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В СНБО рассказали, какие вопросы будут рассматриваться в ходе сегодняшнего заседания

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В СНБО рассказали, какие вопросы будут рассматриваться в ходе сегодняшнего заседания

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 26 февраля, в пятницу, рассмотрит ряд актуальных вопросов государственной безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"На заседании в закрытом режиме будет рассмотрен проект "Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь", - подчеркивается в сообщении.

Кроме этого отмечается, что члены СНБО Украины также обсудят вопросы относительно неотложных мероприятий по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства, состояния расследования дел о государственной измене, дезертирстве и террористической деятельности, нарушении присяги. Также будут обсуждаться вопросы относительно применения санкций.

Как сообщалось, Зеленский созывает 26 февраля заседание СНБО по актуальным вопросам государственной безопасности.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+16
Медведчука не забудьте пригласить.
Поржете над "санкциями" разом
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26.02.2021 13:45
+12
Невже обговорюватимуть порушення присяги Бубачкою?
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26.02.2021 13:44
+10
Там есть его представители - разумков, ермак.....
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26.02.2021 13:46
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Невже обговорюватимуть порушення присяги Бубачкою?
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26.02.2021 13:44 Ответить
и статью за уклонения от воинской службы вообще отменят указом президента..
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26.02.2021 13:51 Ответить
Хе-хе...
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26.02.2021 16:32 Ответить
Обсудили бы кто из членов ,с этих закрытых заседаний ,сливает информацию врагам страны !
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26.02.2021 13:45 Ответить
Так зекретин их и расширяет ,чтоб запутались на него не вышли
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26.02.2021 13:48 Ответить
Медведчука не забудьте пригласить.
Поржете над "санкциями" разом
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26.02.2021 13:45 Ответить
Там есть его представители - разумков, ермак.....
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26.02.2021 13:46 Ответить
Відносно Медведчука і Марченко введено санкції за фінансування тероризму, але чомусь не інкримінують ст.258-5 КК України ?
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26.02.2021 16:40 Ответить
Национальная безопасность в сфере гражданства??? - видимо это будут решения насчет статуса и НЕпризнания российских паспортов в Крыму и на Донбассе.
***
О госизмене? - тут скорее всего будет предложен очередной список предателей военных и чиновников сбежавших в РФ. Но что с ними сделаешь? Ничего...
***
Вопросы о применении санкций? - это вообще непонятно... Может какие-то доп. механизмы предложат и разъяснения про санкции?
****
КОРОЧЕ - пока повестка РНБО выглядит фикцией и стрельбой по воробьям.
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26.02.2021 13:48 Ответить
правильно! расскажите! чтоб сепаратисрты, коллаборанты и предатели знали заранее какое имущество еще надо успеть вывезти в швейцарию!!!
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26.02.2021 13:52 Ответить
воду в Крым поставлять, пенсии платить и прививки делать сепарам...
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26.02.2021 13:55 Ответить
Может обсудят,что мертвечук,которому так и не предьявили никаких обвинений,сегодня вызодит в эфир на канале проданном ему свободовцем еще в конце 2020го?классно зекретин зажоп пропиарил...да ,зесрань?
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26.02.2021 13:58 Ответить
Ккстати примечательно - при Порошенке, по логике зебилов и Лещенка, продажами каналов заведовал лично Порошенко.
При зеленском наверно опять он В СНБО рассказали, какие вопросы будут рассматриваться в ходе сегодняшнего заседания - Цензор.НЕТ 583
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26.02.2021 14:01 Ответить
Вже сьогодні вийде в ефір медведчуківське лайно на іншому каналі.
Навіть не в квітні, як анонсували раніше.
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26.02.2021 13:59 Ответить
Хроника одного президента
26.‎02.‎2021

Руководитель телеканала NTA (Львов) (ООО "Медиахолдинг НОВОСТИ) Роман Любицкий, продавший канал структурам Медведчука исключен из ВО "Свобода" (глава О. Тягнибок). Исключат ли "свободовцы" из партии собственника этого телеканала, основного донатора партии Ігоря Кривецького не сообщается.

Порошенко в полном объеме и из нескольких источников, владел информацией о характере персональных санкций планируемых против номинального владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко. Причиной окончательного решения была информация из США.


В Украине НЕТ общего реестра вакцинированных, который необходим для повторного этапа вакцинирования. Потому все рассказы Министерства здравоохранения о количестве вакцинированных - ложь и фальсификация.

На фоне дикой вспышки эпидемии в "Ивано-Франковской области и 100% -о забитых больниц, работающий горнолыжный курорт "Буковель" - это реальный показатель развала государственного управления в стране.

Первые дни вакцинации врачей - полный провал. Медицинский персонал массово отказывается от вакцинации. В ход пошли административные меры, подписки о согласии на вакцинацию, угрозы снятия оплат за категорию и прочее.
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26.02.2021 14:17 Ответить
Цирк продолжается.
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26.02.2021 15:21 Ответить
Невже обговорюватимуть оце??
https://www.youtube.com/watch?v=IH30RlGyP1M&ab_channel=5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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26.02.2021 15:38 Ответить
 
 