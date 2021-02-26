Режим "тишины" на Донбассе практически перестает работать, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что режим прекращения огня на Донбассе прекращает работать.
Об этом он сказал в эфире телеканала "Прямий", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы действительно в июле месяце достигли режима "тишины" благодаря дополнительным мерам и довольно долго его держали. Количество погибших и раненых значительно упало. К сожалению, сегодня я тоже вынужден констатировать, что этот режим "тишины" практически перестает работать в том идеальном варианте, как раньше", - сказал Резников.
Он отметил, что российская сторона заявляет о том, что режим прекращения огня нарушает Украина и ссылается на отчеты СММ ОБСЕ. "Они не пропускают полноценно мониторинговые патрули СММ ОБСЕ на территорию, которая сегодня подконтрольна российской власти, под видом коронавируса, или еще чего-то. И поэтому СММ ОБСЕ иногда фиксирует выстрелы и взрывы, но на вопрос где это было они говорят "мы не можем сказать, это было в семи километрах от нас", - рассказал вице-премьер.
По его словам, оккупанты провоцируют украинскую армию для того, чтобы получить огонь в ответ. "А я напомню, что по уставу ООН каждое государство имеет право на самооборону и наши военные это знают. Они имеют право на самооборону, поэтому в случае необходимости, если они будут считать, что есть угроза нашим позициям, они имеют право на огонь в ответ. И они это сделают ", - отметил Резников.
Пожалуйста, подождите...
а в январе не видно было что "перестал работать"? а раньше? не?
вам как тупым только через звездюлины заходит истина?
ТО что НИКОГДА не работало, вдруг еще и перестало работать!
Диб-лы бл-н.