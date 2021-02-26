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Эстония призывает РФ уйти из Крыма и освободить всех политзаключенных, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Эстония призывает РФ уйти из Крыма и освободить всех политзаключенных, - МИД

Эстония призывает Россию прекратить преследования в оккупированном ею Крыма, освободить всех политзаключенных и "уйти из полуострова".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщает МИД Эстонии.

"Крым - это Украина. С момента аннексии прошло 7 лет. Наша политика непризнания остается неизменной. В знак солидарности с крымскими татарами и украинцами мы призываем Россию прекратить преследования, освободить всех политических заключенных, соблюдать нормы международного права, уйти из полуострова", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее посольство США в Украине призвало РФ в седьмую годовщину после начала оккупации Крыма полностью прекратить оккупацию полуострова, освободить всех украинских политических заключенных, которых она несправедливо удерживает, и вернуть Украину полный контроль над полуостровом.

Также читайте: МИД призывает международное сообщество усилить санкционное давление на РФ: Нужно склонить ее к освобождению захваченных территорий

Автор: Богдан Гуньковський
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Спасибо братьям за поддержку!!!
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26.02.2021 11:20 Ответить
 
 