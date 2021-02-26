Спецслужбы РФ вербуют жителей ОРДЛО в частные военные компании, - разведка
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Спецслужбы Российской Федерации вербуют жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в частные военные компании.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
По информации ГУР, в ходе вербовки представители российских спецслужб предлагают боевикам из первого и второго армейских корпусов, которые воюют на Донбассе, а также жителям ОРДЛО зарплату в 5 тысяч долларов в месяц, а также определенные льготы за службу в частных военных компаниях.
"Сегодня боевики российских ЧВК с временно оккупированных территорий Украины привлекаются к участию в боевых действиях в Ливии и Сирии", - добавили в ГУРе.
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Турки брали так званий "податок кров'ю", - робили яничар з хлопчиків окупованих європейських народів. Арабські халіфи в Єгипті діяли дуже схоже - створювали військові підрозділи з дорослих рабів чужинських народів. Підрозділи називалися "мамелюки". Туди брали, в основному, кавказців, половців-кипчаків і суданських негрів. Що цікаво, ці підрозділи, створені за національною ознакою, часто ворогували між собою. Ці війська з часом захопили владу в Єгипті, поки їх не розгромили османи.