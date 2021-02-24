58% украинцев поддерживают санкции СНБО против Медведчука и Марченко, 28% - не поддерживают, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
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Три четверти украинцев (75%) знают о решении Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении народного депутата Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги, телеведущий Оксаны Марченко.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 22-23 февраля 2021 года, передает Цензор.НЕТ.
"75% ответили, что знают о решении Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко (40% хорошо знают, 35% - что-то слышали, одновременно, 25% - впервые слышат). 58% поддерживают решение СНБО, 28% - не поддерживают. Среди тех, кто хорошо знают об этом решении, 73% говорят о его поддержке, 23% - противоположного мнения. 52% считают, что решение о введении санкций против Виктора Медведчука вызвано его пророссийской деятельностью, 30% - считают это разборками между олигархами, 16% утверждают, что это попытка вернуть в собственность государства трубопровод, 13% считают это указанием со стороны США, 10% говорят о давлении на оппозицию", - говорится в результатах исследования.
Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 22-23 февраля 2021.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.
Сам Медведчук заявил, что санкции против него и его семьи являются незаконными.
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https://news.obozrevatel.com/economics/economy/severnyij-potok-2-mozhno-ostanovit-ne-tolko-s-pomoschyu-sanktsij-belyij-dom.htm?_gl=1*1uua0ao*_ga*MTExNDAxNDU4LjE0ODU0Njc4MDQ.*_ga_JBX3X27G7H*MTYxNDE1NzIyNS4zODkuMS4xNjE0MTU3NTA0LjA.&_ga=2.71953491.1787078980.1613896770-111401458.1485467804
Я никак не пойму, как по статье УК, имея доказательства вины, вместо того, что бы садить за терроризм, Вовчик вводит фейковые санкции.
Это скорее похоже на 1. Попытки подогреть свой рейтинг 2. Освободить Медведчука от уголовки
Московити завезли кацапів(потенційних ворогів України) багато + **#нуті совкодрочєри.
Бо навіть "Разумков" дає куди більш реальнішу картину настроїв, ніж "Рейтинг", повністю зашкварена на слугах уродів контора...
прокремлевская мерзота должна болтаться на фонарном столбе
вот и все санкци в отношении врагов Украини
І серцю тривожно у грудях.
І Ленін - такий молодий!
І юний Жовтень попереду!
Скелета-повесить!!!
-Так.Вони,тупо за рострiл,а нi за санкции