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Режим "тиші" на Донбасі практично припиняє працювати, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Режим

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що режим припинення вогню на Донбасі припиняє працювати.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми дійсно в липні місяці досягли режиму "тиші" завдяки додатковим заходам і доволі довго його тримали. Кількість загиблих і поранених значно впала. На жаль, сьогодні я теж змушений констатувати, що цей режим "тиші" практично припиняє працювати в тому ідеальному варіанті, як раніше", - сказав Резніков.

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Він наголосив, що російська сторона заявляє про те, що режим припинення вогню порушує Україна і посилається на звіти СММ ОБСЄ. "Вони не пропускають повноцінно моніторингові патрулі СММ ОБСЄ на територію, яка сьогодні підконтрольна російській владі, під виглядом коронавірусу, або ще чогось. І тому СММ ОБСЄ іноді фіксує постріли і вибухи, але на запитання де це було вони кажуть "ми не можемо сказати, це було в семи кілометрах від нас", - розповів віцепрем'єр.

За його словами, окупанти провокують українську армію для того, щоб отримати вогонь у відповідь. "А я нагадаю, що за статутом ООН кожна держава має право на самооборону і наші військові це знають. Вони мають право на самооборону, тому в разі необхідності, якщо вони будуть вважати, що є загроза нашим позиціям вони мають право на вогонь у відповідь. І вони це зроблять", - наголосив Резніков.

Автор: Наталя Джума
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шо ви таки гаварите?
а в январе не видно было что "перестал работать"? а раньше? не?
вам как тупым только через звездюлины заходит истина?
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26.02.2021 09:37 Відповісти
Режим "тишины" на Донбассе практически перестает работать, - Резников - Цензор.НЕТ 7367
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26.02.2021 09:39 Відповісти
Та ні,то ви в іюлє створили окупаційним військам ідеальні умови для накопичення сил,засобів,обладнання позицій і т.д.,а зараз -наслідки такого безпорадного рішення.Де покарання для причетних до цього осіб?
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26.02.2021 09:44 Відповісти
👏👏👏👏👏
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26.02.2021 10:11 Відповісти
А що Люся Арєстовіч? Пішов у запій і заблукав?
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26.02.2021 10:12 Відповісти
Ідіот, той режим перестав працювати після першого обстрілу та першої смерті українського солдата з часу підписання вашого недолугого перемир'я.
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26.02.2021 10:26 Відповісти
у этих прококаиненых шоу министров всё типа как в стиралке- режим тишины перестал работать. ***, надо загуглить: режим тишины не работает что делать?
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26.02.2021 11:38 Відповісти
режим тиші на донбасі практично і не працював ніколи!
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26.02.2021 14:55 Відповісти
зебилы,а он и не работал никогда))) Но главное "ни стрилять" - да земудени?
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26.02.2021 16:39 Відповісти
Как всегда чинуши живут в своем розовом мире!!!
ТО что НИКОГДА не работало, вдруг еще и перестало работать!
Диб-лы бл-н.
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26.02.2021 16:41 Відповісти
Единственное , мне не понятно , чем они русню мотивируют , идти умирать , и за что Режим "тиші" на Донбасі практично припиняє працювати, - Резніков - Цензор.НЕТ 9036
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26.02.2021 17:06 Відповісти
 
 