153 (поправки в Налоговый кодекс), 5154 (изменения в Бюджетный кодекс), 5155 (поправки в валютное законодательство), а также законопроект 5156 - с поправками в Уголовный кодекс и другие законы.
Тексты указанных законопроектов пока что на сайте Рады отсутствуют.
Топ комментарии
+11 Dack Cloud
показать весь комментарий25.02.2021 19:51
+11 Vika Lysenko
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+9 Алла Новосад 5b57f84f
показать весь комментарий25.02.2021 19:56
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В бюджеті грошей немає і цей закон, щоб забрати в тих хто заробив. У заробітчан та простих працівників в Україні хто роками збирав на хату чи авто.
І дерти будуть з людей, ринок нерухомості чекає "зростання" буде багато бажаючих класти все в банк та платити 9% з можливістю втратити гроші, а бо платити набагато вищий відсоток, там здається біля 15-20% хотіли.
Заплатят те кто собирал себе в баксах на машину или квартиру, не зависимо от того платили они налоги или нет, гривна обесценивалась, а доход учитывается в гривне.
Драть будут у людей у кого есть сбережения.
"Я предлагаю еще раз возвратиться к обсуждению так называемой "нулевой" декларации."
"И снова "попередники" виноваты. Порошенко обвинил Тимошенко:
По словам президента, сейчас украинцам приходится расплачиваться за безответственные решения предыдущих украинских руководителей."
"Здесь можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит" ©
300000грн порог не для них, двухмесячная зп европейца.
А для тех кто семьями годами собирал на машину, квартиру, турпоездку всей семьей. Кто платил налоги, но с обесцениванием гривны хранил в валюте, на заробитчан, их всех хотят заставить заплатить 9% и в банк на полгода-год, либо платить 15-20%, в бюджете денег нет, неужели вы думаете, что брать их будут у бени и ахметова?
"Порошенко предложил налоговую амнистию
"Я предлагаю еще раз возвратиться к обсуждению так называемой "нулевой" декларации."
В Киеве на улице Шота Руставели в офисе ОПЗЖ много полиции и работает спецназ.
Зеленый диктатор продолжает свою тиранию
Зеля обеспечит строительный бум, который обещает, когда заплатить должны будут там по разным их хотелкам от 9% до 20% если класть не в банк (по-моему но не точно)
внимание публики на его гульфик - а чем же воно грае?
а ...фанера,,,
Оффшорные не заплатят не копейки драть будут лохов, кто платил налоги и собирал на квартиру/машину годы всей семьей.
не джитилизно