Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про "податок на Google"
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Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №4184 про так званий "податок на Google", який пропонує зрівняти правила оподаткування для міжнародних технологічних компаній з українськими.
За відповідний законопроєкт проголосували 235 народних депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Як пояснив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики і один з авторів законопроєкту Данило Гетманцев, нині в Україні відсутній механізм сплати ПДВ з електронних сервісів нерезидентами.
"Щоб сплатити ПДВ, вони мають зареєструватися в Україні як резиденти, тобто змінити своє резидентство. А це спричиняє для них негативні податкові наслідки, і вони цього не роблять", - сказав він, представляючи проєкт закону з парламентської трибуни.
За словами Гетманцева, законопроєкт пропонує простий механізм оподаткування ПДВ нерезидентів: дозволяє віддалено зареєструватися в електронному кабінеті платника податків, а також сплатити податок у валюті без присутності на території України. "Такий механізм діє у 83 юрисдикціях світу", - зазначив він, додавши, що відсутність такого механізму призводить до щорічного недонадходження до держбюджету $3 млрд.
"Законопроєкт - про рівні правила для всіх. Український інвестор, який створює технологічну компанію для показу фільмів в інтернеті, повинен мати такі ж умови, як і американський Netflix", - прокоментувала заступниця голови комітету з питань економічної політики Роксолана Підласа у Facebook.
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Зебіли! Як вам ця хохмочка?
Почему бы не навести порядок ? Потому что эти денежки капают им ?
Теперь Гугл им уже должен ? Он их пошлёт и правильно сделает.
Те налоги, что Гугл должен будет заплатить у нас, он не заплатит в Ирландии.
Google Play (все платные приложения)
Apple iCloud
Apple Arcade
Apple Music
Apple Store (все платные приложения)
Microsoft Office 360
Adobe Cloud
Netflix
Steam
итд
тебе достаточно? надоело печатать.
Единственная проблема в том что этот налог придется платить самим украинцам.
Очередная обдираловка граждан в пользу грабящих бюджет олигархов.
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·37 мин
Все,что делают сборище зеленых дегенератов-это продать,распродать за копейки, поднять тарифы и обложить всех и все налогами. Уже и самозанятых затронули. Налог вводят для них.
Интересно, эти $3 млрд гугл возьмет с американцев или немцев?
Сделает для Украины платное пользование гуглом?
Для тих хто не платив нічого не зміниться. А для інших так. Та і для наших блогерів зміни будуть. Менші кошти будуть надходити. В принципі і так невеликі порівняно з американськими. Будуть ще меншими.
Для них або буде більше реклами, або реклама стане дорожча для рекламодавців (тобто, можливо, подорожчає те, що там рекламують).