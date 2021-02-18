Рада приняла в первом чтении законопроект о "налоге на Google"
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Верховная Рада приняла за основу законопроект №4184 о так называемом "налоге на Google", который предлагает уравнять правила налогообложения для международных технологических компаний с украинскими.
За соответствующий законопроект проголосовали 235 народных депутатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Как пояснил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и один из авторов законопроекта Даниил Гетманцев, в настоящее время в Украине отсутствует механизм уплаты НДС с электронных сервисов нерезидентами.
"Чтобы уплатить НДС, они должны зарегистрироваться в Украине как резиденты, то есть сменить свое резидентство. А это влечет для них негативные налоговые последствия, и они этого не делают", - сказал он, представляя проект закона с парламентской трибуны.
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По словам Гетманцева, законопроект предлагает простой механизм обложения НДС нерезидентов: позволяет удаленно зарегистрироваться в электронном кабинете налогоплательщика, а также уплатить налог в валюте без присутствия на территории Украины. "Такой механизм действует в 83 юрисдикциях мира", - отметил он, добавив, что отсутствие такого механизма приводит к ежегодному недопоступлению в госбюджет $3 млрд.
"Законопроект - о равных правилах для всех. Украинский инвестор, который создает технологическую компанию для показа фильмов в интернете, должен иметь такие же условия, как и американский Netflix", - прокомментировала замглавы комитета по вопросам экономической политики Роксолана Пидласа в Facebook.
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Зебіли! Як вам ця хохмочка?
Почему бы не навести порядок ? Потому что эти денежки капают им ?
Теперь Гугл им уже должен ? Он их пошлёт и правильно сделает.
Те налоги, что Гугл должен будет заплатить у нас, он не заплатит в Ирландии.
Google Play (все платные приложения)
Apple iCloud
Apple Arcade
Apple Music
Apple Store (все платные приложения)
Microsoft Office 360
Adobe Cloud
Netflix
Steam
итд
тебе достаточно? надоело печатать.
Единственная проблема в том что этот налог придется платить самим украинцам.
Очередная обдираловка граждан в пользу грабящих бюджет олигархов.
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·37 мин
Все,что делают сборище зеленых дегенератов-это продать,распродать за копейки, поднять тарифы и обложить всех и все налогами. Уже и самозанятых затронули. Налог вводят для них.
Интересно, эти $3 млрд гугл возьмет с американцев или немцев?
Сделает для Украины платное пользование гуглом?
Для тих хто не платив нічого не зміниться. А для інших так. Та і для наших блогерів зміни будуть. Менші кошти будуть надходити. В принципі і так невеликі порівняно з американськими. Будуть ще меншими.
Для них або буде більше реклами, або реклама стане дорожча для рекламодавців (тобто, можливо, подорожчає те, що там рекламують).