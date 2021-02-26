У РНБО розповіли, які питання розглядатимуться під час сьогоднішнього засідання
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Рада національної безпеки і оборони України на засіданні 26 лютого, в п'ятницю, розгляне низку актуальних питань державної безпеки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.
"На засіданні у закритому режимі буде розглянуто проєкт "Державної стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь"", - підкреслюється в повідомленні.
Крім цього зазначається, що члени РНБО України також обговорять питання стосовно невідкладних заходів щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства; стану розслідування справ про державну зраду, дезертирство та терористичну діяльність, порушення присяги; а також щодо застосування санкцій.
Як повідомлялося, Зеленський скликає 26 лютого засідання РНБО з актуальних питань державної безпеки.
Будь ласка, зачекайте...
Поржете над "санкциями" разом
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О госизмене? - тут скорее всего будет предложен очередной список предателей военных и чиновников сбежавших в РФ. Но что с ними сделаешь? Ничего...
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Вопросы о применении санкций? - это вообще непонятно... Может какие-то доп. механизмы предложат и разъяснения про санкции?
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КОРОЧЕ - пока повестка РНБО выглядит фикцией и стрельбой по воробьям.
При зеленском наверно опять он
Навіть не в квітні, як анонсували раніше.
26.02.2021
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