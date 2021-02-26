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Режим "тишины" на Донбассе практически перестает работать, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Режим

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что режим прекращения огня на Донбассе прекращает работать.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Прямий", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы действительно в июле месяце достигли режима "тишины" благодаря дополнительным мерам и довольно долго его держали. Количество погибших и раненых значительно упало. К сожалению, сегодня я тоже вынужден констатировать, что этот режим "тишины" практически перестает работать в том идеальном варианте, как раньше", - сказал Резников.

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Он отметил, что российская сторона заявляет о том, что режим прекращения огня нарушает Украина и ссылается на отчеты СММ ОБСЕ. "Они не пропускают полноценно мониторинговые патрули СММ ОБСЕ на территорию, которая сегодня подконтрольна российской власти, под видом коронавируса, или еще чего-то. И поэтому СММ ОБСЕ иногда фиксирует выстрелы и взрывы, но на вопрос где это было они говорят "мы не можем сказать, это было в семи километрах от нас", - рассказал вице-премьер.

По его словам, оккупанты провоцируют украинскую армию для того, чтобы получить огонь в ответ. "А я напомню, что по уставу ООН каждое государство имеет право на самооборону и наши военные это знают. Они имеют право на самооборону, поэтому в случае необходимости, если они будут считать, что есть угроза нашим позициям, они имеют право на огонь в ответ. И они это сделают ", - отметил Резников.
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шо ви таки гаварите?
а в январе не видно было что "перестал работать"? а раньше? не?
вам как тупым только через звездюлины заходит истина?
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26.02.2021 09:37 Ответить
Режим "тишины" на Донбассе практически перестает работать, - Резников - Цензор.НЕТ 7367
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26.02.2021 09:39 Ответить
Та ні,то ви в іюлє створили окупаційним військам ідеальні умови для накопичення сил,засобів,обладнання позицій і т.д.,а зараз -наслідки такого безпорадного рішення.Де покарання для причетних до цього осіб?
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26.02.2021 09:44 Ответить
👏👏👏👏👏
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26.02.2021 10:11 Ответить
А що Люся Арєстовіч? Пішов у запій і заблукав?
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26.02.2021 10:12 Ответить
Ідіот, той режим перестав працювати після першого обстрілу та першої смерті українського солдата з часу підписання вашого недолугого перемир'я.
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26.02.2021 10:26 Ответить
у этих прококаиненых шоу министров всё типа как в стиралке- режим тишины перестал работать. ***, надо загуглить: режим тишины не работает что делать?
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26.02.2021 11:38 Ответить
режим тиші на донбасі практично і не працював ніколи!
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26.02.2021 14:55 Ответить
зебилы,а он и не работал никогда))) Но главное "ни стрилять" - да земудени?
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26.02.2021 16:39 Ответить
Как всегда чинуши живут в своем розовом мире!!!
ТО что НИКОГДА не работало, вдруг еще и перестало работать!
Диб-лы бл-н.
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26.02.2021 16:41 Ответить
Единственное , мне не понятно , чем они русню мотивируют , идти умирать , и за что Режим "тиші" на Донбасі практично припиняє працювати, - Резніков - Цензор.НЕТ 9036
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26.02.2021 17:06 Ответить
 
 