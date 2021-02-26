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Євросоюз вирішив залишити закритими кордони для туристів

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Євросоюз вирішив залишити закритими кордони для туристів

Глави держав і урядів країн - членів Європейського Союзу домовилися найближчим часом зберігати обмеження на несуттєві поїздки.

Про це йдеться в спільній заяві після відео саміту Європейської Ради, передає Цензор.НЕТ.

Лідери зазначили, що епідеміологічна ситуація залишається складною, а нові штами вірусу створюють додаткові виклики, тому найближчим часом необхідно зберігати строгі обмеження і одночасно прискорити доставку вакцини.

"На цей момент всі несуттєві поїздки повинні бути обмежені. Ми вітаємо прийняття двох рекомендацій Ради ЄС щодо поїздок в межах ЄС і в'їзду в ЄС, згідно з якими обмеження можуть вводитися відповідно до принципів пропорційності і недискримінації, і беручи до уваги особливість становища прикордонних громад", - зазначають лідери.

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При цьому, зазначають вони, важливо забезпечити безперешкодне пересування товарів і послуг в рамках єдиного ринку.

Автор: Анастасія Потіха
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Тю, а я вже налаштував лісапета щоб їхати у Відень попити кохвею.
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26.02.2021 12:27 Відповісти
они паспорта вакцинации введут

https://www.reuters.com/article/us-eu-summit-merkel-idUSKBN2AP2OX

так что при зеленском ти вообще туда не попадеш
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26.02.2021 13:07 Відповісти
Трисста лет!
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26.02.2021 13:20 Відповісти
А потім введуть паспорти вакцинації і... Евросоюз решил оставить закрытыми границы для туристов - Цензор.НЕТ 8845
Евросоюз решил оставить закрытыми границы для туристов - Цензор.НЕТ 3070
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26.02.2021 12:28 Відповісти
Його на хліб не намажеш, казали ЗЕлохи. Буде зелений бісвіс. Євросоюз вирішив залишити закритими кордони для туристів - Цензор.НЕТ 1715
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26.02.2021 13:22 Відповісти
Задрали вже !( І до якого то місяца ?? До мене з Украіни мають приіхати .... курва
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26.02.2021 12:32 Відповісти
Зато зебилы кп с лугандонами обширяными спутником все открывают и автобусы шлют,что бы та кацапская мразь не осталась без украинских пенсий и социалки. Вот с кого надо брать пример ЕС в борьбе с короной)))
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26.02.2021 12:40 Відповісти
эта музыка будет вечной.....
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26.02.2021 12:47 Відповісти
 
 