Рада на предстоящей пленарной неделе примет законопроект об институте старост, - Разумков

Народные депутаты на предстоящей пленарной неделе рассмотрят законопроект об институте старост, прогнозирует председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Если я не ошибаюсь, на этой неделе будет также законопроект, связанный со старостами, и мы сможем его проголосовать вскоре. Это также часть децентрализации, и он будет принят", - сказал Разумков на брифинге в пятницу в Виннице, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время спикер отметил, что более правильно было бы проводить реформу децентрализации чрез изменения в Конституцию, и после этого уже менять законодательство.

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Он напомнил, что изменения в Конституцию – достаточно непростой процесс: закон 226 голосами отправляется в Конституционный суд, а после его возвращения его снова должны поддержать 226 голосами народных депутатов, и на следующей сессии 300 народных депутатов должны его поддержать.

"Давайте будем откровенными, реформа децентрализации не всем нравится, кто-то будет ей мешать и сразу набрать 300 голосов не так просто… поэтому было другое предложение, по которому мы и пошли – изменять законодательство", - отметил Разумков.