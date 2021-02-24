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Новости Политика Украины
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Медведчук (1754) опрос (2618) санкции (10610) СНБО (4373) Марченко Оксана (108)

58% украинцев поддерживают санкции СНБО против Медведчука и Марченко, 28% - не поддерживают, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

58% украинцев поддерживают санкции СНБО против Медведчука и Марченко, 28% - не поддерживают, - опрос

Три четверти украинцев (75%) знают о решении Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении народного депутата Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги, телеведущий Оксаны Марченко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 22-23 февраля 2021 года, передает Цензор.НЕТ.

"75% ответили, что знают о решении Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко (40% хорошо знают, 35% - что-то слышали, одновременно, 25% - впервые слышат). 58% поддерживают решение СНБО, 28% - не поддерживают. Среди тех, кто хорошо знают об этом решении, 73% говорят о его поддержке, 23% - противоположного мнения. 52% считают, что решение о введении санкций против Виктора Медведчука вызвано его пророссийской деятельностью, 30% - считают это разборками между олигархами, 16% утверждают, что это попытка вернуть в собственность государства трубопровод, 13% считают это указанием со стороны США, 10% говорят о давлении на оппозицию", - говорится в результатах исследования.

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58% украинцев поддерживают санкции СНБО против Медведчука и Марченко, 28% - не поддерживают, - опрос Рейтинга 01
58% украинцев поддерживают санкции СНБО против Медведчука и Марченко, 28% - не поддерживают, - опрос Рейтинга 02
58% украинцев поддерживают санкции СНБО против Медведчука и Марченко, 28% - не поддерживают, - опрос Рейтинга 03
58% украинцев поддерживают санкции СНБО против Медведчука и Марченко, 28% - не поддерживают, - опрос Рейтинга 04
58% украинцев поддерживают санкции СНБО против Медведчука и Марченко, 28% - не поддерживают, - опрос Рейтинга 05

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 22-23 февраля 2021.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.

Сам Медведчук заявил, что санкции против него и его семьи являются незаконными.
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Топ комментарии
+41
Я підтримую, але вважаю це дурнею. Якщо спонсорував тероризм - то треба садити, а не санкції вводити.
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24.02.2021 11:08
+34
Страна неизлечимо больна. 28% сепаров и украинофобов на 7 году войны с мордором - это треш.
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24.02.2021 11:12
+25
100%
Я никак не пойму, как по статье УК, имея доказательства вины, вместо того, что бы садить за терроризм, Вовчик вводит фейковые санкции.
Это скорее похоже на 1. Попытки подогреть свой рейтинг 2. Освободить Медведчука от уголовки
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24.02.2021 11:22
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"Северный поток-2" можно остановить не только с помощью санкций - Белый дом

https://news.obozrevatel.com/economics/economy/severnyij-potok-2-mozhno-ostanovit-ne-tolko-s-pomoschyu-sanktsij-belyij-dom.htm?_gl=1*1uua0ao*_ga*MTExNDAxNDU4LjE0ODU0Njc4MDQ.*_ga_JBX3X27G7H*MTYxNDE1NzIyNS4zODkuMS4xNjE0MTU3NTA0LjA.&_ga=2.71953491.1787078980.1613896770-111401458.1485467804
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24.02.2021 11:07 Ответить
Якщо ксюка марченко повитягує з себе всі силіконові імпланти, то півроку ще безбідно протягне 58% украинцев поддерживают санкции СНБО против Медведчука и Марченко, 28% - не поддерживают, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 4970
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24.02.2021 11:07 Ответить
кто подарил трубу Мертветчуку ?
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24.02.2021 11:07 Ответить
а яхту?
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24.02.2021 11:17 Ответить
какую трубу? та труба которой Мертвечук накачивал Ксюху?
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24.02.2021 11:18 Ответить
не, ту трубу, которой он кокс нюхал
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24.02.2021 12:01 Ответить
В НЬОГО ВЖЕ КАЧАЛКА 40 років НЕ ПРАЦЮЄ!!
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24.02.2021 13:56 Ответить
а свинособака все со своими избитыми фейками...кто посадил Стерненко?
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24.02.2021 11:40 Ответить
вот вопрос ...
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24.02.2021 11:43 Ответить
Кучма - ФАКТ
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24.02.2021 12:05 Ответить
Да никто ему не дарил, отсудил, как всегда--оно же академик юридических наук, со слов его самки)))
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24.02.2021 23:52 Ответить
Я підтримую, але вважаю це дурнею. Якщо спонсорував тероризм - то треба садити, а не санкції вводити.
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24.02.2021 11:08 Ответить
І те і інше і побільше
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24.02.2021 11:11 Ответить
100%
Я никак не пойму, как по статье УК, имея доказательства вины, вместо того, что бы садить за терроризм, Вовчик вводит фейковые санкции.
Это скорее похоже на 1. Попытки подогреть свой рейтинг 2. Освободить Медведчука от уголовки
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24.02.2021 11:22 Ответить
Все так тільки ніхто не посадить його...не та судова система, тому хоч так
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24.02.2021 11:24 Ответить
Плохому танцору 🥚🥚 мешают ! Есть статья за терроризм !
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24.02.2021 12:08 Ответить
У нас в країні не менш двох поганих танцюристів, але один хоч щось зробив, а інший зовсім нічого.
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24.02.2021 12:44 Ответить
Терористів у Гуантанамо садили без суду...
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24.02.2021 12:53 Ответить
Примiтивний органiзм напхать шлунок та тарифи понад усе мати рiдну готовi продати так i повелися на рекламу на стадiонi клоуна,що облом?получили дешеву комуналку?,олiгархiв бандитiв посадив Зебiл?не буде свободи не буде нi тарифiв також,олiгархи ще бiльш вирвуть у вас с рота
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24.02.2021 11:17 Ответить
Ты сейчас серьезно? Тебе надо витаминки для памяти попить. Ты про Крым и войну на Донбассе помнишь, не? Как ВВП одномоментно на 25% рухнул и гривна с 8 за доллар съехала аж до 42. Забыл, бедолага. Так тебе телевизор в уши нашипел, что ты от ненависти к Порошенко даже думать разучился. Так вот этот "падлошенко" твоему клоуну-дегенерату восстановленную армию передал и рост ВВП хоть на уровне 3%, но обеспечил. Бюджет с профицитом вручил твоим зеленым соплям. Но ты же этого не помнишь, тебя Рошен страшенно беспокоит и "убитый брат".
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24.02.2021 11:22 Ответить
Кстати, Медведчуку-Марченко принадлежат три облэнерго - львовское, закарпатское и запорожское. Так что по высоким тарифам жители этих областей платят именно Медведчуку. В других областях облэнерго в основном принадлежат также депутатам от ОПЗЖ. Так что эти пламенные борцы с тарифами именно на тарифах и зарабатывают себе на яхты.
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24.02.2021 13:29 Ответить
Страна неизлечимо больна. 28% сепаров и украинофобов на 7 году войны с мордором - это треш.
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24.02.2021 11:12 Ответить
це наслідок московського рабства та багаторічного промивання мізків олігархічними говноканалами та петушаріями.
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24.02.2021 11:19 Ответить
Країна не хвора.
Московити завезли кацапів(потенційних ворогів України) багато + **#нуті совкодрочєри.
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24.02.2021 11:52 Ответить
Висновок: на 30-й рік незалежності і 7-й рік війни ситуація з нарідом плачевна. Причина - інфальтивність, тупість і індиферентність населення.
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24.02.2021 11:20 Ответить
Якби ще ті санкції насправді були та діяли ....
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24.02.2021 11:20 Ответить
Санкции фейковые , если все их предприятия во Львове работают , клоун, как и хером по-роялю имитирует
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24.02.2021 12:13 Ответить
Та в нас все гірше ніж я думав...в мене вже слів немає до того піпла дуркаїнського
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24.02.2021 11:22 Ответить
А опитувань інших соцслужб - нема?
Бо навіть "Разумков" дає куди більш реальнішу картину настроїв, ніж "Рейтинг", повністю зашкварена на слугах уродів контора...
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24.02.2021 11:23 Ответить
какие еще нахер "санкции" .. идиоты !

прокремлевская мерзота должна болтаться на фонарном столбе
вот и все санкци в отношении врагов Украини
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24.02.2021 11:24 Ответить
Медведчук слабенько отбашлял. Не смог купить нормальные цифры. Ну, например, 146% населения против санкций. А вообще, какие санкции??? Тюрьма пожизненно и конфискация всего и вся! И Марченчиху конфисковать тоже, вместе с барахлом, что на нее оформлено. Один силикон в ней целое состояние стоит.
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24.02.2021 11:26 Ответить
Вони много, а толку ноль. Штампуют, штампуют, а вот потом оп и он король. Так бывает и не удивлюсь, у нас страна, а не государство. Это, как с короновирусом.
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24.02.2021 11:26 Ответить
Вот это яхта Мертвечука стоимлстью 200000000 долл. Это приблизительно годовая (!) минимальная пенсия 224 ТЫСЯЧ пенсионеров или годовая (!) минимальная зарплата у 120 ТЫСЯЧ работающих людей. И это только малая толика того, что имеет это украинофобное ничтожество за счет тупых хохлов-манкуртов. Это чмо настолько уже ох.ело, что даже запрещает и редактирует книгу про Стуса. Про Стуса, к смерти которого оно приложило свою руку. Оно переписывает историю так как оно хочет. Ну видно же, что оно очень хочет в гости к Бузине со своей шмарой.58% українців підтримують санкції РНБО проти Медведчука і Марченко, 28% - не підтримують, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 989
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24.02.2021 11:29 Ответить
А скільки утриманя такої Яхти коштує на рік?
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24.02.2021 11:50 Ответить
58% українців підтримують санкції РНБО проти Медведчука і Марченко, 28% - не підтримують, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2629 58% українців підтримують санкції РНБО проти Медведчука і Марченко, 28% - не підтримують, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 731
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24.02.2021 11:30 Ответить
И один из них пять лет по 16 часов в сутки перепечатывал из сайтов РФ и ДНР паскудившие украинцев картинки.
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24.02.2021 11:39 Ответить
І знову триває бій.
І серцю тривожно у грудях.
І Ленін - такий молодий!
І юний Жовтень попереду! 58% українців підтримують санкції РНБО проти Медведчука і Марченко, 28% - не підтримують, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1530
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24.02.2021 12:08 Ответить
Чем старше, тем ниже поддержка санкций. Молодым законность в державе нужна еще меньше, чем старикам, в конце концов все они мечтают вовремя уехать.
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24.02.2021 11:39 Ответить
Офігіти, нічого що рівно навпаки, чим старше, тим більше підтримка санкцій. Парадоксальна логіка.
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24.02.2021 12:05 Ответить
И что ему от этих санкций ? Более того, если и были какие то документы подтверждающие его противоправную деятельность, то сейчас их уничтожат и все следы.
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24.02.2021 11:39 Ответить
Щось таки є, інакше на скавуліли б.
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24.02.2021 12:07 Ответить
Не свистите)верить опросам рейтинга -себя не уважать...все намного печальнее для слуг урода и отдельно для Украины -на юге чуть ли не каждый первый клянет зекретина из за мертвечука
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24.02.2021 11:44 Ответить
30% непотрібу ватно-совкодрочерного... багато ще роботи з очищення України від ворогів внутрішніх.
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24.02.2021 11:48 Ответить
Курву подсрачниками в Мухосранск!
Скелета-повесить!!!
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24.02.2021 11:55 Ответить
58% УКРАЇНЦІВ ПІДТРИМУЮТЬ САНКЦІЇ ПРОТИ СІМЇ МЕДВИДЧУКА АЛЕ НЕ В ТОМУ ОБЄМІ І ВИГЛЯДІ ЯКІ ПРИЙНЯЛО РНБО НА ЧОЛІ З ГІДРАНТОМ.ВІН НЕ НА МЕДВЕДЧУКА САНКЦІЇ НАКЛАВ , ВІН НА УСІХ УКРАЇНЦІВ ТАКИМИ САНКЦІЯМИ ПОКЛАВ .........................
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24.02.2021 12:07 Ответить
Чого це? Простоквашино є в інтернеті.
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24.02.2021 12:12 Ответить
Чули куме,28% нi пiдтримують.
-Так.Вони,тупо за рострiл,а нi за санкции
58% українців підтримують санкції РНБО проти Медведчука і Марченко, 28% - не підтримують, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 503 58% українців підтримують санкції РНБО проти Медведчука і Марченко, 28% - не підтримують, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8159
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24.02.2021 12:08 Ответить
Що Мертвечук , що жона - куплені агенти путлера. Геть зрадників!!!
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24.02.2021 13:11 Ответить
кошмар 7 год война идёт а кум главного врага страны орудует у нас не боясь, это пипец ******* страну мы с такой политикой(((( ну и опора ему вот эти проценты совкопитеков с неодобряющих на самом деле пропутинских намного больше у нас и это печально, в них главная беда страны(((((
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24.02.2021 13:18 Ответить
зеля а слабо мертвечука посадить на коичу лет эдак на 10? как ты на такое можешь подписаться? потому как санкции этотполная куйня в основном на словах.....
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24.02.2021 13:19 Ответить
Дивна річ, вся "провина" Оксани Марченко полягає лише в тому що вона дружина Медведчука, а чому не впроваджують такі ж санкції проти Ю.Вітренка - сина відвертої українофобки , прихильниці "руського миру" і очільниці прорадянської ПСПУ Н.Вітренко, та ще втюхуть нам його в міністри. Чи може Н.Вітренко "перековалася"? Так ні (http://www.vitrenko.org/46939).
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24.02.2021 13:37 Ответить
Ну хотя бы определили В Украине процен ваты 28%. Это каждый третий.
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24.02.2021 13:49 Ответить
но уже уменьшилось с 37 до 28%. Вот что делается после закрытия помоек.
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24.02.2021 13:54 Ответить
Люди, скільки ж у нас тупих і хворих на голову 28%!!
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24.02.2021 13:59 Ответить
28% сміття ,це забогато для країни.
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24.02.2021 14:35 Ответить
59% - я за, меня посчитайте
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24.02.2021 17:08 Ответить
 
 