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Новости Политика Украины
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СНБО (4373) Разумков Дмитрий (1521)

Членам СНБО еще не предоставили повестку дня сегодняшнего заседания, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Членам СНБО еще не предоставили повестку дня сегодняшнего заседания, - Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков утверждает, что в настоящее время не знает повестку дня заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое состоится сегодня вечером.

 Об этом он заявил на брифинге в Виннице, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"То, что сегодня состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны – информация появилась и была отправлена членам СНБО вчера вечером… Повестка дня заседания по состоянию на сегодня членам СНБО предоставлена не была. Я так понимаю, что она будет передана для ознакомления непосредственно на заседании СНБО", - сказал Разумков .

Он также сообщил, что из-за того, что находится с рабочей поездкой в Винницкой области, вряд ли сможет участвовать в заседании СНБО.

Как сообщалось, Зеленский созывает 26 февраля заседание СНБО по актуальным вопросам государственной безопасности.

Читайте также: Нужно поменять закон о санкциях, чтобы такие полномочия были в полном объеме у СНБО, - Разумков

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
И это правильно!!! В прошлы раз, после твоего слива, Разумков -продажная гнида, Мертветчук успел перегнать все свои самолеты в Швейцарию!!!
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26.02.2021 11:47
+2
Песни "зеленых" "Все плохое уже позади ...", плавно перехоят в "И Вова такой молодой и и полный п...ц впереди..." 🤣🤣🤣
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26.02.2021 11:49
+2
Членам СНБО еще не предоставили повестку дня сегодняшнего заседания, - Разумков - Цензор.НЕТ 8410
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26.02.2021 11:57
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порядок денного: як пропетляти, бо ссикотно
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26.02.2021 11:44 Ответить
Побачимо, як слова і діла команди Зє не розходяться з реальністю. Днів 10 назад Данілов на Шустері заявив, що все награбоване у народу з 1991 року влада поверне народу, а потім Зє вносить в Раду законопроекти про амністію вкрадених 150 (як мінімум) млрд баксів. Хто з них більше брехло?
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26.02.2021 11:52 Ответить
Членам СНБО еще не предоставили повестку дня сегодняшнего заседания, - Разумков - Цензор.НЕТ 8410
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26.02.2021 11:57 Ответить
Мабуть Ви.
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26.02.2021 13:28 Ответить
З урахуванням попереднього засідання вас запросять перед голосуванням ( як казав Мюллер :Якщо знає Разумков, знає і ху......)
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26.02.2021 12:29 Ответить
И это правильно!!! В прошлы раз, после твоего слива, Разумков -продажная гнида, Мертветчук успел перегнать все свои самолеты в Швейцарию!!!
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26.02.2021 11:47 Ответить
Чего сразу один Разумков? Там и Баканов есть, и Ермак, и Тартаров, и Тимошенко, и т.д. и т.п. Все уже слито еще на этапе подготовки бумаг в ОП
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26.02.2021 11:54 Ответить
Рад познакомится. За что же тебя так назвали то? А почему читать не научили? ".... Все уже слито еще на этапе подготовки бумаг в ОП....". Вопрос "особо умному" на засыпку -- Где у нас работает Кирилл Тимошенко?
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26.02.2021 15:48 Ответить
Песни "зеленых" "Все плохое уже позади ...", плавно перехоят в "И Вова такой молодой и и полный п...ц впереди..." 🤣🤣🤣
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26.02.2021 11:49 Ответить
а чтоб не расписьделись, а то знаем вас
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26.02.2021 11:52 Ответить
Москва не резиновая) А вот в Ростове ещё места есть)
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26.02.2021 12:25 Ответить
Членам СНБО еще не предоставили повестку дня сегодняшнего заседания ? Прошлый раз очевидно ПРЕДОСТАВИЛИ и Медведчук спас свои самолеты - перегнал в Швейцарию... И, возможно, еще и кое что еще "удалось" спасти
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26.02.2021 12:01 Ответить
Киргиз воевавший на стороне ЛНР дал интервью радио Свобода.Сдал Путлерских крыс с потрохами.Названия дивизий, откуда прибыли, где именно воевали...все детально и подробно...толи еще будет... Членам РНБО ще не надали порядку денного сьогоднішнього засідання, - Разумков - Цензор.НЕТ 7506
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26.02.2021 12:04 Ответить
Членам.
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26.02.2021 12:10 Ответить
 
 