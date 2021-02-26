В СНБО рассказали, какие вопросы будут рассматриваться в ходе сегодняшнего заседания
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 26 февраля, в пятницу, рассмотрит ряд актуальных вопросов государственной безопасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"На заседании в закрытом режиме будет рассмотрен проект "Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь", - подчеркивается в сообщении.
Кроме этого отмечается, что члены СНБО Украины также обсудят вопросы относительно неотложных мероприятий по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства, состояния расследования дел о государственной измене, дезертирстве и террористической деятельности, нарушении присяги. Также будут обсуждаться вопросы относительно применения санкций.
Как сообщалось, Зеленский созывает 26 февраля заседание СНБО по актуальным вопросам государственной безопасности.
Пожалуйста, подождите...
Поржете над "санкциями" разом
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О госизмене? - тут скорее всего будет предложен очередной список предателей военных и чиновников сбежавших в РФ. Но что с ними сделаешь? Ничего...
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Вопросы о применении санкций? - это вообще непонятно... Может какие-то доп. механизмы предложат и разъяснения про санкции?
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КОРОЧЕ - пока повестка РНБО выглядит фикцией и стрельбой по воробьям.
При зеленском наверно опять он
Навіть не в квітні, як анонсували раніше.
26.02.2021
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