Росія посилено мілітаризує освіту в окупованому Криму, - правозахисники
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Навчальні заклади окупованого Криму активно беруть участь у мілітаризації молоді.
Про це розповіла керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник під час онлайн-дискусії "7 років російської окупації Криму", організованої Конгресом українців Канади, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Частиною загальної мілітаризації півострова є мілітаризація дітей, що ще більш загрозливо. Російська Федерація проводить бойове навчання дітей і студентів. Загальна мета російської освітньої системи в Криму - зміцнення національної російської ідентичності серед студентів і дітей", - сказала Скрипник.
За її словами, основний документ, яким керуються кримські навчальні заклади, - це наказ Міноборони РФ №210 про реалізацію державної програми патріотичного виховання громадян РФ. "Таким чином, дитяча освіта в Криму стала частиною масштабної мілітаризації цивільного населення. Зараз понад 200 тис. кримських дітей перебувають під постійним впливом мілітаризації системи освіти", - зазначила правозахисниця.
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