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Зеленський скликає 26 лютого засідання РНБО з актуальних питань державної безпеки
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський оголосив про скликання засідання Ради національної безпеки та оборони 26 лютого.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі глави держави.
У повідомленні зазначається: "У п'ятницю, 26 лютого 2021, президент України Володимир Зеленський збере засідання Ради національної безпеки та оборони України у зв'язку з необхідністю прийняття оперативних рішень з актуальних питань державної безпеки. Організацію засідання покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова. Всю інформацію, яку можна оприлюднити, буде повідомлено офіційно".
Топ коментарі
+31 Топ Ган
показати весь коментар25.02.2021 22:27
+21 Гыг с Вами
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+16 Welt Schmerz
показати весь коментар25.02.2021 22:32
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Чи чекатимуть плівок Путіна-Трампа, які ніяк не встигають доробити?