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Байден (2382) Крым (26016) Россия (91256) США (23182)

Крым - это Украина. Мы будем вместе противостоять агрессивным действиям России, - Байден

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

Крым - это Украина. Мы будем вместе противостоять агрессивным действиям России, - Байден

Соединенные Штаты Америки никогда не признают незаконную аннексию Крыма. Более того, Вашингтон продолжит помогать Украине в противостоянии российской агрессии.

Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он акцентировал, что ровно семь лет назад Россия нарушила международное право и вторглась в Крым, нарушив суверенитет и территориальную целостность Украины.

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"США продолжают поддерживать Украину и ее союзников сегодня, как и с самого начала этого конфликта. В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым - это Украина", - заявил Байден.

Он подчеркнул, что Вашингтон никогда не признает аннексию полуострова Россией.

"… и мы будем вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России. Мы продолжим работу по привлечению России к ответственности за ее злоупотребления и агрессию в Украине", - добавил Байден.

Американский президент также отметил, что США продолжат чтить память Революции Достоинства, в которой украинский народ столкнулся "с огнем снайперов и силовиков на Майдане", требуя нового начала для своей страны.
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Топ комментарии
+52
Браво мистер Байден!!!! Души рашистскую гадину и мокшанских тварей вместе с их фюрером путлером!!!!
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26.02.2021 16:08
+45
В спам, кацап.
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26.02.2021 16:06
+28
Цим він майже сказав "Путін *****!"
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26.02.2021 16:05
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Страница 2 из 2
Кремль признался в страшном преступлении против человечества, случайно показав засекреченные кадры

В России опубликовали кадры боевого применения ОТРК "Искандер" в Сирии. В 2016 году ракеты ударили по гражданским объектам, в том числе и больницам

https://www.dialog.ua/war/224634_1614288698
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26.02.2021 16:23 Ответить
***** самоутверждается
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26.02.2021 16:30 Ответить
Отметим, что войска США в четверг, 25 февраля, нанесли удар по объектам Ирана в Сирии: по данным американской стороны, удар был нанесен по пограничному контрольно-пропускному пункту, где в это время находились военнослужащие регулярной иранской армии, а также могли находиться представители шиитских групп, поддерживаемых Ираном. Как отметил глава Пентагона, решение об ударе было одобрено лично Джо Байденом. Этот удар, подчеркнул Остин, стал ответной реакцией Вашингтона на аналогичные атаки американских объектов в Ираке.
Напомним, ранее ГЛАВА ПЕНТАПГОНА Ллойд Остин, которого считают явным противником России и не менее явным сторонником Украины, выступал за предоставление Киеву летального оружия. Об этом он также говорил в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Андреем Тараном: отмечается, что тесное сотрудничество Киева и Вашингтона в военной сфере будет продолжено.
https://www.dialog.ua/war/224658_1614335829
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26.02.2021 16:33 Ответить
Ну от, після таких заяв сумніви в підтримці України зникають
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26.02.2021 16:27 Ответить
А толк от заявлений?
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26.02.2021 16:29 Ответить
Коцабнуте, дурненьке, ти б тут меньше рассусолював би, а запасався б краще вазіліном. Крим - це Україна. Ми будемо разом протистояти агресивним діям Росії, - Байден - Цензор.НЕТ 5947
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26.02.2021 16:41 Ответить
Спасибо г. президенту США Д.Байдену за поддержку нашей страны в борьбе за суверенитет Украины и против агрессивных действий московии.
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26.02.2021 16:50 Ответить
Уря, уря!!!
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26.02.2021 18:51 Ответить
А тим часом: на днях о 7 ранку ФБР у Флориді заарештувало консервативного журналіста Дугласа Мекі (Dug Mackey) і йому світить тепер 10 років за гратами. Його злочин? Він висміював впливових демократів перед президентськими виборами 2016 року. Ось як виглядає обвинувачення: "Мекі...разом з іншими особами поширював дезінформацію напередодні президентських виборів 2016 року за допомогою соціальних мереж. Дезінформація, поширювана цими особами, часто набувала форми мемів". У Вашингтоні й досі тримають 5 тис нацгвардійців.
Як на мене, то для повноти картини бракує крейсера "Аврора" на ріці Потомак.
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27.02.2021 08:17 Ответить
"Все говорят, что мы в-месте...
Все говорят, но немногие знают, в каком.
А из наших труб идет необычный дым.
Стой! Опасная зона! Работа мозга!.."©
(В.Цой, "Бошетунмай", 1988)
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26.02.2021 16:53 Ответить
учил-учил жизни и помер
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26.02.2021 16:58 Ответить
god bless Ukraine
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26.02.2021 16:54 Ответить
Наконец-то президент США с яйцами!
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26.02.2021 16:56 Ответить
Ще б у нашого виросли !
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26.02.2021 18:32 Ответить
він їх роялем відбив Крим - це Україна. Ми будемо разом протистояти агресивним діям Росії, - Байден - Цензор.НЕТ 8979
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26.02.2021 23:59 Ответить
у него разве что язык вырастет еще длиннее
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27.02.2021 10:53 Ответить
...курячими.
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27.02.2021 15:38 Ответить
....з курячими яйцями.
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27.02.2021 15:40 Ответить
Один раз уже поддержали - как глупую козу за пучок сена развели Украину на 3-ий в мире по мощности ядерный арсенал под неправоустанавливающий Будапештский меморандум, а не под договорные обязательства (это было до Байдена).
У Байдена из практических дел в поддержку Украины кроме трудоустройства отпрыска в "Бурисму" пока ничего не значится. А выражать озабоченности, заверять в поддержке - этим сыты по горло. Можно даже встать из удобного кресла и походить по Овальному кабинету, попереживать за Украину...
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26.02.2021 17:15 Ответить
тайожная косолапія скубе шерсть на сраці
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26.02.2021 17:18 Ответить
нема в них вже шерсті, нічого скубти
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26.02.2021 17:44 Ответить
У глобалістів, які косять під українських патріотів, жорстока криза жанру: будь-кого незгодного з ними автоматично називають кацапом. А їхні колєги в США своїх противників незмінно називають расистами. І перші, і другі люто ненавидять націоналістів. До речі, професійному корупціорнеру чжоу бай-дену нічого не заважає влаштувати синочка-наркомана в бурізму іще раз. Крим - це Україна. Ми будемо разом протистояти агресивним діям Росії, - Байден - Цензор.НЕТ 7725
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26.02.2021 18:58 Ответить
Тупые завоеватели.
Все арктические проекты Северного морского пути плюс обновление атомного ледокольного флота 5тью ледоколами им обходится в 280 млрд.рублей, а дорога в Севастополь (мост плюс "Таврида") в 470 млрд. рублей.
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26.02.2021 18:02 Ответить
очень обожаю когда залесская русня сюда лезет и палится цитирует Цоя))
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26.02.2021 18:17 Ответить
Гоподин Байден! Убедите, пожалуйста, нашего президента Зеленского, что Крым - это Украина и что агрессору нужно противостоять, а не заглядывать ему в глазки...
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26.02.2021 18:26 Ответить
Теперь в 2 раза больше будут проявлять озабоченность ....а то и в 2, 5 раза больше....Естественно в 3 транша .чтобы не забывали.
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26.02.2021 18:29 Ответить
Тупое лаптеногое чмо
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26.02.2021 22:18 Ответить
Байден - точно НЕ МОСКАЛЬ ! Слава Україні ! Слава Америці !
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26.02.2021 18:30 Ответить
Героям слава !!
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26.02.2021 21:14 Ответить
Крым -Украина, да, но так не интересно надо чтобы рф заплатила компенсацию и еще и моральную де то приблизительно в целом около триллиона долларов ну или евро, то чо она теряет из-за санкций хорошо но не мотизируется, по-этому должен прилагаться типа чек за эту аренду а что с мостом будем делать на стройматериалы разбирать или пусть стоит пока сам не рухнет, он долго не простоит не для того делался а кап. ремонт такой халтуры будет дороже чем разобрать и новый сделать хотя зачем он там надо
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26.02.2021 18:33 Ответить
монетизируется*
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26.02.2021 18:34 Ответить
ну как, Кубань - исконно украинская территория, правда будет и сухопутный путь через украинский Ростов на Кубань
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26.02.2021 22:01 Ответить
Крим - це Україна. Ми будемо разом протистояти агресивним діям Росії, - Байден - Цензор.НЕТ 9419
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26.02.2021 19:33 Ответить
Анекдот дня.
Зеленский - Маркаровой
Ваша главная задача - организовать визит Байдена в Украину.
Владимир Александрович, в этом у меня полная свобода действий ?
Да !
Алло, это ЦИК ? Объявляйте Досрочные президентские выборы !😄
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26.02.2021 19:44 Ответить
Пошёл на ,,,,, кацапотроль)
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26.02.2021 20:01 Ответить
Красавчик.
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26.02.2021 20:01 Ответить
Дякую містер президент Джозеф Байден, від всього українського народу!
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26.02.2021 20:31 Ответить
Відчувається, що скоро рашистам в Криму КАПУТ...
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26.02.2021 21:10 Ответить
Чувство когда Байден больший гражданин Украины чем весь ОПЗЖ. Украина во время войны допускает существование партий которые на стороне противника. Украина кормит регион который занят противником. Нет-ли здесь странного?
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26.02.2021 21:11 Ответить
Нема вже нічого дивного, реванш "налицо".
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26.02.2021 21:54 Ответить
Крим - це Україна. Ми будемо разом протистояти агресивним діям Росії, - Байден - Цензор.НЕТ 940
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26.02.2021 22:58 Ответить
ПТН-ЗДХКрим - це Україна. Ми будемо разом протистояти агресивним діям Росії, - Байден - Цензор.НЕТ 3111
КРМ-УКР
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26.02.2021 23:28 Ответить
пуцин вступил в дерьмо когда напал на Крым и Донбасс...Вот и россияне стали выходить на забастовки а это уже плохой знак, это значит пуцин капут! Против США ему только и остается что юркнуть в бункер и сидеть тихо...
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27.02.2021 00:12 Ответить
Байден молодчина! Смерть Путлеру!
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27.02.2021 03:26 Ответить
Если не ошибаюсь, то и Обама, и Трамп точно так же говорили про "Крым - Украина" и обещали "поддерживать". Поэтому несколько удивляет столь оргазмичная реакция комментаторов на аналогичное заявление Байдена. Пока здесь не будет баз американской армии, как ГАРАНТИЙ военной поддержки союзника - все это такие же слова как и у предыдущих.
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27.02.2021 07:46 Ответить
Ця оргазмічна реакція - фальшива. Фейкова, як зара' модно казати. І в цьому тутешні глобалістичні боти, які отримують шекелі від одного "благодійника" у фонді відродження, нічим не відрізняються від проституток у борделі.
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27.02.2021 08:22 Ответить
Будем, Джо, противостоять вместе! Мы им еще покажем откуда ноги растут
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27.02.2021 08:27 Ответить
«Мы будем вместе, всегда
Оу, е! Скажи только: "Да"
Мы будем вместе, всегда
Оу, е! Скажи только: "Да"»©
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27.02.2021 08:44 Ответить
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