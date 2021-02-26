Росія посилено мілітаризує освіту в окупованому Криму, - правозахисники

Навчальні заклади окупованого Криму активно беруть участь у мілітаризації молоді.

Про це розповіла керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник під час онлайн-дискусії "7 років російської окупації Криму", організованої Конгресом українців Канади, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Частиною загальної мілітаризації півострова є мілітаризація дітей, що ще більш загрозливо. Російська Федерація проводить бойове навчання дітей і студентів. Загальна мета російської освітньої системи в Криму - зміцнення національної російської ідентичності серед студентів і дітей", - сказала Скрипник.

За її словами, основний документ, яким керуються кримські навчальні заклади, - це наказ Міноборони РФ №210 про реалізацію державної програми патріотичного виховання громадян РФ. "Таким чином, дитяча освіта в Криму стала частиною масштабної мілітаризації цивільного населення. Зараз понад 200 тис. кримських дітей перебувають під постійним впливом мілітаризації системи освіти", - зазначила правозахисниця.

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