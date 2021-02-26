Евросоюз решил оставить закрытыми границы для туристов

Главы государств и правительств стран - членов Европейского Союза договорились в ближайшее время сохранять ограничения на несущественные поездки.

Об этом говорится в совместном заявлении после видеосаммита Европейского Совета, передает Цензор.НЕТ.

Лидеры отметили, что эпидемиологическая ситуация остается сложной, а новые штаммы вируса создают дополнительные вызовы, поэтому в ближайшее время необходимо сохранять строгие ограничения и одновременно ускорить доставку вакцины.

"На данный момент все несущественные поездки должны быть ограничены. Мы приветствуем принятие двух рекомендаций Совета ЕС относительно поездок в пределах ЕС и въезда в ЕС, согласно которым ограничения могут вводиться в соответствии с принципами пропорциональности и недискриминации, и принимая во внимание особенность положения приграничных общин", - отмечают лидеры.

При этом, отмечают они, важно обеспечить беспрепятственное передвижение товаров и услуг в рамках единого рынка.

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