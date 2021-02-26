Спецслужби РФ вербують мешканців ОРДЛО в приватні військові компанії, - розвідка
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Спецслужби Російської Федерації вербують мешканців окупованих районів Донецької та Луганської областей у приватні військові компанії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
За інформацією ГУР, під час вербування представники російських спецслужб пропонують бойовикам з першого і другого армійських корпусів, які воюють на Донбасі, а також жителям ОРДЛО зарплату в 5 тисяч доларів на місяць, а також певні пільги за службу в приватних військових компаніях.
"Сьогодні бойовики російських ПВК з тимчасово окупованих територій України залучаються до участі у бойових діях у Лівії та Сирії", - додали в ГУР
Топ коментарі
+12 Рома Маестро
показати весь коментар26.02.2021 15:37
+7 Антип61
показати весь коментар26.02.2021 15:46
+2 Василь Довганенко 7230397a
показати весь коментар26.02.2021 15:35
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Турки брали так званий "податок кров'ю", - робили яничар з хлопчиків окупованих європейських народів. Арабські халіфи в Єгипті діяли дуже схоже - створювали військові підрозділи з дорослих рабів чужинських народів. Підрозділи називалися "мамелюки". Туди брали, в основному, кавказців, половців-кипчаків і суданських негрів. Що цікаво, ці підрозділи, створені за національною ознакою, часто ворогували між собою. Ці війська з часом захопили владу в Єгипті, поки їх не розгромили османи.