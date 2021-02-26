Крим - це Україна. Ми будемо разом протистояти агресивним діям Росії, - Байден
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Сполучені Штати Америки ніколи не визнають незаконну анексію Криму. Більш того, Вашингтон продовжить допомагати Україні в протистоянні російській агресії.
Про це йдеться в заяві президента США Джо Байдена, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, рівно сім років тому Росія порушила міжнародне право і вторглася до Криму, порушивши суверенітет і територіальну цілісність України.
"США продовжують підтримувати Україну та її союзників сьогодні, як і з самого початку цього конфлікту. У цю сумну річницю ми підтверджуємо просту істину: Крим - це Україна", - заявив Байден.
Він підкреслив, що Вашингтон ніколи не визнає анексію півострова Росією.
"... і ми будемо разом з Україною протистояти агресивним діям Росії. Ми продовжимо роботу щодо притягнення Росії до відповідальності за зловживання і агресію в Україні", - додав Байден.
Американський президент також відзначив, що США продовжать шанувати пам'ять Революції гідності, в якій український народ зіткнувся "з вогнем снайперів і силовиків на Майдані", вимагаючи нового початку для своєї країни.
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Напомним, ранее ГЛАВА ПЕНТАПГОНА Ллойд Остин, которого считают явным противником России и не менее явным сторонником Украины, выступал за предоставление Киеву летального оружия. Об этом он также говорил в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Андреем Тараном: отмечается, что тесное сотрудничество Киева и Вашингтона в военной сфере будет продолжено.
https://www.dialog.ua/war/224658_1614335829
Як на мене, то для повноти картини бракує крейсера "Аврора" на ріці Потомак.
Все говорят, но немногие знают, в каком.
А из наших труб идет необычный дым.
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(В.Цой, "Бошетунмай", 1988)
У Байдена из практических дел в поддержку Украины кроме трудоустройства отпрыска в "Бурисму" пока ничего не значится. А выражать озабоченности, заверять в поддержке - этим сыты по горло. Можно даже встать из удобного кресла и походить по Овальному кабинету, попереживать за Украину...
Все арктические проекты Северного морского пути плюс обновление атомного ледокольного флота 5тью ледоколами им обходится в 280 млрд.рублей, а дорога в Севастополь (мост плюс "Таврида") в 470 млрд. рублей.
Зеленский - Маркаровой
Ваша главная задача - организовать визит Байдена в Украину.
Владимир Александрович, в этом у меня полная свобода действий ?
Да !
Алло, это ЦИК ? Объявляйте Досрочные президентские выборы !😄
КРМ-УКР
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