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Для COVID-вакцинации 75% населения мира надо более пяти лет, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Для COVID-вакцинации 75% населения мира надо более пяти лет, - Bloomberg

В 100 странах мира началась кампания по вакцинации от коронавируса, всего было введено более 225 млн доз вакцины.

Как передает Цензор.НЕТ, такие данные приводит Bloomberg, пишет Укринформ.

По последним данным, в мире ежедневно вводят примерно 6,07 млн доз COVID-вакцины. При таком темпе вакцинации, чтобы охватить 75% населения двумя дозами вакцины, нужно примерно 5,1 лет.

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В США количество американцев, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, продолжает превышать численность инфицированных с начала пандемии. В настоящее время было введено 68,3 млн доз вакцины. В то же время, по статистике, в США у более чем 29 млн человек был подтвержден диагноз COVID-19. При таких темпах вакцинации нужно примерно 10 месяцев, чтобы охватить 75% населения двухдозной COVID-вакциной.
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Да шо ж такое! вiслюк стока на табуретке не простоит.
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26.02.2021 11:25 Ответить
 
 