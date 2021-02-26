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Новини Політика України
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РНБО (1717) Разумков Дмитро (1449)

Членам РНБО ще не надали порядку денного сьогоднішнього засідання, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Членам РНБО ще не надали порядку денного сьогоднішнього засідання, - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков стверджує, що наразі не знає порядку денного засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яке відбудеться сьогодні ввечері.

Про це він заявив на брифінгу у Вінниці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Те, що сьогодні відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони, - інформація з'явилася і була надіслана ​​членам РНБО вчора ввечері ... Порядок денний засідання станом на сьогодні членам РНБО надано не було. Я так розумію, що він буде переданий для ознайомлення безпосередньо на засіданні РНБО", - сказав Разумков.

Він також повідомив, що через те, що перебуває з робочою поїздкою у Вінницькій області, навряд чи зможе брати участь у засіданні РНБО.

Як повідомлялося, Зеленський скликає 26 лютого засідання РНБО з актуальних питань державної безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібно поміняти закон про санкції, щоб такі повноваження були в повному обсязі у РНБО, - Разумков

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
И это правильно!!! В прошлы раз, после твоего слива, Разумков -продажная гнида, Мертветчук успел перегнать все свои самолеты в Швейцарию!!!
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26.02.2021 11:47
+2
Песни "зеленых" "Все плохое уже позади ...", плавно перехоят в "И Вова такой молодой и и полный п...ц впереди..." 🤣🤣🤣
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26.02.2021 11:49
+2
Членам СНБО еще не предоставили повестку дня сегодняшнего заседания, - Разумков - Цензор.НЕТ 8410
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26.02.2021 11:57
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Правила форума Рада форумчан
порядок денного: як пропетляти, бо ссикотно
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26.02.2021 11:44 Відповісти
Побачимо, як слова і діла команди Зє не розходяться з реальністю. Днів 10 назад Данілов на Шустері заявив, що все награбоване у народу з 1991 року влада поверне народу, а потім Зє вносить в Раду законопроекти про амністію вкрадених 150 (як мінімум) млрд баксів. Хто з них більше брехло?
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26.02.2021 11:52 Відповісти
Членам СНБО еще не предоставили повестку дня сегодняшнего заседания, - Разумков - Цензор.НЕТ 8410
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26.02.2021 11:57 Відповісти
Мабуть Ви.
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26.02.2021 13:28 Відповісти
З урахуванням попереднього засідання вас запросять перед голосуванням ( як казав Мюллер :Якщо знає Разумков, знає і ху......)
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26.02.2021 12:29 Відповісти
И это правильно!!! В прошлы раз, после твоего слива, Разумков -продажная гнида, Мертветчук успел перегнать все свои самолеты в Швейцарию!!!
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26.02.2021 11:47 Відповісти
Чего сразу один Разумков? Там и Баканов есть, и Ермак, и Тартаров, и Тимошенко, и т.д. и т.п. Все уже слито еще на этапе подготовки бумаг в ОП
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26.02.2021 11:54 Відповісти
Рад познакомится. За что же тебя так назвали то? А почему читать не научили? ".... Все уже слито еще на этапе подготовки бумаг в ОП....". Вопрос "особо умному" на засыпку -- Где у нас работает Кирилл Тимошенко?
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26.02.2021 15:48 Відповісти
Песни "зеленых" "Все плохое уже позади ...", плавно перехоят в "И Вова такой молодой и и полный п...ц впереди..." 🤣🤣🤣
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26.02.2021 11:49 Відповісти
а чтоб не расписьделись, а то знаем вас
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26.02.2021 11:52 Відповісти
Москва не резиновая) А вот в Ростове ещё места есть)
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26.02.2021 12:25 Відповісти
Членам СНБО еще не предоставили повестку дня сегодняшнего заседания ? Прошлый раз очевидно ПРЕДОСТАВИЛИ и Медведчук спас свои самолеты - перегнал в Швейцарию... И, возможно, еще и кое что еще "удалось" спасти
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26.02.2021 12:01 Відповісти
Киргиз воевавший на стороне ЛНР дал интервью радио Свобода.Сдал Путлерских крыс с потрохами.Названия дивизий, откуда прибыли, где именно воевали...все детально и подробно...толи еще будет... Членам РНБО ще не надали порядку денного сьогоднішнього засідання, - Разумков - Цензор.НЕТ 7506
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26.02.2021 12:04 Відповісти
Членам.
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26.02.2021 12:10 Відповісти
 
 