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Евросоюз решил оставить закрытыми границы для туристов

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Евросоюз решил оставить закрытыми границы для туристов

Главы государств и правительств стран - членов Европейского Союза договорились в ближайшее время сохранять ограничения на несущественные поездки.

Об этом говорится в совместном заявлении после видеосаммита Европейского Совета, передает Цензор.НЕТ.

Лидеры отметили, что эпидемиологическая ситуация остается сложной, а новые штаммы вируса создают дополнительные вызовы, поэтому в ближайшее время необходимо сохранять строгие ограничения и одновременно ускорить доставку вакцины.

"На данный момент все несущественные поездки должны быть ограничены. Мы приветствуем принятие двух рекомендаций Совета ЕС относительно поездок в пределах ЕС и въезда в ЕС, согласно которым ограничения могут вводиться в соответствии с принципами пропорциональности и недискриминации, и принимая во внимание особенность положения приграничных общин", - отмечают лидеры.

При этом, отмечают они, важно обеспечить беспрепятственное передвижение товаров и услуг в рамках единого рынка.

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Тю, а я вже налаштував лісапета щоб їхати у Відень попити кохвею.
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26.02.2021 12:27 Ответить
они паспорта вакцинации введут

https://www.reuters.com/article/us-eu-summit-merkel-idUSKBN2AP2OX

так что при зеленском ти вообще туда не попадеш
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26.02.2021 13:07 Ответить
Трисста лет!
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26.02.2021 13:20 Ответить
А потім введуть паспорти вакцинації і... Евросоюз решил оставить закрытыми границы для туристов - Цензор.НЕТ 8845
Евросоюз решил оставить закрытыми границы для туристов - Цензор.НЕТ 3070
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26.02.2021 12:28 Ответить
Його на хліб не намажеш, казали ЗЕлохи. Буде зелений бісвіс. Євросоюз вирішив залишити закритими кордони для туристів - Цензор.НЕТ 1715
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26.02.2021 13:22 Ответить
Задрали вже !( І до якого то місяца ?? До мене з Украіни мають приіхати .... курва
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26.02.2021 12:32 Ответить
Зато зебилы кп с лугандонами обширяными спутником все открывают и автобусы шлют,что бы та кацапская мразь не осталась без украинских пенсий и социалки. Вот с кого надо брать пример ЕС в борьбе с короной)))
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26.02.2021 12:40 Ответить
эта музыка будет вечной.....
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26.02.2021 12:47 Ответить
 
 