Свободная экономическая зона "Крым" диссонирует с санкционной политикой МИД, - Джапарова

Верховная Рада должна отменить закон о свободной экономической зоне "Крым", который диссонирует с политикой Министерства иностранных дел о необходимости усиления санкционного давления на Россию за оккупацию Крымского полуострова.

Об этом заявила первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Она подчеркнула важность парламентского измерения деятельности Крымской платформы, заложенного в ее архитектуру и необходимость работы парламента для законодательного решения внутренних вопросов и продвижение темы деоккупации Крыма на международном уровне.

"Крымская платформа - это элемент общей национальной политики, это не может восприниматься как панацея от всех проблем. Потому что есть трек задач внутренних - это и отмена закона о свободной экономической зоне, который очень диссонирует с политикой МИД: когда мы приглашаем страны вводить санкции, не торговать с оккупированной территорией, а сами имеем свободную экономическую зону, то тогда, конечно, это вопрос диссонанса, это и вопрос определения статуса политических заключенных, и многие другие вопросы, связанные с крымскими татарами - коренным народом. то есть на сегодня имеется необходимость законодательного урегулирования тех или иных вопросов ", - сказала Джапарова.

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Напоминаем, СЭЗ "Крым" - свободная экономическая зона, созданная на оккупированной части территории Украины (Автономная Республика Крым и город Севастополь) в соответствии с Законом Украины "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" от 12 августа 2014 №1636-VII. Начала действовать 27 сентября 2014. СЭЗ "Крым" введен на десять полных календарных лет.