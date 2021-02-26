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Новости Политика Украины
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Рада на предстоящей пленарной неделе примет законопроект об институте старост, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада на предстоящей пленарной неделе примет законопроект об институте старост, - Разумков

Народные депутаты на предстоящей пленарной неделе рассмотрят законопроект об институте старост, прогнозирует председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Если я не ошибаюсь, на этой неделе будет также законопроект, связанный со старостами, и мы сможем его проголосовать вскоре. Это также часть децентрализации, и он будет принят", - сказал Разумков на брифинге в пятницу в Виннице, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время спикер отметил, что более правильно было бы проводить реформу децентрализации чрез изменения в Конституцию, и после этого уже менять законодательство.

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Он напомнил, что изменения в Конституцию – достаточно непростой процесс: закон 226 голосами отправляется в Конституционный суд, а после его возвращения его снова должны поддержать 226 голосами народных депутатов, и на следующей сессии 300 народных депутатов должны его поддержать.

"Давайте будем откровенными, реформа децентрализации не всем нравится, кто-то будет ей мешать и сразу набрать 300 голосов не так просто… поэтому было другое предложение, по которому мы и пошли – изменять законодательство", - отметил Разумков.
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Топ комментарии
+2
И про полицаев не забудьте, ага.
Вы можете нормальные названия должностям давать?
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26.02.2021 12:01
+1
що-що?!!
Не встигли оговтатится від "префектів", а тут на тобі - старости!
Може все ж такі - голови, або очильники?
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26.02.2021 11:58
+1
Поліцаї є то чому не бути старостам?
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26.02.2021 12:01
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що-що?!!
Не встигли оговтатится від "префектів", а тут на тобі - старости!
Може все ж такі - голови, або очильники?
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26.02.2021 11:58 Ответить
сотники
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26.02.2021 12:05 Ответить
точно!
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26.02.2021 12:11 Ответить
как то от старосты фашизмом веять стало дебилы в Раде вы бы хоть историческую параллель что ли учитывали в Украине никогда не приживётся слово ПОЛИЦЫЯ ПОТОМУ ЧТО ПОЛИЦАИ НАЦИСТОВ ОСТАЛИСЬ В ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ УКРАИНЦЕВ... у нас не приживётся также слово староста ибо ассоциация с фашизмом и оккупацией... я бы вместо полиции применял бы в городах слово жандармерия в районах и сельской местности-- шериф и силы шерифа... а спец подразделения- карабинеры... чтобы уйти от полицайни и старосту. вполне можно заменить- сотником -уездным - командором- советником-бургомистром -или ПАНОМ....
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26.02.2021 14:12 Ответить
Поліцаї є то чому не бути старостам?
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26.02.2021 12:01 Ответить
Рада на наступному пленарному тижні ухвалить законопроєкт про інститут старост, - Разумков - Цензор.НЕТ 4650 Рада на наступному пленарному тижні ухвалить законопроєкт про інститут старост, - Разумков - Цензор.НЕТ 4650 Neues Ordnung ?
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26.02.2021 13:17 Ответить
И про полицаев не забудьте, ага.
Вы можете нормальные названия должностям давать?
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26.02.2021 12:01 Ответить
Вже був всесоюзний староста Калінін. Дрімучий совок.
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26.02.2021 12:06 Ответить
Нужны бургомистры, ландсвиркты, капо и СС, а не только старосты.
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26.02.2021 12:01 Ответить
І буде кловун старостою всєя Маларосії. Рада на предстоящей пленарной неделе примет законопроект об институте старост, - Разумков - Цензор.НЕТ 9119
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26.02.2021 12:01 Ответить
Запросить ветеранів вермахту вони допоможуть )
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26.02.2021 12:34 Ответить
 
 