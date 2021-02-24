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Новини Політика України
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Медведчук (1323) опитування (1403) санкції (6834) РНБО (1717) Марченко Оксана (107)

58% українців підтримують санкції РНБО проти Медведчука і Марченко, 28% - не підтримують, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

58% українців підтримують санкції РНБО проти Медведчука і Марченко, 28% - не підтримують, - опитування

Три чверті українців (75%) знають про рішення Ради національної безпеки і оборони про введення санкцій щодо народного депутата України від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука і його дружини, телеведучої Оксани Марченко.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 22-23 лютого 2021 року, передає Цензор.НЕТ.

"75% відповіли, що знають про рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження санкцій щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко (40% добре знають, 35% – щось чули, водночас, 25% – вперше чують). 58% підтримують рішення РНБО, 28% – не підтримують. Серед тих, хто добре знають про це рішення, 73% говорять про його підтримку, 23% – протилежної думки 52% вважають, що рішення про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука викликане його проросійською діяльністю, 30% – вважають це розбірками між олігархами, 16% стверджують, що це спроба повернути у власність держави трубопровід, 13% вважають це вказівкою з боку США, 10% говорять про тиск на опозицію", - йдеться в результатах дослідження.

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58% українців підтримують санкції РНБО проти Медведчука і Марченко, 28% - не підтримують, - опитування Рейтингу 01
58% українців підтримують санкції РНБО проти Медведчука і Марченко, 28% - не підтримують, - опитування Рейтингу 02
58% українців підтримують санкції РНБО проти Медведчука і Марченко, 28% - не підтримують, - опитування Рейтингу 03
58% українців підтримують санкції РНБО проти Медведчука і Марченко, 28% - не підтримують, - опитування Рейтингу 04
58% українців підтримують санкції РНБО проти Медведчука і Марченко, 28% - не підтримують, - опитування Рейтингу 05

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 22-23 лютого 2021 р.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їхнього оточення. Загалом під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.

Сам Медведчук заявив, що санкції проти нього та його сім'ї є незаконними.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+41
Я підтримую, але вважаю це дурнею. Якщо спонсорував тероризм - то треба садити, а не санкції вводити.
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24.02.2021 11:08
+34
Страна неизлечимо больна. 28% сепаров и украинофобов на 7 году войны с мордором - это треш.
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24.02.2021 11:12
+25
100%
Я никак не пойму, как по статье УК, имея доказательства вины, вместо того, что бы садить за терроризм, Вовчик вводит фейковые санкции.
Это скорее похоже на 1. Попытки подогреть свой рейтинг 2. Освободить Медведчука от уголовки
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24.02.2021 11:22
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"Северный поток-2" можно остановить не только с помощью санкций - Белый дом

https://news.obozrevatel.com/economics/economy/severnyij-potok-2-mozhno-ostanovit-ne-tolko-s-pomoschyu-sanktsij-belyij-dom.htm?_gl=1*1uua0ao*_ga*MTExNDAxNDU4LjE0ODU0Njc4MDQ.*_ga_JBX3X27G7H*MTYxNDE1NzIyNS4zODkuMS4xNjE0MTU3NTA0LjA.&_ga=2.71953491.1787078980.1613896770-111401458.1485467804
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24.02.2021 11:07 Відповісти
Якщо ксюка марченко повитягує з себе всі силіконові імпланти, то півроку ще безбідно протягне 58% украинцев поддерживают санкции СНБО против Медведчука и Марченко, 28% - не поддерживают, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 4970
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24.02.2021 11:07 Відповісти
кто подарил трубу Мертветчуку ?
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24.02.2021 11:07 Відповісти
а яхту?
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24.02.2021 11:17 Відповісти
какую трубу? та труба которой Мертвечук накачивал Ксюху?
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24.02.2021 11:18 Відповісти
не, ту трубу, которой он кокс нюхал
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24.02.2021 12:01 Відповісти
В НЬОГО ВЖЕ КАЧАЛКА 40 років НЕ ПРАЦЮЄ!!
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24.02.2021 13:56 Відповісти
а свинособака все со своими избитыми фейками...кто посадил Стерненко?
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24.02.2021 11:40 Відповісти
вот вопрос ...
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24.02.2021 11:43 Відповісти
Кучма - ФАКТ
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24.02.2021 12:05 Відповісти
Да никто ему не дарил, отсудил, как всегда--оно же академик юридических наук, со слов его самки)))
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24.02.2021 23:52 Відповісти
Я підтримую, але вважаю це дурнею. Якщо спонсорував тероризм - то треба садити, а не санкції вводити.
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24.02.2021 11:08 Відповісти
І те і інше і побільше
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24.02.2021 11:11 Відповісти
100%
Я никак не пойму, как по статье УК, имея доказательства вины, вместо того, что бы садить за терроризм, Вовчик вводит фейковые санкции.
Это скорее похоже на 1. Попытки подогреть свой рейтинг 2. Освободить Медведчука от уголовки
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24.02.2021 11:22 Відповісти
Все так тільки ніхто не посадить його...не та судова система, тому хоч так
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24.02.2021 11:24 Відповісти
Плохому танцору 🥚🥚 мешают ! Есть статья за терроризм !
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24.02.2021 12:08 Відповісти
У нас в країні не менш двох поганих танцюристів, але один хоч щось зробив, а інший зовсім нічого.
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24.02.2021 12:44 Відповісти
Терористів у Гуантанамо садили без суду...
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24.02.2021 12:53 Відповісти
Примiтивний органiзм напхать шлунок та тарифи понад усе мати рiдну готовi продати так i повелися на рекламу на стадiонi клоуна,що облом?получили дешеву комуналку?,олiгархiв бандитiв посадив Зебiл?не буде свободи не буде нi тарифiв також,олiгархи ще бiльш вирвуть у вас с рота
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24.02.2021 11:17 Відповісти
Ты сейчас серьезно? Тебе надо витаминки для памяти попить. Ты про Крым и войну на Донбассе помнишь, не? Как ВВП одномоментно на 25% рухнул и гривна с 8 за доллар съехала аж до 42. Забыл, бедолага. Так тебе телевизор в уши нашипел, что ты от ненависти к Порошенко даже думать разучился. Так вот этот "падлошенко" твоему клоуну-дегенерату восстановленную армию передал и рост ВВП хоть на уровне 3%, но обеспечил. Бюджет с профицитом вручил твоим зеленым соплям. Но ты же этого не помнишь, тебя Рошен страшенно беспокоит и "убитый брат".
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24.02.2021 11:22 Відповісти
Кстати, Медведчуку-Марченко принадлежат три облэнерго - львовское, закарпатское и запорожское. Так что по высоким тарифам жители этих областей платят именно Медведчуку. В других областях облэнерго в основном принадлежат также депутатам от ОПЗЖ. Так что эти пламенные борцы с тарифами именно на тарифах и зарабатывают себе на яхты.
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24.02.2021 13:29 Відповісти
Страна неизлечимо больна. 28% сепаров и украинофобов на 7 году войны с мордором - это треш.
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24.02.2021 11:12 Відповісти
це наслідок московського рабства та багаторічного промивання мізків олігархічними говноканалами та петушаріями.
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24.02.2021 11:19 Відповісти
Країна не хвора.
Московити завезли кацапів(потенційних ворогів України) багато + **#нуті совкодрочєри.
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24.02.2021 11:52 Відповісти
Висновок: на 30-й рік незалежності і 7-й рік війни ситуація з нарідом плачевна. Причина - інфальтивність, тупість і індиферентність населення.
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24.02.2021 11:20 Відповісти
Якби ще ті санкції насправді були та діяли ....
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24.02.2021 11:20 Відповісти
Санкции фейковые , если все их предприятия во Львове работают , клоун, как и хером по-роялю имитирует
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24.02.2021 12:13 Відповісти
Та в нас все гірше ніж я думав...в мене вже слів немає до того піпла дуркаїнського
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24.02.2021 11:22 Відповісти
А опитувань інших соцслужб - нема?
Бо навіть "Разумков" дає куди більш реальнішу картину настроїв, ніж "Рейтинг", повністю зашкварена на слугах уродів контора...
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24.02.2021 11:23 Відповісти
какие еще нахер "санкции" .. идиоты !

прокремлевская мерзота должна болтаться на фонарном столбе
вот и все санкци в отношении врагов Украини
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24.02.2021 11:24 Відповісти
Медведчук слабенько отбашлял. Не смог купить нормальные цифры. Ну, например, 146% населения против санкций. А вообще, какие санкции??? Тюрьма пожизненно и конфискация всего и вся! И Марченчиху конфисковать тоже, вместе с барахлом, что на нее оформлено. Один силикон в ней целое состояние стоит.
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24.02.2021 11:26 Відповісти
Вони много, а толку ноль. Штампуют, штампуют, а вот потом оп и он король. Так бывает и не удивлюсь, у нас страна, а не государство. Это, как с короновирусом.
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24.02.2021 11:26 Відповісти
Вот это яхта Мертвечука стоимлстью 200000000 долл. Это приблизительно годовая (!) минимальная пенсия 224 ТЫСЯЧ пенсионеров или годовая (!) минимальная зарплата у 120 ТЫСЯЧ работающих людей. И это только малая толика того, что имеет это украинофобное ничтожество за счет тупых хохлов-манкуртов. Это чмо настолько уже ох.ело, что даже запрещает и редактирует книгу про Стуса. Про Стуса, к смерти которого оно приложило свою руку. Оно переписывает историю так как оно хочет. Ну видно же, что оно очень хочет в гости к Бузине со своей шмарой.58% українців підтримують санкції РНБО проти Медведчука і Марченко, 28% - не підтримують, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 989
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24.02.2021 11:29 Відповісти
А скільки утриманя такої Яхти коштує на рік?
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24.02.2021 11:50 Відповісти
58% українців підтримують санкції РНБО проти Медведчука і Марченко, 28% - не підтримують, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2629 58% українців підтримують санкції РНБО проти Медведчука і Марченко, 28% - не підтримують, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 731
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24.02.2021 11:30 Відповісти
И один из них пять лет по 16 часов в сутки перепечатывал из сайтов РФ и ДНР паскудившие украинцев картинки.
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24.02.2021 11:39 Відповісти
І знову триває бій.
І серцю тривожно у грудях.
І Ленін - такий молодий!
І юний Жовтень попереду! 58% українців підтримують санкції РНБО проти Медведчука і Марченко, 28% - не підтримують, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1530
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24.02.2021 12:08 Відповісти
Чем старше, тем ниже поддержка санкций. Молодым законность в державе нужна еще меньше, чем старикам, в конце концов все они мечтают вовремя уехать.
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24.02.2021 11:39 Відповісти
Офігіти, нічого що рівно навпаки, чим старше, тим більше підтримка санкцій. Парадоксальна логіка.
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24.02.2021 12:05 Відповісти
И что ему от этих санкций ? Более того, если и были какие то документы подтверждающие его противоправную деятельность, то сейчас их уничтожат и все следы.
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24.02.2021 11:39 Відповісти
Щось таки є, інакше на скавуліли б.
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24.02.2021 12:07 Відповісти
Не свистите)верить опросам рейтинга -себя не уважать...все намного печальнее для слуг урода и отдельно для Украины -на юге чуть ли не каждый первый клянет зекретина из за мертвечука
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24.02.2021 11:44 Відповісти
30% непотрібу ватно-совкодрочерного... багато ще роботи з очищення України від ворогів внутрішніх.
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24.02.2021 11:48 Відповісти
Курву подсрачниками в Мухосранск!
Скелета-повесить!!!
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24.02.2021 11:55 Відповісти
58% УКРАЇНЦІВ ПІДТРИМУЮТЬ САНКЦІЇ ПРОТИ СІМЇ МЕДВИДЧУКА АЛЕ НЕ В ТОМУ ОБЄМІ І ВИГЛЯДІ ЯКІ ПРИЙНЯЛО РНБО НА ЧОЛІ З ГІДРАНТОМ.ВІН НЕ НА МЕДВЕДЧУКА САНКЦІЇ НАКЛАВ , ВІН НА УСІХ УКРАЇНЦІВ ТАКИМИ САНКЦІЯМИ ПОКЛАВ .........................
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24.02.2021 12:07 Відповісти
Чого це? Простоквашино є в інтернеті.
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24.02.2021 12:12 Відповісти
Чули куме,28% нi пiдтримують.
-Так.Вони,тупо за рострiл,а нi за санкции
58% українців підтримують санкції РНБО проти Медведчука і Марченко, 28% - не підтримують, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 503 58% українців підтримують санкції РНБО проти Медведчука і Марченко, 28% - не підтримують, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8159
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24.02.2021 12:08 Відповісти
Що Мертвечук , що жона - куплені агенти путлера. Геть зрадників!!!
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24.02.2021 13:11 Відповісти
кошмар 7 год война идёт а кум главного врага страны орудует у нас не боясь, это пипец ******* страну мы с такой политикой(((( ну и опора ему вот эти проценты совкопитеков с неодобряющих на самом деле пропутинских намного больше у нас и это печально, в них главная беда страны(((((
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24.02.2021 13:18 Відповісти
зеля а слабо мертвечука посадить на коичу лет эдак на 10? как ты на такое можешь подписаться? потому как санкции этотполная куйня в основном на словах.....
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24.02.2021 13:19 Відповісти
Дивна річ, вся "провина" Оксани Марченко полягає лише в тому що вона дружина Медведчука, а чому не впроваджують такі ж санкції проти Ю.Вітренка - сина відвертої українофобки , прихильниці "руського миру" і очільниці прорадянської ПСПУ Н.Вітренко, та ще втюхуть нам його в міністри. Чи може Н.Вітренко "перековалася"? Так ні (http://www.vitrenko.org/46939).
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24.02.2021 13:37 Відповісти
Ну хотя бы определили В Украине процен ваты 28%. Это каждый третий.
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24.02.2021 13:49 Відповісти
но уже уменьшилось с 37 до 28%. Вот что делается после закрытия помоек.
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24.02.2021 13:54 Відповісти
Люди, скільки ж у нас тупих і хворих на голову 28%!!
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24.02.2021 13:59 Відповісти
28% сміття ,це забогато для країни.
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24.02.2021 14:35 Відповісти
59% - я за, меня посчитайте
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24.02.2021 17:08 Відповісти
 
 