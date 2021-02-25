Зеленский: Судебная система в нынешнем формате доказала свою непригодность
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым, премьер-министром Денисом Шмыгалем, руководителями парламентских комитетов и представителями правительства, в ходе которого обсудили законопроекты, которые Рада должна рассмотреть на следующей пленарной неделе в контексте выполнения предвыборной программы Зеленского.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу главы государства, народные депутаты готовы рассмотреть законопроект о реформировании судебной системы Украины. Соответствующие законодательные инициативы были наработаны во время широкого обсуждения с участием представителей общественности. На следующей неделе вопросы реформирования судебной системы будут дополнительно всесторонне обсуждены на очередном Всеукраинском форуме "Украина 30".
"Судебная система в том формате, в котором она сегодня существует, уже доказала свою непригодность. Украинцы не доверяют судам, эта организация слишком коррумпированной и слишком шаткой. Мы должны это изменить, потому что именно изменения в судебной системе является залогом сильной Украины, где защищены права каждого гражданина. Это также является шагом на пути евроинтеграции Украины ", - подчеркнул Зеленский.
Также были рассмотрены блок экономических законодательных инициатив. В частности, Верховной Раде будет предложено завершить голосование пакета законопроектов по поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями (по "инвестиционных нянь"). Этот пакет поможет заработать проекта "инвестиционных нянь" в полном объеме. Закон будет предусматривать государственную защиту и юридическую помощь зарубежным инвесторам, которые будут инициировать инвестиционные проекты от 20 млн евро.
Кроме того, участники совещания обсудили законодательные инициативы в сфере экологии. В частности, речь шла о законопроекте по уменьшению использования пластиковых пакетов и замены их на те, которые разлагаются. Многие крупные торговые сети уже перешли на пакеты, изготовленные из экологических материалов. Законопроект призван побуждать к уменьшению использования пластиковых пакетов и к переходу на экологически чистые заменители.
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Портнов вернулся в Украину
Бывший заместитель Администрации президента при Януковиче Андрей Портнов вернулся в Украину. Об этом он сообщил в соцсетях, опубликовав фото возле аэропорта в Киеве.
"Друзья, более пяти лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, которые покинули Украину, - пора возвращаться, строить и восстанавливать. Привет, моя дорогая Родина!", - написал Портнов в telegram.
Президент США, Байден, с тобой до сих пор, даже по телефону не переговорил.
А в Киеве зреет новый Майдан.
Тебя это еще не напрягает?
В Ростов тебя не пустят, а Оман - выдаст...
"Як може сподіватися влада, що це залишиться недоведеним, якщо залишилося стільки слідів, аж до того, що було виписане судове рішення про арешт цих "вагнеровців", якби вони потрапили в Україну? Слідів настільки багато, що просто незрозуміло, у кого може бути ілюзія, що це не буде доведено", - керівник Bellingcat Хрісто Грозєв в інтерв'ю виданню "Новое время".
Проліт вагнерівців. Яка роль Зеленського, Єрмака і Порошенка в "найкращій операції спецслужб"
Есть доверие к инфантильному, обидчивому, мстительному, туповатому недорослю? Недорослю, которого окружают: Ермак, Татаров, Портнов, Коломойский, Венедиктова, Демченко, Смирнов, Арестович, и огромная куча тупых но жадных бездарей?!
Доверять политику?! Вы бы ещё напёрсточнику доверились.
Как там у вашего мера, доверяй делам?
Зеленского привели к власти на волне запроса на справедливость. Вы получили эту самую справедливость? Эпоха бедности закончилась? У кого?
А эпоха брехни?
Эпоха жадности закончилась? У Коломойского и остаьных олигархов?
Которая уже весна пришла? Сколько топ-коррупционеров посадили? Стерененко надо было сажать? Антоненко?
Вы доверяете Зеленскому и его кукловодам, а не Гео Леросу, например, за которым следит целый подполковник СБУ и пишет когда тот поехал в магазин и какие продукты купил (и все это из-за критики Ермака)?
Я действия сегодняшней власти относительно Медведчука и Шария поддерживаю, но политикам я не доверяю. Они - политики не для того чтобы им доверять, их действия нужно постоянно контролировать и критиковать за неправильные действия и глупость, что бы они не думали что им всё дозволено такими бескорыстными доверяльщиками как Татьяна Лайф.
Сразу пыл сойдет с лица...
А ведь это - эти лица
Перестраиваются!
Страх перед неминучістю покарання (через шантаж) став одною і єдиною причиною,
чому суддя вчинив злочин, відправивши невинну людину на страту (на смертну кару). -
Понтій Пилат визнав Ісуса із Назарета невинуватим, тобто таким, який не порушив закону,
і Понтій Пилат навіть оголосив про це публічно.
Однак присутні на процесі "позивачі" - іудейські первосвященники - вимагали страти Ісуса всупереч законам Риму, і вони шантажували суддю Пилата тим, що якщо він не зробить так, то вони повідомлять імператора про те, що начебто, Пилат сприяв людям, які готували заколот (повстання) проти Риму... і вони зробили це публічно (це була їхня, типу, аргументація - типу, інтерпретація-класифікація подій у справі). Суддя Понтій Пилат злякався покарання, яке міг отримати від імператора внаслідок такого наклепу на суддю Пилата, і тому остаточне його рішення - теж офіційне і публічне - було стратити Ісуса (вбити), щоб задовольнити шантажистів і уникнути майже неминучого (за його оцінкою) покарання від імператора для себе
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Тобто, суддя Понтій Пилат у справі Ісуса із Назарета ухвалив завідомо протиправне рішення, тобто, вчинив злочин - завдання на умисне вбивство, причиною його був страх неминучого покарання.
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Ця історія про страту розп'яття Ісуса на хресті є, схоже, одною з найголовніших подій в Євангелії. Але люди звикли повторювати її як мантри - не задумуючись про її смисл...
Приблизно так же, як і цитати із імперських підручників про те, що начебто, "Страх перед неотвратимостью наказания является главной причиной не совершения преступлений." - Тоді як варто лише спробувати подумати, і одразу стає видно, що "Феміда" - це не справедливість, а ілюзія (в англійській мові слово "юстиція" = "справедливість" - англ. "justice"... - "чтоб никто и не подумал, чтоб никто и не поверил...", що), це маска, за якою може ховатися і ховається величезна кількість зла, цей засіб дає багато можливостей для злочинності:
1) не тільки приховати злочин (оголосивши його нібито законним рішенням суду), але і
2) може бути власне зброєю, знаряддям вчинення злочину,
3) і навіть мотиватором злочинності.
(У справі Ісуса ми бачимо всі ці 3 класи можливостей використані.)
Видать таки здорово намокли памперсы на Банковой.
І починати треба із ліквідації суддівської мафії, наданих привілей цілій касті недоторканих.
2-е: розробити новий кримінальний процесуальний кодекс (КПК), КАС, змінити закон про судоустрій і статус суддів і перезавантажити усю суддівську систему. Але така система усіх влаштовувала 9 років, а тепер щось пробило дно, дивно, той же Татаров в офісі президента, Портнов надалі неофіційний смотрящий за судовою системою, а ще й на "громадських" антиукраїнських януковицько-бандитськихє началах "державний" обвинувач. Де у Зеленського стався прорив? В теорії права, теорії управління, президентському оточенні, нікчемній практиці конституціоналізму чи відсутності контролю за Конституційним, Київським окружним чи Верховним судом, а може у всьому загалом, які перетворили президентське правління у парламентсько-президентській країні в анархію, втрату ричагів влади, олігархічні сутички та "війни" за сфери впливу і розподіл ресурсів (з пограбування країни). Не можу повірити, що у Зеленському став пробуджуватись інстинкт самозбереження, а може і сам.... Голобородько!!!
"....я с Гонтаревой разговаривал позавчера". Это в четверг - значит, во вторник. Она там все дает команды, сейчас какие-то бумаги должны донести эти государственные предприятия, которым открывают. "Витя, - говорит, - указание президента есть, мы все сделаем"..Источник: https://censor.net/ru/n3249974
судья может ёрзать,толи 5,то ли 10)))
до того неосяжну глибину космічного простора
#стерненкуволю
наконец-то это дошло до руководства державы.Но вот дойдёт ли до реальной практики-вопрос...Сейчас Украина в правовом тупике и ,как ни крути,хоть в какую сторону ни двигайся.но придётся силовым решением толкнуть старые судебные системы,проросшие мафией.придётся несколько "поднапрячься" демократическим правам человека во имя торжества ПРАВА и Закона в отдельно взятой Украине.
- Є, ваша честь ... вам у гривнях чи валютою?
Кстати, а где гундосик насчёт Стерненко?
второй пост видео https://www.facebook.com/profile.php?id=100006165974723
(Суд, визнання невинуватим і... страта. - І це тільки вершина цього "айсберга".)
А почему ТЫ, чмо, не продолжил уже начатую судебную реформу?
После реформированного Верховного и созданного Антикоррупционного ( при Порошенко)----ТЫ должен был в 19 году делать реформу Апелляционных судов, в 20году --судов первой инстанции.
И ГДЕ ЭТО? Только болтать научился за свои 42 года и то из-под палки, чмо бесхребетное?
Дві цифри, які переконають вас ...
Україна 5 (п'ята!) в Світі по витратам на правосуддя (доля ВВП). Джерело: МВФ.
Україна 158 (!!!) в Світі у забезпеченні верховенства права. Джерело: Світовий Банк.