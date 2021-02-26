Членам СНБО еще не предоставили повестку дня сегодняшнего заседания, - Разумков
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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков утверждает, что в настоящее время не знает повестку дня заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое состоится сегодня вечером.
Об этом он заявил на брифинге в Виннице, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"То, что сегодня состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны – информация появилась и была отправлена членам СНБО вчера вечером… Повестка дня заседания по состоянию на сегодня членам СНБО предоставлена не была. Я так понимаю, что она будет передана для ознакомления непосредственно на заседании СНБО", - сказал Разумков .
Он также сообщил, что из-за того, что находится с рабочей поездкой в Винницкой области, вряд ли сможет участвовать в заседании СНБО.
Как сообщалось, Зеленский созывает 26 февраля заседание СНБО по актуальным вопросам государственной безопасности.
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