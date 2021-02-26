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Новини Політика України
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Рада на наступному пленарному тижні ухвалить законопроєкт про інститут старост, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада на наступному пленарному тижні ухвалить законопроєкт про інститут старост, - Разумков

Народні депутати на майбутньому пленарному тижні розглянуть законопроєкт про інститут старост, прогнозує голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Якщо я не помиляюся, на цьому тижні буде також законопроєкт, пов'язаний зі старостами, і ми зможемо його проголосувати незабаром. Це також частина децентралізації, і він буде прийнятий", - сказав Разумков на брифінгу в п'ятницю у Вінниці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У той же час спікер зазначив, що правильніше було б проводити реформу децентралізації через зміни до Конституції, і після цього вже міняти законодавство.

Він нагадав, що зміни до Конституції - досить непростий процес: закон 226 голосами відправляється в Конституційний суд, а після його повернення його знову повинні підтримати 226 голосами народних депутатів, і на наступній сесії 300 народних депутатів повинні його підтримати.

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"Будьмо відвертими, реформа децентралізації не всім подобається, хтось буде їй заважати і відразу набрати 300 голосів не так просто ... тому була інша пропозиція, за яким ми і пішли - змінювати законодавство", - зазначив Разумков.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
И про полицаев не забудьте, ага.
Вы можете нормальные названия должностям давать?
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26.02.2021 12:01
+1
що-що?!!
Не встигли оговтатится від "префектів", а тут на тобі - старости!
Може все ж такі - голови, або очильники?
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26.02.2021 11:58
+1
Поліцаї є то чому не бути старостам?
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26.02.2021 12:01
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що-що?!!
Не встигли оговтатится від "префектів", а тут на тобі - старости!
Може все ж такі - голови, або очильники?
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26.02.2021 11:58 Відповісти
сотники
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26.02.2021 12:05 Відповісти
точно!
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26.02.2021 12:11 Відповісти
как то от старосты фашизмом веять стало дебилы в Раде вы бы хоть историческую параллель что ли учитывали в Украине никогда не приживётся слово ПОЛИЦЫЯ ПОТОМУ ЧТО ПОЛИЦАИ НАЦИСТОВ ОСТАЛИСЬ В ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ УКРАИНЦЕВ... у нас не приживётся также слово староста ибо ассоциация с фашизмом и оккупацией... я бы вместо полиции применял бы в городах слово жандармерия в районах и сельской местности-- шериф и силы шерифа... а спец подразделения- карабинеры... чтобы уйти от полицайни и старосту. вполне можно заменить- сотником -уездным - командором- советником-бургомистром -или ПАНОМ....
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26.02.2021 14:12 Відповісти
Поліцаї є то чому не бути старостам?
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26.02.2021 12:01 Відповісти
Рада на наступному пленарному тижні ухвалить законопроєкт про інститут старост, - Разумков - Цензор.НЕТ 4650 Рада на наступному пленарному тижні ухвалить законопроєкт про інститут старост, - Разумков - Цензор.НЕТ 4650 Neues Ordnung ?
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26.02.2021 13:17 Відповісти
И про полицаев не забудьте, ага.
Вы можете нормальные названия должностям давать?
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26.02.2021 12:01 Відповісти
Вже був всесоюзний староста Калінін. Дрімучий совок.
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26.02.2021 12:06 Відповісти
Нужны бургомистры, ландсвиркты, капо и СС, а не только старосты.
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26.02.2021 12:01 Відповісти
І буде кловун старостою всєя Маларосії. Рада на предстоящей пленарной неделе примет законопроект об институте старост, - Разумков - Цензор.НЕТ 9119
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26.02.2021 12:01 Відповісти
Запросить ветеранів вермахту вони допоможуть )
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26.02.2021 12:34 Відповісти
 
 