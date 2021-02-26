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У РНБО розповіли, які питання розглядатимуться під час сьогоднішнього засідання

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У РНБО розповіли, які питання розглядатимуться під час сьогоднішнього засідання

Рада національної безпеки і оборони України на засіданні 26 лютого, в п'ятницю, розгляне низку актуальних питань державної безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"На засіданні у закритому режимі буде розглянуто проєкт "Державної стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь"", - підкреслюється в повідомленні.

Крім цього зазначається, що члени РНБО України також обговорять питання стосовно невідкладних заходів щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства; стану розслідування справ про державну зраду, дезертирство та терористичну діяльність, порушення присяги; а також щодо застосування санкцій.

Як повідомлялося, Зеленський скликає 26 лютого засідання РНБО з актуальних питань державної безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Членам РНБО ще не надали порядку денного сьогоднішнього засідання, - Разумков

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Медведчука не забудьте пригласить.
Поржете над "санкциями" разом
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26.02.2021 13:45
+12
Невже обговорюватимуть порушення присяги Бубачкою?
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26.02.2021 13:44
+10
Там есть его представители - разумков, ермак.....
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26.02.2021 13:46
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Невже обговорюватимуть порушення присяги Бубачкою?
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26.02.2021 13:44 Відповісти
и статью за уклонения от воинской службы вообще отменят указом президента..
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26.02.2021 13:51 Відповісти
Хе-хе...
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26.02.2021 16:32 Відповісти
Обсудили бы кто из членов ,с этих закрытых заседаний ,сливает информацию врагам страны !
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26.02.2021 13:45 Відповісти
Так зекретин их и расширяет ,чтоб запутались на него не вышли
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26.02.2021 13:48 Відповісти
Медведчука не забудьте пригласить.
Поржете над "санкциями" разом
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26.02.2021 13:45 Відповісти
Там есть его представители - разумков, ермак.....
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26.02.2021 13:46 Відповісти
Відносно Медведчука і Марченко введено санкції за фінансування тероризму, але чомусь не інкримінують ст.258-5 КК України ?
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26.02.2021 16:40 Відповісти
Национальная безопасность в сфере гражданства??? - видимо это будут решения насчет статуса и НЕпризнания российских паспортов в Крыму и на Донбассе.
***
О госизмене? - тут скорее всего будет предложен очередной список предателей военных и чиновников сбежавших в РФ. Но что с ними сделаешь? Ничего...
***
Вопросы о применении санкций? - это вообще непонятно... Может какие-то доп. механизмы предложат и разъяснения про санкции?
****
КОРОЧЕ - пока повестка РНБО выглядит фикцией и стрельбой по воробьям.
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26.02.2021 13:48 Відповісти
правильно! расскажите! чтоб сепаратисрты, коллаборанты и предатели знали заранее какое имущество еще надо успеть вывезти в швейцарию!!!
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26.02.2021 13:52 Відповісти
воду в Крым поставлять, пенсии платить и прививки делать сепарам...
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26.02.2021 13:55 Відповісти
Может обсудят,что мертвечук,которому так и не предьявили никаких обвинений,сегодня вызодит в эфир на канале проданном ему свободовцем еще в конце 2020го?классно зекретин зажоп пропиарил...да ,зесрань?
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26.02.2021 13:58 Відповісти
Ккстати примечательно - при Порошенке, по логике зебилов и Лещенка, продажами каналов заведовал лично Порошенко.
При зеленском наверно опять он В СНБО рассказали, какие вопросы будут рассматриваться в ходе сегодняшнего заседания - Цензор.НЕТ 583
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26.02.2021 14:01 Відповісти
Вже сьогодні вийде в ефір медведчуківське лайно на іншому каналі.
Навіть не в квітні, як анонсували раніше.
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26.02.2021 13:59 Відповісти
Хроника одного президента
26.‎02.‎2021

Руководитель телеканала NTA (Львов) (ООО "Медиахолдинг НОВОСТИ) Роман Любицкий, продавший канал структурам Медведчука исключен из ВО "Свобода" (глава О. Тягнибок). Исключат ли "свободовцы" из партии собственника этого телеканала, основного донатора партии Ігоря Кривецького не сообщается.

Порошенко в полном объеме и из нескольких источников, владел информацией о характере персональных санкций планируемых против номинального владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко. Причиной окончательного решения была информация из США.


В Украине НЕТ общего реестра вакцинированных, который необходим для повторного этапа вакцинирования. Потому все рассказы Министерства здравоохранения о количестве вакцинированных - ложь и фальсификация.

На фоне дикой вспышки эпидемии в "Ивано-Франковской области и 100% -о забитых больниц, работающий горнолыжный курорт "Буковель" - это реальный показатель развала государственного управления в стране.

Первые дни вакцинации врачей - полный провал. Медицинский персонал массово отказывается от вакцинации. В ход пошли административные меры, подписки о согласии на вакцинацию, угрозы снятия оплат за категорию и прочее.
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26.02.2021 14:17 Відповісти
Цирк продолжается.
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26.02.2021 15:21 Відповісти
Невже обговорюватимуть оце??
https://www.youtube.com/watch?v=IH30RlGyP1M&ab_channel=5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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26.02.2021 15:38 Відповісти
 
 