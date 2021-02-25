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амнистия (450) Зеленский (16530) налоги (3182) Налоговый кодекс (1339)

Зеленский зарегистрировал в парламенте пакет законопроектов о налоговой амнистии

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Зеленский зарегистрировал в парламенте пакет законопроектов о налоговой амнистии

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте пакет законопроектов о налоговой амнистии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Президент в четверг зарегистрировал законопроекты 5153 (поправки в Налоговый кодекс), 5154 (изменения в Бюджетный кодекс), 5155 (поправки в валютное законодательство), а также законопроект 5156 - с поправками в Уголовный кодекс и другие законы.

Тексты указанных законопроектов пока что на сайте Рады отсутствуют.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада приняла в первом чтении законопроект о "налоге на Google"

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+11
кто платил налоги тот Лох Зеленский зарегистрировал в парламенте пакет законопроектов о налоговой амнистии - Цензор.НЕТ 3689
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25.02.2021 19:51
+11
Вот же гнида , отрабатывает своим хозяевам Ты лучше , сморчек зеленый ,Антоненко выпускай и Стерненко ,да побыстрее!!
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25.02.2021 19:52
+9
Пришло время легализовать награбленное.

"Здесь можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит" ©
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25.02.2021 19:56
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кто платил налоги тот Лох Зеленский зарегистрировал в парламенте пакет законопроектов о налоговой амнистии - Цензор.НЕТ 3689
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25.02.2021 19:51 Ответить
Всі злодюги, казнокради, вся шушваль скаже Зєйлу велике спасибі. Коломойша віддасть 5% із скоммуніжжених у українців 5,5 млрд баксів і він чистий перед зє і законом. І законних залишиться в нього 5млрд 225 мільйонів вічнозелених баксів.
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25.02.2021 20:16 Ответить
Нічого беня не скаже він всі гроші тримає не в Україні, а якщо в Україні, то там такі схеми, що ніхто копати не буде.

В бюджеті грошей немає і цей закон, щоб забрати в тих хто заробив. У заробітчан та простих працівників в Україні хто роками збирав на хату чи авто.

І дерти будуть з людей, ринок нерухомості чекає "зростання" буде багато бажаючих класти все в банк та платити 9% з можливістю втратити гроші, а бо платити набагато вищий відсоток, там здається біля 15-20% хотіли.
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25.02.2021 22:06 Ответить
Законопроект будет направлен против обычных людей никакой беня или Ахметов не заплатят со своих денег ни копейки со своими оффшорами, у них у 95 квартала все скрыто и чисто как слеза.

Заплатят те кто собирал себе в баксах на машину или квартиру, не зависимо от того платили они налоги или нет, гривна обесценивалась, а доход учитывается в гривне.

Драть будут у людей у кого есть сбережения.
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25.02.2021 21:51 Ответить
Порошенко - Лох😆
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26.02.2021 08:34 Ответить
В ОФІСІ ОПЗЖ ОБШУКИ І ЗАТРИМАННЯ, У СКАБЄЄВОЙ ПАЛАЄ. ЗЄЛЯ ЩО ТИ РОБИШ!
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25.02.2021 19:52 Ответить
Вот что Байден животворящий делает ! Как Зеля хочет чтобы с ним поговорили хоть по телефону, а не через специального уполномоченного. Даже нового посла назначил взамен не справившегося.
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25.02.2021 19:55 Ответить
А с деркачем как?
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25.02.2021 21:30 Ответить
Вот же гнида , отрабатывает своим хозяевам Ты лучше , сморчек зеленый ,Антоненко выпускай и Стерненко ,да побыстрее!!
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25.02.2021 19:52 Ответить
а с демчуком что?
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25.02.2021 19:57 Ответить
О нем напрочь забыли. Как и нет, типа пустое место.
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25.02.2021 19:59 Ответить
Власть прохвостов и для прохвостов. Интересно, а нулевая декларация в этом пакете есть?
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25.02.2021 19:53 Ответить
конечно. Они уже списали через КС громадные суммы. Кто не успел, для того есть нулевая декларация. Отбеливание жуликов - гвоздь программы.
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25.02.2021 20:03 Ответить
И это всё для народа
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25.02.2021 21:49 Ответить
"Порошенко предложил налоговую амнистию
"Я предлагаю еще раз возвратиться к обсуждению так называемой "нулевой" декларации."
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26.02.2021 11:38 Ответить
Зеленський зареєстрував у парламенті пакет законопроєктів про податкову амністію - Цензор.НЕТ 2990
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26.02.2021 11:50 Ответить
Попередники.
"И снова "попередники" виноваты. Порошенко обвинил Тимошенко:
По словам президента, сейчас украинцам приходится расплачиваться за безответственные решения предыдущих украинских руководителей."
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26.02.2021 12:40 Ответить
Ну и правильно. Что не нравится про бабу Юлю? Или абы воздух испортить?

Зеленський зареєстрував у парламенті пакет законопроєктів про податкову амністію - Цензор.НЕТ 3252
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26.02.2021 12:47 Ответить
Азаров, это тот, у которого порошенко министром экономики работал?
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26.02.2021 13:21 Ответить
А чего табличка только до 2014 года? Чтоб не обляпаться?)))
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26.02.2021 13:22 Ответить
Без проблем. Покажи ее больше, кто мешает? Ты заявлял именно про "попередников", про Азирова и Тимошенко. Чем теперь недоволен? Пеняй на себя.
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26.02.2021 13:58 Ответить
Сдулся .... Ничего удивительного. Петя облажался везде.
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26.02.2021 16:43 Ответить
Только в твоей тупой и пустой голове.
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26.02.2021 16:46 Ответить
Да я курсе, argumentum ad hominem personam - удел ограниченных. Не утруждайтесь.
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26.02.2021 16:52 Ответить
И вам не хворать. Как аукнулось 26.02.2021 13:22 , так и откликнулось.
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26.02.2021 16:59 Ответить
Дядя Беня потирает руки....
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25.02.2021 19:53 Ответить
Потирает туго набитые гешефтом карманы и мешки бабла.
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25.02.2021 19:55 Ответить
Было ваше, стало наше.
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25.02.2021 20:00 Ответить
Пришло время легализовать награбленное.

"Здесь можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит" ©
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25.02.2021 19:56 Ответить
У них и так все легализировано, через схемы и уже давно выведено.

300000грн порог не для них, двухмесячная зп европейца.

А для тех кто семьями годами собирал на машину, квартиру, турпоездку всей семьей. Кто платил налоги, но с обесцениванием гривны хранил в валюте, на заробитчан, их всех хотят заставить заплатить 9% и в банк на полгода-год, либо платить 15-20%, в бюджете денег нет, неужели вы думаете, что брать их будут у бени и ахметова?
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25.02.2021 22:34 Ответить
Точно.
"Порошенко предложил налоговую амнистию
"Я предлагаю еще раз возвратиться к обсуждению так называемой "нулевой" декларации."
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26.02.2021 11:40 Ответить
Под себя, штоле?
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25.02.2021 19:58 Ответить
Ну а как без этого? Как еще объяснить весь этот Зелин праздник неприкрытой олигархической роскоши при минимальных доходах и практически убыточных квартальных фирмах? Не сходятся циферки от слова совсем.
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25.02.2021 20:02 Ответить
Нет, оффшорные с выведенным капиталом платить не будут, драть будут лохов, которые годы собирали на квартиру или машину.
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25.02.2021 21:58 Ответить
Трамп перед концом каденции тоже сильно озабачивался амнистиями...
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25.02.2021 20:01 Ответить
Скотина.
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25.02.2021 20:08 Ответить
дави их б.дь!
Зеленський зареєстрував у парламенті пакет законопроєктів про податкову амністію - Цензор.НЕТ 9776
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25.02.2021 20:11 Ответить
Амнистии холопам за коммуналку, растоможку, кредиты не будет., а ворам - пожалуйста
Зеленський зареєстрував у парламенті пакет законопроєктів про податкову амністію - Цензор.НЕТ 1230
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25.02.2021 20:12 Ответить
Есть еще один пункт, который нужно узаконить: "С какой суммы уголовная ответственность наступает"
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25.02.2021 20:12 Ответить
Ну всё, на российских федеральных инфопомойках паника

В Киеве на улице Шота Руставели в офисе ОПЗЖ много полиции и работает спецназ.
Зеленый диктатор продолжает свою тиранию Зеленський зареєстрував у парламенті пакет законопроєктів про податкову амністію - Цензор.НЕТ 6939
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25.02.2021 20:13 Ответить
бойко и левочкина уже арестовали? А рыг татаров тоже в автозаке?
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25.02.2021 20:20 Ответить
Налоговая из твоих трех копеек дохода сдирает у тебя последнюю шкуру, а какой-то пинчук или ахметов, который нихера не платил налогов, теперь еще и получит амнистию. ****, мрази дорвались к власти.
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25.02.2021 20:18 Ответить
Не расстраивайтесь. Вряд ли это вас успокоит, но так было при всех президентах.
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25.02.2021 20:48 Ответить
Зеленський зареєстрував у парламенті пакет законопроєктів про податкову амністію - Цензор.НЕТ 3403 Зеленський зареєстрував у парламенті пакет законопроєктів про податкову амністію - Цензор.НЕТ 5459
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25.02.2021 20:25 Ответить
в этих законах будет обязательная подача декларации для ВСЕХ? Вроде чуть раньше узеленские мечтали, чтоб каждого зебила держать за кошелек.
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25.02.2021 20:25 Ответить
зебілів якраз і прихоплять, а чинуші залишаться недоторканними.
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25.02.2021 20:32 Ответить
Там на сайте еще нет текста закона, но не стоит расчитывать что оффшорные заплатят хоть копейку,заплатят те кто копил на машину или квартиру годы и кому будет сложно доказать откуда деньги когда скидываются всей семьей.

Зеля обеспечит строительный бум, который обещает, когда заплатить должны будут там по разным их хотелкам от 9% до 20% если класть не в банк (по-моему но не точно)
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25.02.2021 21:55 Ответить
Амністія на вкрадені з Бєньою 5.5 млрд. долярів ?
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25.02.2021 20:31 Ответить
Тобто пробачимо коломойші 5 вкрадених мільярдів ?
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25.02.2021 20:31 Ответить
5 с половиной.
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25.02.2021 20:46 Ответить
вовасик ходит по роялю - и на выхлопе мелодия...
внимание публики на его гульфик - а чем же воно грае?
а ...фанера,,,
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25.02.2021 20:31 Ответить
на кого работает этот шлемазл?
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25.02.2021 20:34 Ответить
Зеленський зареєстрував у парламенті пакет законопроєктів про податкову амністію - Цензор.НЕТ 7858 Зеленський зареєстрував у парламенті пакет законопроєктів про податкову амністію - Цензор.НЕТ 673
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25.02.2021 20:37 Ответить
То есть такие страшнейшие преступления сделать безнаказанными??? страна абсурда!!!(((
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25.02.2021 20:43 Ответить
А где же он будет брать деньги на "Велике крадівництво"?
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25.02.2021 20:45 Ответить
всі як на підбір, джидаї, борці за дєнєжніє знаки
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25.02.2021 22:37 Ответить
Кому я должен, я прощаю, так что ли?
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25.02.2021 21:21 Ответить
Зеля обеспечивает строительный бум, и работу рынка недвижимости, как обещал.

Оффшорные не заплатят не копейки драть будут лохов, кто платил налоги и собирал на квартиру/машину годы всей семьей.
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25.02.2021 21:57 Ответить
зачем строить жилье, если в нем никто не будет жить
не джитилизно
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25.02.2021 22:29 Ответить
Так весело читати завивання порохососів😂.
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26.02.2021 08:37 Ответить
 
 