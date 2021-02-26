РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5444 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
1 490 10
Крым (26016) СЭЗ (38) Джапарова (169)

Свободная экономическая зона "Крым" диссонирует с санкционной политикой МИД, - Джапарова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Свободная экономическая зона

Верховная Рада должна отменить закон о свободной экономической зоне "Крым", который диссонирует с политикой Министерства иностранных дел о необходимости усиления санкционного давления на Россию за оккупацию Крымского полуострова.

Об этом заявила первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Она подчеркнула важность парламентского измерения деятельности Крымской платформы, заложенного в ее архитектуру и необходимость работы парламента для законодательного решения внутренних вопросов и продвижение темы деоккупации Крыма на международном уровне.

"Крымская платформа - это элемент общей национальной политики, это не может восприниматься как панацея от всех проблем. Потому что есть трек задач внутренних - это и отмена закона о свободной экономической зоне, который очень диссонирует с политикой МИД: когда мы приглашаем страны вводить санкции, не торговать с оккупированной территорией, а сами имеем свободную экономическую зону, то тогда, конечно, это вопрос диссонанса, это и вопрос определения статуса политических заключенных, и многие другие вопросы, связанные с крымскими татарами - коренным народом. то есть на сегодня имеется необходимость законодательного урегулирования тех или иных вопросов ", - сказала Джапарова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ходе "Крымской платформы" будет принята "Крымская хартия" с кодификацией политики непризнания действий России, - Джапарова

Напоминаем, СЭЗ "Крым" - свободная экономическая зона, созданная на оккупированной части территории Украины (Автономная Республика Крым и город Севастополь) в соответствии с Законом Украины "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" от 12 августа 2014 №1636-VII. Начала действовать 27 сентября 2014. СЭЗ "Крым" введен на десять полных календарных лет.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
Ой, а за чиїх безальтернативних часів так потужно ту зону створили???
показать весь комментарий
26.02.2021 15:35
+1
Кто же так яростно боролся за ту зону
показать весь комментарий
26.02.2021 15:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кто же так яростно боролся за ту зону
показать весь комментарий
26.02.2021 15:30 Ответить
Та він уже Кулю в Лоб... Вільна економічна зона "Крим" дисонує з санкційною політикою МЗС, - Джапарова - Цензор.НЕТ 299
показать весь комментарий
26.02.2021 16:07 Ответить
Ой, а за чиїх безальтернативних часів так потужно ту зону створили???
показать весь комментарий
26.02.2021 15:35 Ответить
Тсс... У того стрррашного дядька, аж пять "нагородних" стволів!
" И ты думаэшь купил да, нэт, однопартээц на дэн рАждэния падарил!"..
показать весь комментарий
26.02.2021 16:11 Ответить
Її створили на вимогу олігархів для того, щоб вони вільно могли собі там бабло заробляти. Тих самих, до речі, що зелену шмарклю до влади привели, і якій, шмарклі, ніщо не мішало за майже два роки її відмінити. Але ж хто йому то дозволить? Так що мовчи і сопи собі у дві дзюрки, поки вони по тім`ячку тобі чимось не понадавли, добалакаєшся ще тут...
показать весь комментарий
26.02.2021 16:50 Ответить
А ти чого повітря псуєш- йди Крим звільняти!
показать весь комментарий
26.02.2021 17:04 Ответить
Я не гордий, я тебе вперед пропущу. Давай, але дивись, а то Бєня і по кумполу тобі надати може, розкукурікався ти тут.
показать весь комментарий
26.02.2021 17:09 Ответить
Та ні, півнику, кудахчеш тут ти! Йди з богом- тут глоду нема!
показать весь комментарий
26.02.2021 17:12 Ответить
Я то піду, а ти оглядайся, а то Бєня такий, може пайки не виділити, а може й по кумполу гахнути. Ну ти ж краще то знаєш, практику ж маєш... Розкукурікався тут про вільну зону. А він тобі то дозволив? О тож, кугутику, стули краще дзьобика.
показать весь комментарий
26.02.2021 17:23 Ответить
 
 