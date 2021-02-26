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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Спецслужбы РФ вербуют жителей ОРДЛО в частные военные компании, - разведка

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Спецслужбы РФ вербуют жителей ОРДЛО в частные военные компании, - разведка

Спецслужбы Российской Федерации вербуют жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в частные военные компании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр  Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

По информации ГУР, в ходе вербовки представители российских спецслужб предлагают боевикам из первого и второго армейских корпусов, которые воюют на Донбассе, а также жителям ОРДЛО зарплату в 5 тысяч долларов в месяц, а также определенные льготы за службу в частных военных компаниях.

"Сегодня боевики российских ЧВК с временно оккупированных территорий Украины привлекаются к участию в боевых действиях в Ливии и Сирии", - добавили в ГУРе.

Читайте также: РФ перебросила на оккупированный Донбасс сводное снайперское подразделение, вооруженное комплексами различного калибра, - разведка

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+12
И это хорошо!!! Чем больше этой бомбасной сепарасни сдохнет Сирии, Ливии, и др., тем меньше придется нашим бойцам их утилизировать!!!
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26.02.2021 15:37
+7
Пока что Зеля с Дерьмаком с этим справляются.
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26.02.2021 15:46
+2
А Лугандон хто залишиться захищати від ненависних бандєровцєв?
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26.02.2021 15:35
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А Лугандон хто залишиться захищати від ненависних бандєровцєв?
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26.02.2021 15:35 Ответить
Пока что Зеля с Дерьмаком с этим справляются.
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26.02.2021 15:46 Ответить
Так это счас. Но скоро ж вiслюк пойдет туда, куда давно просится...
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26.02.2021 15:52 Ответить
И это хорошо!!! Чем больше этой бомбасной сепарасни сдохнет Сирии, Ливии, и др., тем меньше придется нашим бойцам их утилизировать!!!
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26.02.2021 15:37 Ответить
А там есть еще кого вербовать? Не все еще на удобрение пошли или сбухались????
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26.02.2021 15:39 Ответить
Скребут по сусекам.
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26.02.2021 15:53 Ответить
вони шо не розуміють шо вони там ніхто туди куди їдуть.навіть їх родичам ні пояснень ні компенсаії
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26.02.2021 15:56 Ответить
Конечно, не понимают. Дамбасня...
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26.02.2021 18:07 Ответить
значит денег у Хутина много, нужные правильные санкции
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26.02.2021 16:00 Ответить
Обещает 5000, заплатит 2000, один получит, 20 сдохнет, для х*йла экономия.
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26.02.2021 18:08 Ответить
Кудыть, а хто на черназем перегнивать будет. Спецслужби РФ вербують мешканців ОРДЛО в приватні військові компанії, - розвідка - Цензор.НЕТ 9654 Спецслужби РФ вербують мешканців ОРДЛО в приватні військові компанії, - розвідка - Цензор.НЕТ 9654 Спецслужби РФ вербують мешканців ОРДЛО в приватні військові компанії, - розвідка - Цензор.НЕТ 9654
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26.02.2021 16:16 Ответить
"Вербуют" - пренебрежительное, саркастическое слово, а я думаю нужно проявить нашим беспокойство. Почему? Подставте слово "отбирают" и беспокоится стоит.
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26.02.2021 16:21 Ответить
Звичайна ординська практика, - монголи теж гнали на війну частину чоловічого населення підкорених народів, особливо тих, хто не чинив їм спротиву при завоюванні. Маловідомий факт, - залєшанські кацапи брали участь у європейському поході Бату-хана 1240-1242, у тому числі разом з монголами руйнували Київ у 1240 році.
Турки брали так званий "податок кров'ю", - робили яничар з хлопчиків окупованих європейських народів. Арабські халіфи в Єгипті діяли дуже схоже - створювали військові підрозділи з дорослих рабів чужинських народів. Підрозділи називалися "мамелюки". Туди брали, в основному, кавказців, половців-кипчаків і суданських негрів. Що цікаво, ці підрозділи, створені за національною ознакою, часто ворогували між собою. Ці війська з часом захопили владу в Єгипті, поки їх не розгромили османи.
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26.02.2021 19:30 Ответить
Джентельмены удачи?...
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26.02.2021 20:22 Ответить
Насколько в курсе, цена контракта там раза в два ниже чем коренным ордынцам
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27.02.2021 00:34 Ответить
 
 