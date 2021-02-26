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Росія посилено мілітаризує освіту в окупованому Криму, - правозахисники

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія посилено мілітаризує освіту в окупованому Криму, - правозахисники

Навчальні заклади окупованого Криму активно беруть участь у мілітаризації молоді.

Про це розповіла керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник під час онлайн-дискусії "7 років російської окупації Криму", організованої Конгресом українців Канади, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Частиною загальної мілітаризації півострова є мілітаризація дітей, що ще більш загрозливо. Російська Федерація проводить бойове навчання дітей і студентів. Загальна мета російської освітньої системи в Криму - зміцнення національної російської ідентичності серед студентів і дітей", - сказала Скрипник.

За її словами, основний документ, яким керуються кримські навчальні заклади, - це наказ Міноборони РФ №210 про реалізацію державної програми патріотичного виховання громадян РФ. "Таким чином, дитяча освіта в Криму стала частиною масштабної мілітаризації цивільного населення. Зараз понад 200 тис. кримських дітей перебувають під постійним впливом мілітаризації системи освіти", - зазначила правозахисниця.

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Автор: Анастасія Потіха
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Да и хрен с ними. Я учился в вонючем совке, мне 58.... меня тоже милитаризировали через НВП, АКМ, сборы и пропаганду тупого воеводы. Результат - большинство из нас ненавидели армию органически, на уровне физиологии. Идиоты из раши не учат уроки - чем сильнее и тупее пихать какие-то идеи, тем проще они превращаются в банальный плакат, к которому привыкаешь и не замечаешь. Так же с пионЭрией, ксм и прочей лобудой. Всё было - плёнка видимости. Так что пущай гоняют своих придурков.
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26.02.2021 09:44 Відповісти
Мне полтос, могу сказать то же самое.
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26.02.2021 10:31 Відповісти
Аби воно все було так просто то, не було б зараз ерефії.
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26.02.2021 15:29 Відповісти
Росія посилено мілітаризує освіту в окупованому Криму, - правозахисники - Цензор.НЕТ 8132 из Кореи с любовьюРосія посилено мілітаризує освіту в окупованому Криму, - правозахисники - Цензор.НЕТ 999
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26.02.2021 09:48 Відповісти
дорога на мясо
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26.02.2021 10:18 Відповісти
Нажаль, поки вони дійдуть до м'яса то, встигнуть відправити на м'ясо і наших дітей.
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26.02.2021 15:27 Відповісти
Вони проводять початкову військову підготовку, а у нас ні. Нам це не потрібно?
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26.02.2021 15:25 Відповісти
 
 