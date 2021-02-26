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Россия усиленно милитаризирует образование в оккупированном Крыму, - правозащитники

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Россия усиленно милитаризирует образование в оккупированном Крыму, - правозащитники

Учебные заведения оккупированного Крыма активно участвуют в милитаризации молодежи.

Об этом рассказала руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник во время онлайн-дискуссии "7 лет российской оккупации Крыма", организованной Конгрессом украинцев Канады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Частью общей милитаризации полуострова является милитаризация детей, что еще более угрожающе. Российская Федерация проводит боевое обучение детей и студентов. Общая цель российской образовательной системы в Крыму - укрепление национальной российской идентичности среди студентов и детей", - сказала Скрипник.

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По её словам, основополагающий документ, которым руководствуются крымские учебные заведения, - это приказ Минобороны РФ №210 о реализации государственной программы патриотического воспитания граждан РФ. "Таким образом, детское образование в Крыму стало частью масштабной милитаризации гражданского населения. В настоящее время более 200 тыс. крымских детей находятся под постоянным влиянием милитаризации системы образования", - отметила правозащитница.
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Да и хрен с ними. Я учился в вонючем совке, мне 58.... меня тоже милитаризировали через НВП, АКМ, сборы и пропаганду тупого воеводы. Результат - большинство из нас ненавидели армию органически, на уровне физиологии. Идиоты из раши не учат уроки - чем сильнее и тупее пихать какие-то идеи, тем проще они превращаются в банальный плакат, к которому привыкаешь и не замечаешь. Так же с пионЭрией, ксм и прочей лобудой. Всё было - плёнка видимости. Так что пущай гоняют своих придурков.
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26.02.2021 09:44 Ответить
Мне полтос, могу сказать то же самое.
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26.02.2021 10:31 Ответить
Аби воно все було так просто то, не було б зараз ерефії.
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26.02.2021 15:29 Ответить
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26.02.2021 09:48 Ответить
дорога на мясо
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26.02.2021 10:18 Ответить
Нажаль, поки вони дійдуть до м'яса то, встигнуть відправити на м'ясо і наших дітей.
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26.02.2021 15:27 Ответить
Вони проводять початкову військову підготовку, а у нас ні. Нам це не потрібно?
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26.02.2021 15:25 Ответить
 
 