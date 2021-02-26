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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Вільна економічна зона "Крим" дисонує з санкційною політикою МЗС, - Джапарова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вільна економічна зона

Верховна Рада повинна скасувати закон про вільну економічну зону "Крим", який дисонує з політикою Міністерства закордонних справ про необхідність посилення санкційного тиску на Росію за окупацію Кримського півострова.

Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Вона наголосила на важливості парламентського виміру діяльності Кримської платформи, закладеного в її архітектуру, і необхідності роботи парламенту для законодавчого вирішення внутрішніх питань і просування теми деокупації Криму на міжнародному рівні.

"Кримська платформа - це елемент загальної національної політики, це не може сприйматися як панацея від усіх проблем. Тому що є трек задач внутрішніх - це і скасування закону про вільну економічну зону, який дуже дисонує з політикою МЗС: коли ми запрошуємо країни запроваджувати санкції, не торгувати з окупованою територією, а самі маємо вільну економічну зону, то тоді, звісно, це питання дисонансу, це і питання визначення статусу політичних в'язнів, і багато інших питань, пов'язаних з кримськими татарами - корінним народом. Тобто на сьогодні є необхідність законодавчого врегулювання тих чи інших питань", - сказала Джапарова.

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Нагадуємо, ВЕЗ "Крим" — вільна економічна зона, створена на окупованій частині території України (Автономна Республіка Крим і місто Севастополь) згідно з Законом України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" від 12 серпня 2014 р. № 1636-VII. Розпочала діяти 27 вересня 2014 року.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Ой, а за чиїх безальтернативних часів так потужно ту зону створили???
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26.02.2021 15:35
+1
Кто же так яростно боролся за ту зону
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26.02.2021 15:30
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Кто же так яростно боролся за ту зону
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26.02.2021 15:30 Відповісти
Та він уже Кулю в Лоб... Вільна економічна зона "Крим" дисонує з санкційною політикою МЗС, - Джапарова - Цензор.НЕТ 299
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26.02.2021 16:07 Відповісти
Ой, а за чиїх безальтернативних часів так потужно ту зону створили???
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26.02.2021 15:35 Відповісти
Тсс... У того стрррашного дядька, аж пять "нагородних" стволів!
" И ты думаэшь купил да, нэт, однопартээц на дэн рАждэния падарил!"..
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26.02.2021 16:11 Відповісти
Її створили на вимогу олігархів для того, щоб вони вільно могли собі там бабло заробляти. Тих самих, до речі, що зелену шмарклю до влади привели, і якій, шмарклі, ніщо не мішало за майже два роки її відмінити. Але ж хто йому то дозволить? Так що мовчи і сопи собі у дві дзюрки, поки вони по тім`ячку тобі чимось не понадавли, добалакаєшся ще тут...
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26.02.2021 16:50 Відповісти
А ти чого повітря псуєш- йди Крим звільняти!
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26.02.2021 17:04 Відповісти
Я не гордий, я тебе вперед пропущу. Давай, але дивись, а то Бєня і по кумполу тобі надати може, розкукурікався ти тут.
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26.02.2021 17:09 Відповісти
Та ні, півнику, кудахчеш тут ти! Йди з богом- тут глоду нема!
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26.02.2021 17:12 Відповісти
Я то піду, а ти оглядайся, а то Бєня такий, може пайки не виділити, а може й по кумполу гахнути. Ну ти ж краще то знаєш, практику ж маєш... Розкукурікався тут про вільну зону. А він тобі то дозволив? О тож, кугутику, стули краще дзьобика.
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26.02.2021 17:23 Відповісти
 
 