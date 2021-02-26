В Черновицкой области могут ввести карантин выходного дня, - замглавы ОГА Гусак

В Черновицкой области рассматривают возможность введения карантина выходного дня. Местная власть примет сегодня решение.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила в эфире телеканала "Украина 24" заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

Она отметила, что область закрывать не будут.

"Через полчаса будет заседать наша комиссия ТЭБ и ЧС. Мы будем рассматривать возможность введения карантина выходного дня или полноценных ограничительных мер с понедельника, которые относятся к "красной" зоне", - рассказала она.

Минздрав сообщил, что за минувшие сутки в Черновицкой области обнаружили 638 случаев коронавируса.

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Напомним, вчера в Черновицкой области стартовала вакцинация от коронавируса. Первым вакцину от COVID-19 получил детский врач-анестезиолог Александр Теслицкий.

Отметим, в Украине выявили 8003 новых случая COVID-19. Больше всего заражений за сутки в Ивано-Франковской области и в Киеве.

Кроме того, за минувшие сутки вакцинировали от коронавируса 1179 человек. Больше всего сделали прививок в Черкасской области.