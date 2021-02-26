Россия усиленно милитаризирует образование в оккупированном Крыму, - правозащитники

Учебные заведения оккупированного Крыма активно участвуют в милитаризации молодежи.

Об этом рассказала руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник во время онлайн-дискуссии "7 лет российской оккупации Крыма", организованной Конгрессом украинцев Канады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Частью общей милитаризации полуострова является милитаризация детей, что еще более угрожающе. Российская Федерация проводит боевое обучение детей и студентов. Общая цель российской образовательной системы в Крыму - укрепление национальной российской идентичности среди студентов и детей", - сказала Скрипник.

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По её словам, основополагающий документ, которым руководствуются крымские учебные заведения, - это приказ Минобороны РФ №210 о реализации государственной программы патриотического воспитания граждан РФ. "Таким образом, детское образование в Крыму стало частью масштабной милитаризации гражданского населения. В настоящее время более 200 тыс. крымских детей находятся под постоянным влиянием милитаризации системы образования", - отметила правозащитница.