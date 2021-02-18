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Google (125) ВР (28729) законопроект (3043) налоги (3182)

Рада приняла в первом чтении законопроект о "налоге на Google"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада приняла в первом чтении законопроект о

Верховная Рада приняла за основу законопроект №4184 о так называемом "налоге на Google", который предлагает уравнять правила налогообложения для международных технологических компаний с украинскими.

За соответствующий законопроект проголосовали 235 народных депутатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как пояснил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и один из авторов законопроекта Даниил Гетманцев, в настоящее время в Украине отсутствует механизм уплаты НДС с электронных сервисов нерезидентами.

"Чтобы уплатить НДС, они должны зарегистрироваться в Украине как резиденты, то есть сменить свое резидентство. А это влечет для них негативные налоговые последствия, и они этого не делают", - сказал он, представляя проект закона с парламентской трибуны.

Читайте на Цензор.НЕТ: Facebook и Netflix заставят платить в Украине НДС, - "слуга народа" Гетманцев

По словам Гетманцева, законопроект предлагает простой механизм обложения НДС нерезидентов: позволяет удаленно зарегистрироваться в электронном кабинете налогоплательщика, а также уплатить налог в валюте без присутствия на территории Украины. "Такой механизм действует в 83 юрисдикциях мира", - отметил он, добавив, что отсутствие такого механизма приводит к ежегодному недопоступлению в госбюджет $3 млрд.

"Законопроект - о равных правилах для всех. Украинский инвестор, который создает технологическую компанию для показа фильмов в интернете, должен иметь такие же условия, как и американский Netflix", - прокомментировала замглавы комитета по вопросам экономической политики Роксолана Пидласа в Facebook.

Также на Цензор.НЕТ: Налоговые поступления в госбюджет продолжают увеличиваться. Прежде всего за счет уплаты НДС с произведенных товаров, - глава ГНС Любченко

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+28
Гугл пошле вас вжопу і заблокує нас. І шо тоді? Користуватись Яндесом?
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18.02.2021 00:33
+23
а от можно ещё и украинских пользователей сервиса налогом за возможность его юзания обложить. хорошая прибавка. кто то купить мамі скоростную машину и жене сапоги )
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18.02.2021 00:37
+22
Рада ідіоти, вони забули про налог на *зарплатню депутатів в конвертиках*, о де буде поповнення держбюджету!
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18.02.2021 00:56
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Мене ще напрягає такий момент. як Гетьманцев енд Ко вичислили що Гугл має заплатити їм 3лярди денюх? на скільки мені відомо Гугл не публікує свої доходи по індивідуальній країні в своїх квартальних репортах. Також я не думаю що Гугл навіть заробляє 3млрд в Україні. звідки ця цифра знята? тобто чисто популістський крок який закінчиться пшиком.
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18.02.2021 01:52 Ответить
Як вичислили - відомо як. Методом італійського відомого "економіста" з прізвищем Зістелі. Рада приняла в первом чтении законопроект о "налоге на Google" - Цензор.НЕТ 4840
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18.02.2021 02:23 Ответить
Можна обчислити приблизно обсяг витрат українських користувачів - по оплаті коштів в бік Гугла
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18.02.2021 07:40 Ответить
Фраза: тебе шо Гугл забанив? - засяє новими фарбами.

Зебіли! Як вам ця хохмочка?
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18.02.2021 01:52 Ответить
Родственница Петросяна?
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18.02.2021 07:50 Ответить
Це хто - твій тато?
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18.02.2021 12:03 Ответить
очікую на наступний закон від ВР про розвиток відчизняного ФІДОнету. хто не вкурсі що це прогугліть поки ще є така можливість =
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18.02.2021 01:55 Ответить
Шо вы все несете) Рада приняла в первом чтении законопроект о "налоге на Google" - Цензор.НЕТ 6569 Гугл всем предоставляет свои сервисы БЕЗОПЛАТНО и по сему нету для простых смертных никаких последствий. Чуют звон не знают где он.
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18.02.2021 02:31 Ответить
Справа рекламный блок видел?
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18.02.2021 08:31 Ответить
В мене сімейний план Ютуб преміум, щоб тупу рекламу не бачити. Буде не 150, а 190 тепер, швидше за все. Реклама буде коштувати дорожче, а відповідно і товари (незначно, але все ж таки). Мені от тільки наступне цікавить - в плані реклами, Гугл лише посередник між рекламодавцями та власниками сайтів/каналів. ПДВ буде стягуватися за суму комісії, чи за всю вартість показу? І як це вплине на власників сайтів на яких показується реклама.
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18.02.2021 09:42 Ответить
Якщо ви користуєтеся платними послугами цієї компанії, а у відповідь вона не може вам надати юридичних документів (у разі необхідності) бо не являється резидентом і її статус фактично кво. То як захистити права користувача? От і буде НДС. відповідно, через створені незручності, компанія компенсує все за рахунок підвищення тарифу.
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18.02.2021 21:37 Ответить
Зелёных керманычей не интересует таможня, где тоже теряется 3 млрд. долларов.
Почему бы не навести порядок ? Потому что эти денежки капают им ?
Теперь Гугл им уже должен ? Он их пошлёт и правильно сделает.
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18.02.2021 02:57 Ответить
Молодцы! Следующий проект несомненно будет об уравнивании правил налогообложения офшоров с украинскими, если за офшорами стоят украинские владельцы.
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18.02.2021 03:23 Ответить
КІКи( контрольовану іноземну компанію) обкладуть податками з 2023 року.
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18.02.2021 08:21 Ответить
зебилы,мля....
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18.02.2021 04:36 Ответить
Нынешнее "государство Зеленского" решило, что для наполнения бюджета достаточно поднять количество налогов и увеличить штрафы. Ничего не производя, решили такую, себе, "налогово-штрафную экономику" изобрести. Впервые в мире. Вяликие мировыя собретатели! А у кого денег на штрафы и поборы нет или кто не хочет необоснованно платить - те все - "рука кремля, враги и изменники родины". С какой стати Гугл (или любой другой всемирный сервис) должны что-то отстёгивать Украине? Какими такими ресурсами Украины они пользуются? Пусть скажут спасибо, что Гугл ещё не требуют денег за пользование своими сервисами. Безграмотные и безпорадные клоуны мечутся в поисках где бы ещё содрать денег и не понимают, что для безграмотного и тупого есть всего несколько способов заработать: копать лопатой яму или мести метлой улицу. Иногда таким ещё платят за скоморошество на сцене. И то - если зритель добрый и при деньгах. Ни к одной серьёзной деятельности тупого непрофессионала ни один нормальный работодатель не допустит. Достаток и почести Наполеона можно получить только будучи Наполеоном, но никак не за то, что объявил себя Наполеоном. Папа Зеленского не научил своего отпрыска разнице между "быть" и "слыть". Да, судя по нынешним делам в государстве, вообще ничему не научил. Если Вову выставить на улицу с пустым карманом, то он не только не найдёт как и чем прокормить семью - он и сам с голода помрёт. Он понятия не имеет, что колбаса родится не в холодильнике, хлеб родится не в хлебнице, а деньги появляются не в папиной тумбочке.Вова, видимо, и есть те "дети низкого сорта", о которых плела Третьякова. Ну и вокруг себя набрал таких же... Спаси, Господи, Украину... Дай пережить это нашествие тупых неучей...
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18.02.2021 04:43 Ответить
другими словами для рядового украинца все сервисы, товары итд - вырастут минимум на 20%
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18.02.2021 04:59 Ответить
И, главное, что все эти увеличения штрафов и поборов - никак не улучшат жизнь и благосостояние населения, не увеличат реальный бюджет. Всё будет бездарно профукано или попилено на очередную "Большую стройку".
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18.02.2021 05:30 Ответить
Какие именно сервисы и товары, которыми вы пользуетесь, вырастут в цене?
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18.02.2021 07:52 Ответить
А ты зебил считаешь что 3 ярда американских денег на которые рассчитывает зеленое стадо появятся просто так?? Без изменений стоимости услуг для украинских пользователей??
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18.02.2021 09:37 Ответить
Конвенция между правительством Украины и Ирландии, от 19 апреля 2013 года.

Те налоги, что Гугл должен будет заплатить у нас, он не заплатит в Ирландии.
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18.02.2021 10:45 Ответить
Дятел, по сути ответить нечего?
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18.02.2021 11:58 Ответить
Google Drive
Google Play (все платные приложения)
Apple iCloud
Apple Arcade
Apple Music
Apple Store (все платные приложения)
Microsoft Office 360
Adobe Cloud

Netflix
Steam
итд

тебе достаточно? надоело печатать.
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18.02.2021 15:56 Ответить
Сочувствую! Ничем платным из этого списка не пользуюсь, как, впрочем, и подавляющее большинство людей
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18.02.2021 17:53 Ответить
давно пора, вход в гуглю и прочий иностранный интернет только через аккаунт Дiя, с ежемесячной абонентской платой и великий китайский фаерволл
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18.02.2021 06:49 Ответить
Росіяни допоможуть. З телебаченням же виручають, після того як українські канали покодували. Тепер нарід дивиться російські новини.
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18.02.2021 07:22 Ответить
Ну тогда и фб и другие сервисы нужно облагать налогом.
Единственная проблема в том что этот налог придется платить самим украинцам.
Очередная обдираловка граждан в пользу грабящих бюджет олигархов.
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18.02.2021 07:58 Ответить
С такими президентом и правительством скоро все сервисы гугл украинцев станут платными.
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18.02.2021 08:07 Ответить
А на "Яндекс","Однокоасники" та іншу мразину нічого не ввели? І не намагайтеся, бо вони працюють проти вас за ваші гроші і платити звичайно не будуть.
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18.02.2021 08:55 Ответить
слизали один в один с рашостана тупая быдломасса думать не умеет проще налоги и воровать дальше слуги уроды
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18.02.2021 09:17 Ответить
И ведь понимают, что гугл эти налоги конвертирует в повышение ставок на рекламу, по сути мы украинцы и будем оплачивать этот налог...
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18.02.2021 12:37 Ответить
австролппитекив ужо преили о негативных последствиях. А гугл пусть продит такую ограничительную политику избирательно-проголосовали клоуны за ущербную идею -марш из системы поименно. А то как оружием торговать так налогом не платим.
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18.02.2021 09:25 Ответить








jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·37 мин

Все,что делают сборище зеленых дегенератов-это продать,распродать за копейки, поднять тарифы и обложить всех и все налогами. Уже и самозанятых затронули. Налог вводят для них.
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18.02.2021 09:28 Ответить
В данном случає нужно говорит честно. Нет никакого налога на Гугл и Неифликс и др. Есть налог для украинцев, которые будут пользоваться услугами этих компаний. От любой банальной покупки в Плей Маркете, до оплаты подписок в Ютуб, Нетфликс и др. Все цены этих компаний просто вырастут на размер налога, это уже было в России 3-4 года тому назад, после аналогичных нововведений.
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18.02.2021 09:30 Ответить
поступлению в госбюджет $3 млрд
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про "податок на Google" - Цензор.НЕТ 6031
Интересно, эти $3 млрд гугл возьмет с американцев или немцев?
Сделает для Украины платное пользование гуглом? Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про "податок на Google" - Цензор.НЕТ 2637
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18.02.2021 09:35 Ответить
Ну Premium без реклами і доступом до Youtube music коштує 150 грн.
Для тих хто не платив нічого не зміниться. А для інших так. Та і для наших блогерів зміни будуть. Менші кошти будуть надходити. В принципі і так невеликі порівняно з американськими. Будуть ще меншими.
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18.02.2021 10:11 Ответить
> Для тих хто не платив нічого не зміниться
Для них або буде більше реклами, або реклама стане дорожча для рекламодавців (тобто, можливо, подорожчає те, що там рекламують).
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18.02.2021 10:34 Ответить
Можливість є... Ну на якійсь монопольний продукт можливість є. А на всі інші... Великі сумніви. Так як у нас ще конкурентний ринок... Хоча ці "новые лица" можуть і це зламати в угоду олігархату...
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18.02.2021 12:08 Ответить
$3 миллиарда. Это же явный обман.
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18.02.2021 11:14 Ответить
Сенс у цьому є. Доволі великий прошарок нерезидентних онлайн послуг просто не оподатковується. І це не зовсім чесно по відношенню до українських компаній. Але в доволі бідній країні. Такі послуги ще і за доволі немаленькі гроші. Можуть зникнути. Бо за податок платитиме кінцевий споживач. І піратство знову на повну підніме прапор. І укр. локалізація онлайн продуктів може знов зникнути, ще нормально не закріпившись. Тонкий лід...
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18.02.2021 10:07 Ответить
замість того щоб виводити зп з тіні вигадують податки на повітря.
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18.02.2021 11:45 Ответить
Украина -страна не благоприятная для ведения бизнеса. А этот дурацкаий налог не даст возможности что-либо покупать из-за границы. Достойный ученик Азарова. Продолжает убивать экономку.
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18.02.2021 12:16 Ответить
"Законопроект - о равных правилах для всех.____________ в связи "реформой" образования в стране все труднее понять что хочет сказать тот или иной чиновник, вот уже и журналисты дошли до этого уровня... "... кто на ком стоял? потрудитесь излагать свои мысли яснее...( Собачье Сердце), я так понял что рідненька (основное тут ...ненька...) хочет обложить налогами пользование Гуглом или всем интернетом? тогда вспоминается анекдот про Дедушку Ленина и борьбу с неграмотностью... "... пулеметчик, огонь!..." может оставить только начально - "начальную школу" (курсы по ликбезу)....
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18.02.2021 12:39 Ответить
иметь такие же условия, как и американский Netflix___________ если это опять "обезьянья" ссылка на европу, то почему она не работает в отношении украинских зарплат и пенсий, почему никто не вспоминает и не приводит в пример европейские зарплаты, налоги, ЖКХ... провалы в памяти?
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18.02.2021 12:51 Ответить
Выродок Гетманцев и сюда уже свое рыло всунул!
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18.02.2021 17:19 Ответить
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