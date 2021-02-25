Зеленський: Судова система у нинішньому форматі довела свою непридатність
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, керівниками парламентських комітетів та представниками уряду, під час якої обговорили законопроєкти, які Рада має розглянути наступного пленарного тижня в контексті виконання передвиборчої програми Зеленського.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, народні депутати готові розглянути законопроєкт щодо реформування судової системи України. Відповідні законодавчі ініціативи були напрацьовані під час широкого обговорення за участю представників громадськості. Наступного тижня питання реформування судової системи буде додатково всебічно обговорено на черговому Всеукраїнському форумі "Україна 30".
"Судова система у тому форматі, в якому вона сьогодні існує, вже довела свою непридатність. Українці не довіряють судам, ця інституція є надто корумпованою та надто хиткою. Ми повинні це змінити, бо саме зміни в судовій системі є запорукою сильної України, де захищені права кожного громадянина. Це також є кроком на шляху євроінтеграції України", – наголосив Зеленський.
Також було розглянуто блок економічних законодавчих ініціатив. Зокрема, Верховній Раді буде запропоновано завершити голосування пакету законопроєктів щодо підтримки інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями (щодо "інвестиційних нянь"). Цей пакет допоможе запрацювати проєкту "інвестиційних нянь" у повному обсязі. Закон передбачатиме державний захист та юридичну допомогу закордонним інвесторам, які ініціюватимуть інвестиційні проєкти від 20 мільйонів євро.
Крім того, учасники наради обговорили законодавчі ініціативи у сфері екології. Зокрема, йшлося про законопроєкт щодо зменшення використання пластикових пакетів та заміни їх на такі, що розкладаються. Багато великих торговельних мереж уже перейшли на пакети, виготовлені з екологічних матеріалів. Законопроєкт спонукатиме до зменшення використання пластикових пакетів та до переходу на екологічно чисті замінники.
Будь ласка, зачекайте...
Портнов вернулся в Украину
Бывший заместитель Администрации президента при Януковиче Андрей Портнов вернулся в Украину. Об этом он сообщил в соцсетях, опубликовав фото возле аэропорта в Киеве.
"Друзья, более пяти лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, которые покинули Украину, - пора возвращаться, строить и восстанавливать. Привет, моя дорогая Родина!", - написал Портнов в telegram.
Президент США, Байден, с тобой до сих пор, даже по телефону не переговорил.
А в Киеве зреет новый Майдан.
Тебя это еще не напрягает?
В Ростов тебя не пустят, а Оман - выдаст...
"Як може сподіватися влада, що це залишиться недоведеним, якщо залишилося стільки слідів, аж до того, що було виписане судове рішення про арешт цих "вагнеровців", якби вони потрапили в Україну? Слідів настільки багато, що просто незрозуміло, у кого може бути ілюзія, що це не буде доведено", - керівник Bellingcat Хрісто Грозєв в інтерв'ю виданню "Новое время".
Проліт вагнерівців. Яка роль Зеленського, Єрмака і Порошенка в "найкращій операції спецслужб"
Есть доверие к инфантильному, обидчивому, мстительному, туповатому недорослю? Недорослю, которого окружают: Ермак, Татаров, Портнов, Коломойский, Венедиктова, Демченко, Смирнов, Арестович, и огромная куча тупых но жадных бездарей?!
Доверять политику?! Вы бы ещё напёрсточнику доверились.
Как там у вашего мера, доверяй делам?
Зеленского привели к власти на волне запроса на справедливость. Вы получили эту самую справедливость? Эпоха бедности закончилась? У кого?
А эпоха брехни?
Эпоха жадности закончилась? У Коломойского и остаьных олигархов?
Которая уже весна пришла? Сколько топ-коррупционеров посадили? Стерененко надо было сажать? Антоненко?
Вы доверяете Зеленскому и его кукловодам, а не Гео Леросу, например, за которым следит целый подполковник СБУ и пишет когда тот поехал в магазин и какие продукты купил (и все это из-за критики Ермака)?
Я действия сегодняшней власти относительно Медведчука и Шария поддерживаю, но политикам я не доверяю. Они - политики не для того чтобы им доверять, их действия нужно постоянно контролировать и критиковать за неправильные действия и глупость, что бы они не думали что им всё дозволено такими бескорыстными доверяльщиками как Татьяна Лайф.
Сразу пыл сойдет с лица...
А ведь это - эти лица
Перестраиваются!
Страх перед неминучістю покарання (через шантаж) став одною і єдиною причиною,
чому суддя вчинив злочин, відправивши невинну людину на страту (на смертну кару). -
Понтій Пилат визнав Ісуса із Назарета невинуватим, тобто таким, який не порушив закону,
і Понтій Пилат навіть оголосив про це публічно.
Однак присутні на процесі "позивачі" - іудейські первосвященники - вимагали страти Ісуса всупереч законам Риму, і вони шантажували суддю Пилата тим, що якщо він не зробить так, то вони повідомлять імператора про те, що начебто, Пилат сприяв людям, які готували заколот (повстання) проти Риму... і вони зробили це публічно (це була їхня, типу, аргументація - типу, інтерпретація-класифікація подій у справі). Суддя Понтій Пилат злякався покарання, яке міг отримати від імператора внаслідок такого наклепу на суддю Пилата, і тому остаточне його рішення - теж офіційне і публічне - було стратити Ісуса (вбити), щоб задовольнити шантажистів і уникнути майже неминучого (за його оцінкою) покарання від імператора для себе
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Тобто, суддя Понтій Пилат у справі Ісуса із Назарета ухвалив завідомо протиправне рішення, тобто, вчинив злочин - завдання на умисне вбивство, причиною його був страх неминучого покарання.
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Ця історія про страту розп'яття Ісуса на хресті є, схоже, одною з найголовніших подій в Євангелії. Але люди звикли повторювати її як мантри - не задумуючись про її смисл...
Приблизно так же, як і цитати із імперських підручників про те, що начебто, "Страх перед неотвратимостью наказания является главной причиной не совершения преступлений." - Тоді як варто лише спробувати подумати, і одразу стає видно, що "Феміда" - це не справедливість, а ілюзія (в англійській мові слово "юстиція" = "справедливість" - англ. "justice"... - "чтоб никто и не подумал, чтоб никто и не поверил...", що), це маска, за якою може ховатися і ховається величезна кількість зла, цей засіб дає багато можливостей для злочинності:
1) не тільки приховати злочин (оголосивши його нібито законним рішенням суду), але і
2) може бути власне зброєю, знаряддям вчинення злочину,
3) і навіть мотиватором злочинності.
(У справі Ісуса ми бачимо всі ці 3 класи можливостей використані.)
Видать таки здорово намокли памперсы на Банковой.
І починати треба із ліквідації суддівської мафії, наданих привілей цілій касті недоторканих.
2-е: розробити новий кримінальний процесуальний кодекс (КПК), КАС, змінити закон про судоустрій і статус суддів і перезавантажити усю суддівську систему. Але така система усіх влаштовувала 9 років, а тепер щось пробило дно, дивно, той же Татаров в офісі президента, Портнов надалі неофіційний смотрящий за судовою системою, а ще й на "громадських" антиукраїнських януковицько-бандитськихє началах "державний" обвинувач. Де у Зеленського стався прорив? В теорії права, теорії управління, президентському оточенні, нікчемній практиці конституціоналізму чи відсутності контролю за Конституційним, Київським окружним чи Верховним судом, а може у всьому загалом, які перетворили президентське правління у парламентсько-президентській країні в анархію, втрату ричагів влади, олігархічні сутички та "війни" за сфери впливу і розподіл ресурсів (з пограбування країни). Не можу повірити, що у Зеленському став пробуджуватись інстинкт самозбереження, а може і сам.... Голобородько!!!
"....я с Гонтаревой разговаривал позавчера". Это в четверг - значит, во вторник. Она там все дает команды, сейчас какие-то бумаги должны донести эти государственные предприятия, которым открывают. "Витя, - говорит, - указание президента есть, мы все сделаем"..Источник: https://censor.net/ru/n3249974
судья может ёрзать,толи 5,то ли 10)))
до того неосяжну глибину космічного простора
#стерненкуволю
наконец-то это дошло до руководства державы.Но вот дойдёт ли до реальной практики-вопрос...Сейчас Украина в правовом тупике и ,как ни крути,хоть в какую сторону ни двигайся.но придётся силовым решением толкнуть старые судебные системы,проросшие мафией.придётся несколько "поднапрячься" демократическим правам человека во имя торжества ПРАВА и Закона в отдельно взятой Украине.
- Є, ваша честь ... вам у гривнях чи валютою?
Кстати, а где гундосик насчёт Стерненко?
второй пост видео https://www.facebook.com/profile.php?id=100006165974723
(Суд, визнання невинуватим і... страта. - І це тільки вершина цього "айсберга".)
А почему ТЫ, чмо, не продолжил уже начатую судебную реформу?
После реформированного Верховного и созданного Антикоррупционного ( при Порошенко)----ТЫ должен был в 19 году делать реформу Апелляционных судов, в 20году --судов первой инстанции.
И ГДЕ ЭТО? Только болтать научился за свои 42 года и то из-под палки, чмо бесхребетное?
Дві цифри, які переконають вас ...
Україна 5 (п'ята!) в Світі по витратам на правосуддя (доля ВВП). Джерело: МВФ.
Україна 158 (!!!) в Світі у забезпеченні верховенства права. Джерело: Світовий Банк.