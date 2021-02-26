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Зеленский созывает 26 февраля заседание СНБО по актуальным вопросам государственной безопасности

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский созывает 26 февраля заседание СНБО по актуальным вопросам государственной безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о созыве заседания Совета национальной безопасности и обороны 26 февраля.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства. 

В сообщении отмечается: "В пятницу, 26 февраля 2021, Президент Украины Владимир Зеленский соберет заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в связи с необходимостью принятия оперативных решений по актуальным вопросам государственной безопасности. Организация заседания возложена на секретаря СНБО Алексея Данилова. О всей информации, которую можно обнародовать, будет сообщено официально".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский увеличивает численность СНБО после встречи с Даниловым

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+31
...ню-ню Зеленский созывает 26 февраля заседание СНБО по актуальным вопросам государственной безопасности - Цензор.НЕТ 8563
Зеленский созывает 26 февраля заседание СНБО по актуальным вопросам государственной безопасности - Цензор.НЕТ 3275
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25.02.2021 22:27
+21
а это какая безопасность?
Дитячий письменник

На фото 100грн.
Досі важко звикнути.
Зробили разом™

Зеленский созывает 26 февраля заседание СНБО по актуальным вопросам государственной безопасности - Цензор.НЕТ 3097
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25.02.2021 22:27
+16
Дамы дамы, помогите Вове,
Помогите Вове, вам говорят!
Он наделал лужу в коридоре -
Шаг вперод и две назад!
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25.02.2021 22:32
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дайте вгадаю - будуть вирішувати кого ще з патріотів і захисників України посадити в СІЗО???

СУУУУУУУУУУКИИИИИИ!!!!!!👿
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26.02.2021 07:35 Ответить
Хорошая новость.
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26.02.2021 09:29 Ответить
Оце плівки патріотів Медведчука-Суркова склЕпали, щоб проти Порошенка РНБО провести?
Чи чекатимуть плівок Путіна-Трампа, які ніяк не встигають доробити?
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26.02.2021 09:57 Ответить
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