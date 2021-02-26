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Зеленський скликає 26 лютого засідання РНБО з актуальних питань державної безпеки

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський скликає 26 лютого засідання РНБО з актуальних питань державної безпеки

Президент України Володимир Зеленський оголосив про скликання засідання Ради національної безпеки та оборони 26 лютого.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі глави держави.

У повідомленні зазначається: "У п'ятницю, 26 лютого 2021, президент України Володимир Зеленський збере засідання Ради національної безпеки та оборони України у зв'язку з необхідністю прийняття оперативних рішень з актуальних питань державної безпеки. Організацію засідання покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова. Всю інформацію, яку можна оприлюднити, буде повідомлено офіційно".

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Топ коментарі
+31
...ню-ню Зеленский созывает 26 февраля заседание СНБО по актуальным вопросам государственной безопасности - Цензор.НЕТ 8563
Зеленский созывает 26 февраля заседание СНБО по актуальным вопросам государственной безопасности - Цензор.НЕТ 3275
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25.02.2021 22:27
+21
а это какая безопасность?
Дитячий письменник

На фото 100грн.
Досі важко звикнути.
Зробили разом™

Зеленский созывает 26 февраля заседание СНБО по актуальным вопросам государственной безопасности - Цензор.НЕТ 3097
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25.02.2021 22:27
+16
Дамы дамы, помогите Вове,
Помогите Вове, вам говорят!
Он наделал лужу в коридоре -
Шаг вперод и две назад!
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25.02.2021 22:32
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дайте вгадаю - будуть вирішувати кого ще з патріотів і захисників України посадити в СІЗО???

СУУУУУУУУУУКИИИИИИ!!!!!!👿
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26.02.2021 07:35 Відповісти
Хорошая новость.
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26.02.2021 09:29 Відповісти
Оце плівки патріотів Медведчука-Суркова склЕпали, щоб проти Порошенка РНБО провести?
Чи чекатимуть плівок Путіна-Трампа, які ніяк не встигають доробити?
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26.02.2021 09:57 Відповісти
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