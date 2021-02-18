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Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про "податок на Google"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №4184 про так званий "податок на Google", який пропонує зрівняти правила оподаткування для міжнародних технологічних компаній з українськими.

За відповідний законопроєкт проголосували 235 народних депутатів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як пояснив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики і один з авторів законопроєкту Данило Гетманцев, нині в Україні відсутній механізм сплати ПДВ з електронних сервісів нерезидентами.

"Щоб сплатити ПДВ, вони мають зареєструватися в Україні як резиденти, тобто змінити своє резидентство. А це спричиняє для них негативні податкові наслідки, і вони цього не роблять", - сказав він, представляючи проєкт закону з парламентської трибуни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Facebook і Netflix змусять платити в Україні ПДВ, - "слуга народу" Гетманцев

За словами Гетманцева, законопроєкт пропонує простий механізм оподаткування ПДВ нерезидентів: дозволяє віддалено зареєструватися в електронному кабінеті платника податків, а також сплатити податок у валюті без присутності на території України. "Такий механізм діє у 83 юрисдикціях світу", - зазначив він, додавши, що відсутність такого механізму призводить до щорічного недонадходження до держбюджету $3 млрд.

"Законопроєкт - про рівні правила для всіх. Український інвестор, який створює технологічну компанію для показу фільмів в інтернеті, повинен мати такі ж умови, як і американський Netflix", - прокоментувала заступниця голови комітету з питань економічної політики Роксолана Підласа у Facebook.

Також читайте: Податкові надходження до держбюджету продовжують збільшуватися. Перш за все за рахунок сплати ПДВ з вироблених товарів, - глава ДПС Любченко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+28
Гугл пошле вас вжопу і заблокує нас. І шо тоді? Користуватись Яндесом?
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18.02.2021 00:33
+23
а от можно ещё и украинских пользователей сервиса налогом за возможность его юзания обложить. хорошая прибавка. кто то купить мамі скоростную машину и жене сапоги )
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18.02.2021 00:37
+22
Рада ідіоти, вони забули про налог на *зарплатню депутатів в конвертиках*, о де буде поповнення держбюджету!
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18.02.2021 00:56
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Мене ще напрягає такий момент. як Гетьманцев енд Ко вичислили що Гугл має заплатити їм 3лярди денюх? на скільки мені відомо Гугл не публікує свої доходи по індивідуальній країні в своїх квартальних репортах. Також я не думаю що Гугл навіть заробляє 3млрд в Україні. звідки ця цифра знята? тобто чисто популістський крок який закінчиться пшиком.
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18.02.2021 01:52 Відповісти
Як вичислили - відомо як. Методом італійського відомого "економіста" з прізвищем Зістелі. Рада приняла в первом чтении законопроект о "налоге на Google" - Цензор.НЕТ 4840
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18.02.2021 02:23 Відповісти
Можна обчислити приблизно обсяг витрат українських користувачів - по оплаті коштів в бік Гугла
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18.02.2021 07:40 Відповісти
Фраза: тебе шо Гугл забанив? - засяє новими фарбами.

Зебіли! Як вам ця хохмочка?
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18.02.2021 01:52 Відповісти
Родственница Петросяна?
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18.02.2021 07:50 Відповісти
Це хто - твій тато?
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18.02.2021 12:03 Відповісти
очікую на наступний закон від ВР про розвиток відчизняного ФІДОнету. хто не вкурсі що це прогугліть поки ще є така можливість =
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18.02.2021 01:55 Відповісти
Шо вы все несете) Рада приняла в первом чтении законопроект о "налоге на Google" - Цензор.НЕТ 6569 Гугл всем предоставляет свои сервисы БЕЗОПЛАТНО и по сему нету для простых смертных никаких последствий. Чуют звон не знают где он.
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18.02.2021 02:31 Відповісти
Справа рекламный блок видел?
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18.02.2021 08:31 Відповісти
В мене сімейний план Ютуб преміум, щоб тупу рекламу не бачити. Буде не 150, а 190 тепер, швидше за все. Реклама буде коштувати дорожче, а відповідно і товари (незначно, але все ж таки). Мені от тільки наступне цікавить - в плані реклами, Гугл лише посередник між рекламодавцями та власниками сайтів/каналів. ПДВ буде стягуватися за суму комісії, чи за всю вартість показу? І як це вплине на власників сайтів на яких показується реклама.
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18.02.2021 09:42 Відповісти
Якщо ви користуєтеся платними послугами цієї компанії, а у відповідь вона не може вам надати юридичних документів (у разі необхідності) бо не являється резидентом і її статус фактично кво. То як захистити права користувача? От і буде НДС. відповідно, через створені незручності, компанія компенсує все за рахунок підвищення тарифу.
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18.02.2021 21:37 Відповісти
Зелёных керманычей не интересует таможня, где тоже теряется 3 млрд. долларов.
Почему бы не навести порядок ? Потому что эти денежки капают им ?
Теперь Гугл им уже должен ? Он их пошлёт и правильно сделает.
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18.02.2021 02:57 Відповісти
Молодцы! Следующий проект несомненно будет об уравнивании правил налогообложения офшоров с украинскими, если за офшорами стоят украинские владельцы.
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18.02.2021 03:23 Відповісти
КІКи( контрольовану іноземну компанію) обкладуть податками з 2023 року.
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18.02.2021 08:21 Відповісти
зебилы,мля....
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18.02.2021 04:36 Відповісти
Нынешнее "государство Зеленского" решило, что для наполнения бюджета достаточно поднять количество налогов и увеличить штрафы. Ничего не производя, решили такую, себе, "налогово-штрафную экономику" изобрести. Впервые в мире. Вяликие мировыя собретатели! А у кого денег на штрафы и поборы нет или кто не хочет необоснованно платить - те все - "рука кремля, враги и изменники родины". С какой стати Гугл (или любой другой всемирный сервис) должны что-то отстёгивать Украине? Какими такими ресурсами Украины они пользуются? Пусть скажут спасибо, что Гугл ещё не требуют денег за пользование своими сервисами. Безграмотные и безпорадные клоуны мечутся в поисках где бы ещё содрать денег и не понимают, что для безграмотного и тупого есть всего несколько способов заработать: копать лопатой яму или мести метлой улицу. Иногда таким ещё платят за скоморошество на сцене. И то - если зритель добрый и при деньгах. Ни к одной серьёзной деятельности тупого непрофессионала ни один нормальный работодатель не допустит. Достаток и почести Наполеона можно получить только будучи Наполеоном, но никак не за то, что объявил себя Наполеоном. Папа Зеленского не научил своего отпрыска разнице между "быть" и "слыть". Да, судя по нынешним делам в государстве, вообще ничему не научил. Если Вову выставить на улицу с пустым карманом, то он не только не найдёт как и чем прокормить семью - он и сам с голода помрёт. Он понятия не имеет, что колбаса родится не в холодильнике, хлеб родится не в хлебнице, а деньги появляются не в папиной тумбочке.Вова, видимо, и есть те "дети низкого сорта", о которых плела Третьякова. Ну и вокруг себя набрал таких же... Спаси, Господи, Украину... Дай пережить это нашествие тупых неучей...
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18.02.2021 04:43 Відповісти
другими словами для рядового украинца все сервисы, товары итд - вырастут минимум на 20%
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18.02.2021 04:59 Відповісти
И, главное, что все эти увеличения штрафов и поборов - никак не улучшат жизнь и благосостояние населения, не увеличат реальный бюджет. Всё будет бездарно профукано или попилено на очередную "Большую стройку".
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18.02.2021 05:30 Відповісти
Какие именно сервисы и товары, которыми вы пользуетесь, вырастут в цене?
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18.02.2021 07:52 Відповісти
А ты зебил считаешь что 3 ярда американских денег на которые рассчитывает зеленое стадо появятся просто так?? Без изменений стоимости услуг для украинских пользователей??
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18.02.2021 09:37 Відповісти
Конвенция между правительством Украины и Ирландии, от 19 апреля 2013 года.

Те налоги, что Гугл должен будет заплатить у нас, он не заплатит в Ирландии.
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18.02.2021 10:45 Відповісти
Дятел, по сути ответить нечего?
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18.02.2021 11:58 Відповісти
Google Drive
Google Play (все платные приложения)
Apple iCloud
Apple Arcade
Apple Music
Apple Store (все платные приложения)
Microsoft Office 360
Adobe Cloud

Netflix
Steam
итд

тебе достаточно? надоело печатать.
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18.02.2021 15:56 Відповісти
Сочувствую! Ничем платным из этого списка не пользуюсь, как, впрочем, и подавляющее большинство людей
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18.02.2021 17:53 Відповісти
давно пора, вход в гуглю и прочий иностранный интернет только через аккаунт Дiя, с ежемесячной абонентской платой и великий китайский фаерволл
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18.02.2021 06:49 Відповісти
Росіяни допоможуть. З телебаченням же виручають, після того як українські канали покодували. Тепер нарід дивиться російські новини.
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18.02.2021 07:22 Відповісти
Ну тогда и фб и другие сервисы нужно облагать налогом.
Единственная проблема в том что этот налог придется платить самим украинцам.
Очередная обдираловка граждан в пользу грабящих бюджет олигархов.
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18.02.2021 07:58 Відповісти
С такими президентом и правительством скоро все сервисы гугл украинцев станут платными.
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18.02.2021 08:07 Відповісти
А на "Яндекс","Однокоасники" та іншу мразину нічого не ввели? І не намагайтеся, бо вони працюють проти вас за ваші гроші і платити звичайно не будуть.
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18.02.2021 08:55 Відповісти
слизали один в один с рашостана тупая быдломасса думать не умеет проще налоги и воровать дальше слуги уроды
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18.02.2021 09:17 Відповісти
И ведь понимают, что гугл эти налоги конвертирует в повышение ставок на рекламу, по сути мы украинцы и будем оплачивать этот налог...
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18.02.2021 12:37 Відповісти
австролппитекив ужо преили о негативных последствиях. А гугл пусть продит такую ограничительную политику избирательно-проголосовали клоуны за ущербную идею -марш из системы поименно. А то как оружием торговать так налогом не платим.
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18.02.2021 09:25 Відповісти








jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·37 мин

Все,что делают сборище зеленых дегенератов-это продать,распродать за копейки, поднять тарифы и обложить всех и все налогами. Уже и самозанятых затронули. Налог вводят для них.
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18.02.2021 09:28 Відповісти
В данном случає нужно говорит честно. Нет никакого налога на Гугл и Неифликс и др. Есть налог для украинцев, которые будут пользоваться услугами этих компаний. От любой банальной покупки в Плей Маркете, до оплаты подписок в Ютуб, Нетфликс и др. Все цены этих компаний просто вырастут на размер налога, это уже было в России 3-4 года тому назад, после аналогичных нововведений.
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18.02.2021 09:30 Відповісти
поступлению в госбюджет $3 млрд
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про "податок на Google" - Цензор.НЕТ 6031
Интересно, эти $3 млрд гугл возьмет с американцев или немцев?
Сделает для Украины платное пользование гуглом? Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про "податок на Google" - Цензор.НЕТ 2637
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18.02.2021 09:35 Відповісти
Ну Premium без реклами і доступом до Youtube music коштує 150 грн.
Для тих хто не платив нічого не зміниться. А для інших так. Та і для наших блогерів зміни будуть. Менші кошти будуть надходити. В принципі і так невеликі порівняно з американськими. Будуть ще меншими.
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18.02.2021 10:11 Відповісти
> Для тих хто не платив нічого не зміниться
Для них або буде більше реклами, або реклама стане дорожча для рекламодавців (тобто, можливо, подорожчає те, що там рекламують).
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18.02.2021 10:34 Відповісти
Можливість є... Ну на якійсь монопольний продукт можливість є. А на всі інші... Великі сумніви. Так як у нас ще конкурентний ринок... Хоча ці "новые лица" можуть і це зламати в угоду олігархату...
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18.02.2021 12:08 Відповісти
$3 миллиарда. Это же явный обман.
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18.02.2021 11:14 Відповісти
Сенс у цьому є. Доволі великий прошарок нерезидентних онлайн послуг просто не оподатковується. І це не зовсім чесно по відношенню до українських компаній. Але в доволі бідній країні. Такі послуги ще і за доволі немаленькі гроші. Можуть зникнути. Бо за податок платитиме кінцевий споживач. І піратство знову на повну підніме прапор. І укр. локалізація онлайн продуктів може знов зникнути, ще нормально не закріпившись. Тонкий лід...
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18.02.2021 10:07 Відповісти
замість того щоб виводити зп з тіні вигадують податки на повітря.
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18.02.2021 11:45 Відповісти
Украина -страна не благоприятная для ведения бизнеса. А этот дурацкаий налог не даст возможности что-либо покупать из-за границы. Достойный ученик Азарова. Продолжает убивать экономку.
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18.02.2021 12:16 Відповісти
"Законопроект - о равных правилах для всех.____________ в связи "реформой" образования в стране все труднее понять что хочет сказать тот или иной чиновник, вот уже и журналисты дошли до этого уровня... "... кто на ком стоял? потрудитесь излагать свои мысли яснее...( Собачье Сердце), я так понял что рідненька (основное тут ...ненька...) хочет обложить налогами пользование Гуглом или всем интернетом? тогда вспоминается анекдот про Дедушку Ленина и борьбу с неграмотностью... "... пулеметчик, огонь!..." может оставить только начально - "начальную школу" (курсы по ликбезу)....
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18.02.2021 12:39 Відповісти
иметь такие же условия, как и американский Netflix___________ если это опять "обезьянья" ссылка на европу, то почему она не работает в отношении украинских зарплат и пенсий, почему никто не вспоминает и не приводит в пример европейские зарплаты, налоги, ЖКХ... провалы в памяти?
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18.02.2021 12:51 Відповісти
Выродок Гетманцев и сюда уже свое рыло всунул!
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18.02.2021 17:19 Відповісти
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