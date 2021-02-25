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Зеленський (17428) судова реформа (1184)

Зеленський: Судова система у нинішньому форматі довела свою непридатність

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський: Судова система у нинішньому форматі довела свою непридатність

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, керівниками парламентських комітетів та представниками уряду, під час якої обговорили законопроєкти, які Рада має розглянути наступного пленарного тижня в контексті виконання передвиборчої програми Зеленського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, народні депутати готові розглянути законопроєкт щодо реформування судової системи України. Відповідні законодавчі ініціативи були напрацьовані під час широкого обговорення за участю представників громадськості. Наступного тижня питання реформування судової системи буде додатково всебічно обговорено на черговому Всеукраїнському форумі "Україна 30".

"Судова система у тому форматі, в якому вона сьогодні існує, вже довела свою непридатність. Українці не довіряють судам, ця інституція є надто корумпованою та надто хиткою. Ми повинні це змінити, бо саме зміни в судовій системі є запорукою сильної України, де захищені права кожного громадянина. Це також є кроком на шляху євроінтеграції України", – наголосив Зеленський.

Читайте також: Зеленський зареєстрував у парламенті пакет законопроєктів про податкову амністію

Також було розглянуто блок економічних законодавчих ініціатив. Зокрема, Верховній Раді буде запропоновано завершити голосування пакету законопроєктів щодо підтримки інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями (щодо "інвестиційних нянь"). Цей пакет допоможе запрацювати проєкту "інвестиційних нянь" у повному обсязі. Закон передбачатиме державний захист та юридичну допомогу закордонним інвесторам, які ініціюватимуть інвестиційні проєкти від 20 мільйонів євро.

Крім того, учасники наради обговорили законодавчі ініціативи у сфері екології. Зокрема, йшлося про законопроєкт щодо зменшення використання пластикових пакетів та заміни їх на такі, що розкладаються. Багато великих торговельних мереж уже перейшли на пакети, виготовлені з екологічних матеріалів. Законопроєкт спонукатиме до зменшення використання пластикових пакетів та до переходу на екологічно чисті замінники.
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Топ коментарі
+26
При Порохе награждали патриотов и сажали сепаров, при Зеле награждают сепаров и сажают патриотов
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25.02.2021 21:08
+21
А при ком первым вернувшися в Украину стал януковский смотрящий за судами Портнов?

Ой. Так это ж при ЗЕ вся Януковская рать возвращаться стала. Более того, ЗЕ эту рыговскую срань возвысил и приблизил.
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25.02.2021 21:15
+18
Брехня!
Даже судья Стерненко был назначен подписью кого?
Правильно.
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25.02.2021 21:11
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19 мая 2019, 12:41
Портнов вернулся в Украину

Бывший заместитель Администрации президента при Януковиче Андрей Портнов вернулся в Украину. Об этом он сообщил в соцсетях, опубликовав фото возле аэропорта в Киеве.
"Друзья, более пяти лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, которые покинули Украину, - пора возвращаться, строить и восстанавливать. Привет, моя дорогая Родина!", - написал Портнов в telegram.
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25.02.2021 21:28 Відповісти
по-моему там что-то доказывать бесполезно ))))
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25.02.2021 21:41 Відповісти
склероз памяти... это когда хорошо помнят что было два года назад и более...но что было вчера или сегодня с утра...нит )))) и приходится искать виновных в прошлом, чтобы оправдать беспредел в настоящем )))
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25.02.2021 21:53 Відповісти
хотелось бы услышать хотя бы теоретические выкладки почему реформа системы правосудия в принципе может быть успешной и что для этого надо сделать
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25.02.2021 21:16 Відповісти
ты тоже. Доказал блестяще.
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25.02.2021 21:16 Відповісти
включает заднюю
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25.02.2021 21:17 Відповісти
ЗЕ-НАРИК!
Президент США, Байден, с тобой до сих пор, даже по телефону не переговорил.
А в Киеве зреет новый Майдан.
Тебя это еще не напрягает?
В Ростов тебя не пустят, а Оман - выдаст...
Зеленский: Судебная система в нынешнем формате доказала свою непригодность - Цензор.НЕТ 6749
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25.02.2021 21:17 Відповісти
Судебная система в нынешнем формате доказала свою непригодность/ Наглая клевета. Зеленский подписал закон о судебной реформе/ "Еженедельное лишение мантий недостойных судей" : Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса/ Зеленский своими указами назначил судей окружных административных и местных судов/ Зеленский назначил экс-супругу Портнова Белоконную судьей Оболонского райсуда. И вот он,результат судебной реформы. Коломойский в суде избавился от долгов перед "ПриватБанком" на 7,5 млрд грн/ Печерский суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского /Украина выплатит компании Коломойского 12,5 миллионов долларов/ Коломойскому в карман: олигарху из бюджета выплатят 5 миллиардов / Верховный Суд обязал "ПриватБанк" выплатить 25 млн грн Коломойскому/ Верховный Суд обязал ЮГОК выплатить подконтрольной Коломойскому компании 1,3 млрд гривен .
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25.02.2021 21:19 Відповісти
Історією зі "зривом операції щодо вагнерівців" зацікавилася міжнародна спільнота розслідувачів Bellingcat. Наприкінці лютого Bellingcat обіцяють опублікувати розслідування та документальний фільм, які можуть стати політичним ударом для команди Володимира Зеленського.

"Як може сподіватися влада, що це залишиться недоведеним, якщо залишилося стільки слідів, аж до того, що було виписане судове рішення про арешт цих "вагнеровців", якби вони потрапили в Україну? Слідів настільки багато, що просто незрозуміло, у кого може бути ілюзія, що це не буде доведено", - керівник Bellingcat Хрісто Грозєв в інтерв'ю виданню "Новое время".

Проліт вагнерівців. Яка роль Зеленського, Єрмака і Порошенка в "найкращій операції спецслужб"
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25.02.2021 21:19 Відповісти
У общества нет доверия к такой судебной системе.
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25.02.2021 21:19 Відповісти
К кому и к чему есть доверие?
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25.02.2021 21:23 Відповісти
Есть доверие к президенту Украины, например. Есть доверие к украинской армии. Есть вера всУкрамну.
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25.02.2021 22:13 Відповісти
В Украину
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25.02.2021 22:14 Відповісти
К какому президенту доверие?
Есть доверие к инфантильному, обидчивому, мстительному, туповатому недорослю? Недорослю, которого окружают: Ермак, Татаров, Портнов, Коломойский, Венедиктова, Демченко, Смирнов, Арестович, и огромная куча тупых но жадных бездарей?!
Доверять политику?! Вы бы ещё напёрсточнику доверились.
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25.02.2021 22:57 Відповісти
Есть доверие к человеку, который закрыл мертведчуковские каналы и поставил в розыск шария, который делает дороги в Украине и мосты, а не рассказывает , при котором Украина стала партнером расширенных возможностей НАТО.
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26.02.2021 05:15 Відповісти
Ага, и сдаёт суды под управление Портнову!
Как там у вашего мера, доверяй делам?

Зеленський: Судова система у нинішньому форматі довела свою непридатність - Цензор.НЕТ 3401
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26.02.2021 06:38 Відповісти
Дороги от гнойсмана и пети в реале? Не смеши тапочки моей покойной бабушки, шыкаладное балаболище, на бумажках, в лозунгах и влажных мечтах. Сейчас я реально увидел - Что Такое Дороги В Украине. Убейся головой аб стену, но это - факт!
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26.02.2021 09:00 Відповісти
Я понял - у Вас очень короткая память и отсутствие понимания причинно-следственных связей. Избирая президента и парламент Вы хотели санкций против Медведчука и Шария? И дороги? И чтобы "не рассказывал? И чтобы Украина приблизилась к НАТО? Вот это вот он обещал вам и исполнил?
Зеленского привели к власти на волне запроса на справедливость. Вы получили эту самую справедливость? Эпоха бедности закончилась? У кого?
А эпоха брехни?
Эпоха жадности закончилась? У Коломойского и остаьных олигархов?
Которая уже весна пришла? Сколько топ-коррупционеров посадили? Стерененко надо было сажать? Антоненко?
Вы доверяете Зеленскому и его кукловодам, а не Гео Леросу, например, за которым следит целый подполковник СБУ и пишет когда тот поехал в магазин и какие продукты купил (и все это из-за критики Ермака)?
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26.02.2021 14:55 Відповісти
У меня все в порядке с памятью и особенно с пониманием, что и откуда . А Гео Лерой для меня вообще не авторитет
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26.02.2021 16:43 Відповісти
Конечно Лерос для Вас не авторитет - он ведь Ермака критикует. А Вы уверены что с пониманием у Вас всё в порядке? Слышали об эффекте Даннинга-Крюгера? - Это когда некомпетентный человек считает что он во всём прекрасно разбирается, и чем менее он разумен, тем настойчивее он доказывает свою правоту.
Я действия сегодняшней власти относительно Медведчука и Шария поддерживаю, но политикам я не доверяю. Они - политики не для того чтобы им доверять, их действия нужно постоянно контролировать и критиковать за неправильные действия и глупость, что бы они не думали что им всё дозволено такими бескорыстными доверяльщиками как Татьяна Лайф.
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26.02.2021 17:18 Відповісти
Я не есть доверяльщик , но и не хаяльщик, особенно, по выдуманным мотивам.
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26.02.2021 20:00 Відповісти
Нет доверия к портновской судебной системе? Зачем же вы сделали так что тупой собачий рот Портнов, прятавшийся а Мордоре и Швейцарии (при "нехорошем" президенте), вернулся хозяйничать в Украину?
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25.02.2021 21:27 Відповісти
Предвыборной программы?))))))а нам то хоть на втором году этого непотребства покажут ту программу
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25.02.2021 21:22 Відповісти
Ага. Г+Г - программа телепередач на завтра. Зеленский: Судебная система в нынешнем формате доказала свою непригодность - Цензор.НЕТ 4560
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25.02.2021 21:23 Відповісти
Посмотри на эти лица,
Сразу пыл сойдет с лица...
А ведь это - эти лица
Перестраиваются!

Зеленский: Судебная система в нынешнем формате доказала свою непригодность - Цензор.НЕТ 7637
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25.02.2021 21:24 Відповісти
..Цікаво а де подівся т.зв.*сматрящій * Грановський !? Зеленский: Судебная система в нынешнем формате доказала свою непригодность - Цензор.НЕТ 7903
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25.02.2021 21:26 Відповісти
Страх перед неотвратимостью наказания является главной причиной не совершение преступлений. СССР. Правоведение. 6 класс. Так вот. Страх судьи потеряли именно при Зе.
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25.02.2021 21:27 Відповісти
Контрприклад:
Страх перед неминучістю покарання (через шантаж) став одною і єдиною причиною,
чому суддя вчинив злочин, відправивши невинну людину на страту (на смертну кару). -
Понтій Пилат визнав Ісуса із Назарета невинуватим, тобто таким, який не порушив закону,
і Понтій Пилат навіть оголосив про це публічно.
Однак присутні на процесі "позивачі" - іудейські первосвященники - вимагали страти Ісуса всупереч законам Риму, і вони шантажували суддю Пилата тим, що якщо він не зробить так, то вони повідомлять імператора про те, що начебто, Пилат сприяв людям, які готували заколот (повстання) проти Риму... і вони зробили це публічно (це була їхня, типу, аргументація - типу, інтерпретація-класифікація подій у справі). Суддя Понтій Пилат злякався покарання, яке міг отримати від імператора внаслідок такого наклепу на суддю Пилата, і тому остаточне його рішення - теж офіційне і публічне - було стратити Ісуса (вбити), щоб задовольнити шантажистів і уникнути майже неминучого (за його оцінкою) покарання від імператора для себе
.
Тобто, суддя Понтій Пилат у справі Ісуса із Назарета ухвалив завідомо протиправне рішення, тобто, вчинив злочин - завдання на умисне вбивство, причиною його був страх неминучого покарання.
.
Ця історія про страту розп'яття Ісуса на хресті є, схоже, одною з найголовніших подій в Євангелії. Але люди звикли повторювати її як мантри - не задумуючись про її смисл...
Приблизно так же, як і цитати із імперських підручників про те, що начебто, "Страх перед неотвратимостью наказания является главной причиной не совершения преступлений." - Тоді як варто лише спробувати подумати, і одразу стає видно, що "Феміда" - це не справедливість, а ілюзія (в англійській мові слово "юстиція" = "справедливість" - англ. "justice"... - "чтоб никто и не подумал, чтоб никто и не поверил...", що), це маска, за якою може ховатися і ховається величезна кількість зла, цей засіб дає багато можливостей для злочинності:
1) не тільки приховати злочин (оголосивши його нібито законним рішенням суду), але і
2) може бути власне зброєю, знаряддям вчинення злочину,
3) і навіть мотиватором злочинності.
(У справі Ісуса ми бачимо всі ці 3 класи можливостей використані.)
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26.02.2021 03:05 Відповісти
- Будь проклят Сивочолый за то, что не сделал нам судебную реформу, - сказало вдруг Белое Пальто. - Стыдно вспоминать, как товарищ Крыголам помогал Медведчуку сажать Стуса! Не прощу Сивого Гетьмана за то, что все до сих пор помнят, как я перед выборами подмахивало зелебобикам и думало, что никто не заметит. Источник: https://censor.net/ru/r3250128
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25.02.2021 21:35 Відповісти
Зеленский: Судебная система в нынешнем формате доказала свою непригодность - Цензор.НЕТ 7915
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25.02.2021 21:31 Відповісти
Оооо, так это ж из переаттестованых при рэформе рэформатора, прикольная? Хавай.
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25.02.2021 21:38 Відповісти
Зеленський: Судова система у нинішньому форматі довела свою непридатність - Цензор.НЕТ 4573
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25.02.2021 21:39 Відповісти
Шото сегодня прямо всеобщая мобилизация зебилов. Даже NNN из нафталина достали. Зеленский: Судебная система в нынешнем формате доказала свою непригодность - Цензор.НЕТ 3050

Видать таки здорово намокли памперсы на Банковой.
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25.02.2021 21:31 Відповісти
Вот это конкретно в тему о реформах. Маладец!
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25.02.2021 21:37 Відповісти
Зеленський: Судова система у нинішньому форматі довела свою непридатність - Цензор.НЕТ 2262 Зеленський: Судова система у нинішньому форматі довела свою непридатність - Цензор.НЕТ 2262 Зеленський: Судова система у нинішньому форматі довела свою непридатність - Цензор.НЕТ 2262
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25.02.2021 21:40 Відповісти
Закон о судоУстройстве и статусе судьи в Украине не отменили. Или зеленский отменил
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25.02.2021 21:35 Відповісти
він змінив (вірніше, турбомонобільшість за його подачею) змінили законодавство так, що повністю заблокована робота вищої кваліфкомісії суддів, в результаті чого не можна ні призначити нових суддів, ні вигнати зашкварених. Тому і про подальшу реформу судової системи (а там - 90% переатестація суддів) вже не йдеться. вже 1,5 роки.
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25.02.2021 21:59 Відповісти
Біда всієї судової системи в Україні не у роботі вищої кваліфікаційної комісії чи вищої ради юстиції, а в її напрочуд спотвореній системі, вибудованій ще в 2010-2012 роках стратегами юридичної думки Портновим та Татаровим, які і зараз рулять цією системою, відірваною від інших державних інституцій і українського народу. Держава в державі для суддівської мафії обгрунтована ніби-то принципами незалежності і як 3-я гілка за розподілом влади, яка давно уже вибудувала для себе комунізм (захмарні і відірвані від життя країни зарплати, захмарні пенсії і довічне утримання). Давно пора цю портновсько-мерзотну систему змінити, анулювати фізично і юридично поняття і тіло смотрящих за судами. Суди мають бути незалежними винятково від стороннього впливу щодо розгляду справи (починаючи від клерків президентського офісу, смотрящих, депутатів, міністрів, але не від держави і її народу.
І починати треба із ліквідації суддівської мафії, наданих привілей цілій касті недоторканих.
2-е: розробити новий кримінальний процесуальний кодекс (КПК), КАС, змінити закон про судоустрій і статус суддів і перезавантажити усю суддівську систему. Але така система усіх влаштовувала 9 років, а тепер щось пробило дно, дивно, той же Татаров в офісі президента, Портнов надалі неофіційний смотрящий за судовою системою, а ще й на "громадських" антиукраїнських януковицько-бандитськихє началах "державний" обвинувач. Де у Зеленського стався прорив? В теорії права, теорії управління, президентському оточенні, нікчемній практиці конституціоналізму чи відсутності контролю за Конституційним, Київським окружним чи Верховним судом, а може у всьому загалом, які перетворили президентське правління у парламентсько-президентській країні в анархію, втрату ричагів влади, олігархічні сутички та "війни" за сфери впливу і розподіл ресурсів (з пограбування країни). Не можу повірити, що у Зеленському став пробуджуватись інстинкт самозбереження, а може і сам.... Голобородько!!!
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25.02.2021 22:58 Відповісти
Яка ж ти бубочка! Ну прям янгел безневинний! Як Антоненка тримати задурно рік в буцегарні, то суддівська система гарна, а як Тупицький не дає розпродати Україну з молотка іноземним спекулянтам, то суддівська система погана. Ну суцільна, зелена, безгрішність немовляти... Зеленський: Судова система у нинішньому форматі довела свою непридатність - Цензор.НЕТ 2619
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25.02.2021 21:35 Відповісти
йой, я тут вперше за три-чотири роки бачу логіни, яких не було з 17-го року...
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25.02.2021 21:36 Відповісти
А с чего это он так раздухарился?
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25.02.2021 21:37 Відповісти
Несколько дней назад у ЗЕ под жОПой ментовские шлемы горели.
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25.02.2021 21:39 Відповісти
Неужели так вставило?
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25.02.2021 21:43 Відповісти
В сказочных героев я уже давно не верю. Тогда откуда отвага? Неужели какой-то особый кокс прилетел?
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25.02.2021 21:41 Відповісти
А раніше ти цього не знав?
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25.02.2021 21:38 Відповісти
Звісно , що ніякої судової реформи , при Соєвому , не було - була лише імітація ... недоторканість Медведчука , при Пете , тому яскраве підтвердження !
"....я с Гонтаревой разговаривал позавчера". Это в четверг - значит, во вторник. Она там все дает команды, сейчас какие-то бумаги должны донести эти государственные предприятия, которым открывают. "Витя, - говорит, - указание президента есть, мы все сделаем"..Источник: https://censor.net/ru/n3249974
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25.02.2021 21:42 Відповісти
а ты вообще хоть раз в суде был? что лично тебя не устраивает? судебная реформа это изменение структуры в сторону независимости судей. это и было сделано. теперь нужны новые судьи. где их взять? в университет 25$ на учебу столько же. за место 30. как отбить?
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25.02.2021 22:03 Відповісти
У меня дочь закончила киваловскую академию бюджет,ничего не платила,но работать в этой "********" помойке не хочет.
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26.02.2021 13:41 Відповісти
В парламентско-президенсткой стране реформы проводят парламент и правительство во главе с премьером,президенты не являются реформаторами,когда ж вы поумнеете Панове...
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25.02.2021 21:46 Відповісти
Вы еще скажите что реформы в Польше проводил президент Лех Валенса,я хоть поржу... Зеленський: Судова система у нинішньому форматі довела свою непридатність - Цензор.НЕТ 5272 Зеленський: Судова система у нинішньому форматі довела свою непридатність - Цензор.НЕТ 5272
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25.02.2021 21:49 Відповісти
Все суды нужно сделать такими, чтобы судили только присяжные, судьи должны только зачитывать приговор, который постановят присяжные!
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25.02.2021 21:52 Відповісти
Присяжные только выносят вердикт виновен или невиновен,а срок уже назначает судья и тут
судья может ёрзать,толи 5,то ли 10)))
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26.02.2021 13:49 Відповісти
Виктор Индюкович был рехВОРматором,потому что осуществил государственный переворот,сделав из Украины президентско-парламентскую республику с особыми полномочиями себе любимому...Хреновая у вас память Чуваки... Зеленський: Судова система у нинішньому форматі довела свою непридатність - Цензор.НЕТ 4474
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25.02.2021 21:56 Відповісти
Завтра говорят заседание СНБО Вова жги кацапов!
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25.02.2021 22:06 Відповісти
зеля зробив вигляд, що щойно осягнув
до того неосяжну глибину космічного простора

#стерненкуволю
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25.02.2021 22:08 Відповісти
какая глубокая мысль...Одно омрачает-её нам уже не только раз50-й высказывают,но уже и требуют наши западные партнёры,которые СОГЛАСИЛИСЬ помочь Украине "выбиться в люди".
наконец-то это дошло до руководства державы.Но вот дойдёт ли до реальной практики-вопрос...Сейчас Украина в правовом тупике и ,как ни крути,хоть в какую сторону ни двигайся.но придётся силовым решением толкнуть старые судебные системы,проросшие мафией.придётся несколько "поднапрячься" демократическим правам человека во имя торжества ПРАВА и Закона в отдельно взятой Украине.
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25.02.2021 22:08 Відповісти
- Підсудний у вас є алібі?
- Є, ваша честь ... вам у гривнях чи валютою?
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25.02.2021 22:13 Відповісти
Он заученный текст охвучивает особо не вникая в содержание. Одни "инвестиционные няни", и прочая бессодержательная болтовня об "привлечении инвестиций", параллельно с давлением на инвесторов со стороны СБУ, Полиции, прокуроров и рейдейрскими захватами чужих бизнесов приближенными к Зеленскому олигархами.
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25.02.2021 22:14 Відповісти
Профнепригодность доказал Портнов или Венедиктова?
Кстати, а где гундосик насчёт Стерненко?
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25.02.2021 22:25 Відповісти
Кэп с нами
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25.02.2021 22:34 Відповісти
Петро Олексійович 5 років вибудовував таку "шикарну" суддівську систему, а якийсь вискочка Зеленський хоче зруйнувати результат титанічної праці гетьмана? Доколє, таваріщі, будєт дліться єнтот геноцід чєстнєйшіх судєй? Зеленський: Судова система у нинішньому форматі довела свою непридатність - Цензор.НЕТ 8409
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25.02.2021 22:34 Відповісти
Це каже той, у кого служать "потужний тимчасовий" авякян і запливше "око государєве" вєнєдіктова, і їм подібні "нові обличчя"...
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25.02.2021 22:35 Відповісти
Ми вимагаємо негайно запустити потужну судову реформу яку ми не запустили навiть за 5 рокiв мого гетьманства - П. Сивочолий
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25.02.2021 22:40 Відповісти
Зеленський: Судова система у нинішньому форматі довела свою непридатність - Цензор.НЕТ 7549
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25.02.2021 23:15 Відповісти
Согласно опросам, 80% котов уверены, что люди их не понимают. "При попытках поговорить о чём нибудь серьёзном хозяин тупо даёт пожрать", - такое мнение среди котов звучало чаще всего.
второй пост видео https://www.facebook.com/profile.php?id=100006165974723
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25.02.2021 23:29 Відповісти
Про судову систему сказав приблизно так же, як Вакарчук. Але правильно.
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26.02.2021 01:01 Відповісти
Бог поставив на "Феміді" хрест - Ісус не сказав це, а показав.
(Суд, визнання невинуватим і... страта. - І це тільки вершина цього "айсберга".)
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26.02.2021 01:04 Відповісти
І так, це не про добрих суддів (Пилат визнав Ісуса невинуватим) чи поганих суддів (але стратив його попри це рішення) - це про АЛГОРИТМ і про самі ПРИНЦИПИ, які лежать В ОСНОВІ технологій роботи цієї галузі (в усьому світі протягом історії людства).
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26.02.2021 01:12 Відповісти
Очухался! Через ДВА года!

А почему ТЫ, чмо, не продолжил уже начатую судебную реформу?
После реформированного Верховного и созданного Антикоррупционного ( при Порошенко)----ТЫ должен был в 19 году делать реформу Апелляционных судов, в 20году --судов первой инстанции.

И ГДЕ ЭТО? Только болтать научился за свои 42 года и то из-под палки, чмо бесхребетное?
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26.02.2021 01:42 Відповісти
всё верно заявил.
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26.02.2021 01:47 Відповісти
Порошенко: Зеленський у нинішньому форматі довела свою непридатність
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26.02.2021 04:50 Відповісти
я бы сказал больше, сам зеленский доказал свою непригодность
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26.02.2021 08:15 Відповісти
Зелеботов в рази больше стало, чувствуют суки шо налажали.
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26.02.2021 12:37 Відповісти
Vitaliy Shabunin
Дві цифри, які переконають вас ...

Україна 5 (п'ята!) в Світі по витратам на правосуддя (доля ВВП). Джерело: МВФ.

Україна 158 (!!!) в Світі у забезпеченні верховенства права. Джерело: Світовий Банк.
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26.02.2021 19:34 Відповісти
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