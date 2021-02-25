Президент Володимир Зеленський зареєстрував у парламенті пакет законопроєктів про податкову амністію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Президент у четвер зареєстрував законопроєкти 5153 (поправки до Податкового кодексу), 5154 (зміни до Бюджетного кодексу), 5155 (поправки до валютного законодавства), а також законопроєкт 5156 - з поправками до Кримінального кодексу та інших законів.

Тексти згаданих законопроєктів поки що на сайті Ради відсутні.

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