Членам РНБО ще не надали порядку денного сьогоднішнього засідання, - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков стверджує, що наразі не знає порядку денного засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яке відбудеться сьогодні ввечері.

Про це він заявив на брифінгу у Вінниці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Те, що сьогодні відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони, - інформація з'явилася і була надіслана ​​членам РНБО вчора ввечері ... Порядок денний засідання станом на сьогодні членам РНБО надано не було. Я так розумію, що він буде переданий для ознайомлення безпосередньо на засіданні РНБО", - сказав Разумков.

Він також повідомив, що через те, що перебуває з робочою поїздкою у Вінницькій області, навряд чи зможе брати участь у засіданні РНБО.

Як повідомлялося, Зеленський скликає 26 лютого засідання РНБО з актуальних питань державної безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібно поміняти закон про санкції, щоб такі повноваження були в повному обсязі у РНБО, - Разумков