Крым - это Украина. Мы будем вместе противостоять агрессивным действиям России, - Байден
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Соединенные Штаты Америки никогда не признают незаконную аннексию Крыма. Более того, Вашингтон продолжит помогать Украине в противостоянии российской агрессии.
Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он акцентировал, что ровно семь лет назад Россия нарушила международное право и вторглась в Крым, нарушив суверенитет и территориальную целостность Украины.
"США продолжают поддерживать Украину и ее союзников сегодня, как и с самого начала этого конфликта. В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым - это Украина", - заявил Байден.
Он подчеркнул, что Вашингтон никогда не признает аннексию полуострова Россией.
"… и мы будем вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России. Мы продолжим работу по привлечению России к ответственности за ее злоупотребления и агрессию в Украине", - добавил Байден.
Американский президент также отметил, что США продолжат чтить память Революции Достоинства, в которой украинский народ столкнулся "с огнем снайперов и силовиков на Майдане", требуя нового начала для своей страны.
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Напомним, ранее ГЛАВА ПЕНТАПГОНА Ллойд Остин, которого считают явным противником России и не менее явным сторонником Украины, выступал за предоставление Киеву летального оружия. Об этом он также говорил в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Андреем Тараном: отмечается, что тесное сотрудничество Киева и Вашингтона в военной сфере будет продолжено.
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Як на мене, то для повноти картини бракує крейсера "Аврора" на ріці Потомак.
Все говорят, но немногие знают, в каком.
А из наших труб идет необычный дым.
Стой! Опасная зона! Работа мозга!.."©
(В.Цой, "Бошетунмай", 1988)
У Байдена из практических дел в поддержку Украины кроме трудоустройства отпрыска в "Бурисму" пока ничего не значится. А выражать озабоченности, заверять в поддержке - этим сыты по горло. Можно даже встать из удобного кресла и походить по Овальному кабинету, попереживать за Украину...
Все арктические проекты Северного морского пути плюс обновление атомного ледокольного флота 5тью ледоколами им обходится в 280 млрд.рублей, а дорога в Севастополь (мост плюс "Таврида") в 470 млрд. рублей.
Зеленский - Маркаровой
Ваша главная задача - организовать визит Байдена в Украину.
Владимир Александрович, в этом у меня полная свобода действий ?
Да !
Алло, это ЦИК ? Объявляйте Досрочные президентские выборы !😄
КРМ-УКР
Оу, е! Скажи только: "Да"
Мы будем вместе, всегда
Оу, е! Скажи только: "Да"»©