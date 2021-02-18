Рада приняла в первом чтении законопроект о "налоге на Google"

Верховная Рада приняла за основу законопроект №4184 о так называемом "налоге на Google", который предлагает уравнять правила налогообложения для международных технологических компаний с украинскими.

За соответствующий законопроект проголосовали 235 народных депутатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как пояснил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и один из авторов законопроекта Даниил Гетманцев, в настоящее время в Украине отсутствует механизм уплаты НДС с электронных сервисов нерезидентами.

"Чтобы уплатить НДС, они должны зарегистрироваться в Украине как резиденты, то есть сменить свое резидентство. А это влечет для них негативные налоговые последствия, и они этого не делают", - сказал он, представляя проект закона с парламентской трибуны.

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По словам Гетманцева, законопроект предлагает простой механизм обложения НДС нерезидентов: позволяет удаленно зарегистрироваться в электронном кабинете налогоплательщика, а также уплатить налог в валюте без присутствия на территории Украины. "Такой механизм действует в 83 юрисдикциях мира", - отметил он, добавив, что отсутствие такого механизма приводит к ежегодному недопоступлению в госбюджет $3 млрд.

"Законопроект - о равных правилах для всех. Украинский инвестор, который создает технологическую компанию для показа фильмов в интернете, должен иметь такие же условия, как и американский Netflix", - прокомментировала замглавы комитета по вопросам экономической политики Роксолана Пидласа в Facebook.

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