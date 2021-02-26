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Байден (2324) Крим (12756) Росія (47203) США (14468)

Крим - це Україна. Ми будемо разом протистояти агресивним діям Росії, - Байден

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном Війна в Україні

Крим - це Україна. Ми будемо разом протистояти агресивним діям Росії, - Байден

Сполучені Штати Америки ніколи не визнають незаконну анексію Криму. Більш того, Вашингтон продовжить допомагати Україні в протистоянні російській агресії.

Про це йдеться в заяві президента США Джо Байдена, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, рівно сім років тому Росія порушила міжнародне право і вторглася до Криму, порушивши суверенітет і територіальну цілісність України.

"США продовжують підтримувати Україну та її союзників сьогодні, як і з самого початку цього конфлікту. У цю сумну річницю ми підтверджуємо просту істину: Крим - це Україна", - заявив Байден.

Він підкреслив, що Вашингтон ніколи не визнає анексію півострова Росією.

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"... і ми будемо разом з Україною протистояти агресивним діям Росії. Ми продовжимо роботу щодо притягнення Росії до відповідальності за зловживання і агресію в Україні", - додав Байден.

Американський президент також відзначив, що США продовжать шанувати пам'ять Революції гідності, в якій український народ зіткнувся "з вогнем снайперів і силовиків на Майдані", вимагаючи нового початку для своєї країни.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+52
Браво мистер Байден!!!! Души рашистскую гадину и мокшанских тварей вместе с их фюрером путлером!!!!
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26.02.2021 16:08
+45
В спам, кацап.
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26.02.2021 16:06
+28
Цим він майже сказав "Путін *****!"
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26.02.2021 16:05
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Сторінка 2 з 2
Кремль признался в страшном преступлении против человечества, случайно показав засекреченные кадры

В России опубликовали кадры боевого применения ОТРК "Искандер" в Сирии. В 2016 году ракеты ударили по гражданским объектам, в том числе и больницам

https://www.dialog.ua/war/224634_1614288698
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26.02.2021 16:23 Відповісти
***** самоутверждается
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26.02.2021 16:30 Відповісти
Отметим, что войска США в четверг, 25 февраля, нанесли удар по объектам Ирана в Сирии: по данным американской стороны, удар был нанесен по пограничному контрольно-пропускному пункту, где в это время находились военнослужащие регулярной иранской армии, а также могли находиться представители шиитских групп, поддерживаемых Ираном. Как отметил глава Пентагона, решение об ударе было одобрено лично Джо Байденом. Этот удар, подчеркнул Остин, стал ответной реакцией Вашингтона на аналогичные атаки американских объектов в Ираке.
Напомним, ранее ГЛАВА ПЕНТАПГОНА Ллойд Остин, которого считают явным противником России и не менее явным сторонником Украины, выступал за предоставление Киеву летального оружия. Об этом он также говорил в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Андреем Тараном: отмечается, что тесное сотрудничество Киева и Вашингтона в военной сфере будет продолжено.
https://www.dialog.ua/war/224658_1614335829
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26.02.2021 16:33 Відповісти
Ну от, після таких заяв сумніви в підтримці України зникають
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26.02.2021 16:27 Відповісти
А толк от заявлений?
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26.02.2021 16:29 Відповісти
Коцабнуте, дурненьке, ти б тут меньше рассусолював би, а запасався б краще вазіліном. Крим - це Україна. Ми будемо разом протистояти агресивним діям Росії, - Байден - Цензор.НЕТ 5947
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26.02.2021 16:41 Відповісти
Спасибо г. президенту США Д.Байдену за поддержку нашей страны в борьбе за суверенитет Украины и против агрессивных действий московии.
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26.02.2021 16:50 Відповісти
Уря, уря!!!
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26.02.2021 18:51 Відповісти
А тим часом: на днях о 7 ранку ФБР у Флориді заарештувало консервативного журналіста Дугласа Мекі (Dug Mackey) і йому світить тепер 10 років за гратами. Його злочин? Він висміював впливових демократів перед президентськими виборами 2016 року. Ось як виглядає обвинувачення: "Мекі...разом з іншими особами поширював дезінформацію напередодні президентських виборів 2016 року за допомогою соціальних мереж. Дезінформація, поширювана цими особами, часто набувала форми мемів". У Вашингтоні й досі тримають 5 тис нацгвардійців.
Як на мене, то для повноти картини бракує крейсера "Аврора" на ріці Потомак.
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27.02.2021 08:17 Відповісти
"Все говорят, что мы в-месте...
Все говорят, но немногие знают, в каком.
А из наших труб идет необычный дым.
Стой! Опасная зона! Работа мозга!.."©
(В.Цой, "Бошетунмай", 1988)
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26.02.2021 16:53 Відповісти
учил-учил жизни и помер
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26.02.2021 16:58 Відповісти
god bless Ukraine
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26.02.2021 16:54 Відповісти
Наконец-то президент США с яйцами!
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26.02.2021 16:56 Відповісти
Ще б у нашого виросли !
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26.02.2021 18:32 Відповісти
він їх роялем відбив Крим - це Україна. Ми будемо разом протистояти агресивним діям Росії, - Байден - Цензор.НЕТ 8979
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26.02.2021 23:59 Відповісти
у него разве что язык вырастет еще длиннее
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27.02.2021 10:53 Відповісти
...курячими.
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27.02.2021 15:38 Відповісти
....з курячими яйцями.
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27.02.2021 15:40 Відповісти
Один раз уже поддержали - как глупую козу за пучок сена развели Украину на 3-ий в мире по мощности ядерный арсенал под неправоустанавливающий Будапештский меморандум, а не под договорные обязательства (это было до Байдена).
У Байдена из практических дел в поддержку Украины кроме трудоустройства отпрыска в "Бурисму" пока ничего не значится. А выражать озабоченности, заверять в поддержке - этим сыты по горло. Можно даже встать из удобного кресла и походить по Овальному кабинету, попереживать за Украину...
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26.02.2021 17:15 Відповісти
тайожная косолапія скубе шерсть на сраці
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26.02.2021 17:18 Відповісти
нема в них вже шерсті, нічого скубти
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26.02.2021 17:44 Відповісти
У глобалістів, які косять під українських патріотів, жорстока криза жанру: будь-кого незгодного з ними автоматично називають кацапом. А їхні колєги в США своїх противників незмінно називають расистами. І перші, і другі люто ненавидять націоналістів. До речі, професійному корупціорнеру чжоу бай-дену нічого не заважає влаштувати синочка-наркомана в бурізму іще раз. Крим - це Україна. Ми будемо разом протистояти агресивним діям Росії, - Байден - Цензор.НЕТ 7725
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26.02.2021 18:58 Відповісти
Тупые завоеватели.
Все арктические проекты Северного морского пути плюс обновление атомного ледокольного флота 5тью ледоколами им обходится в 280 млрд.рублей, а дорога в Севастополь (мост плюс "Таврида") в 470 млрд. рублей.
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26.02.2021 18:02 Відповісти
очень обожаю когда залесская русня сюда лезет и палится цитирует Цоя))
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26.02.2021 18:17 Відповісти
Гоподин Байден! Убедите, пожалуйста, нашего президента Зеленского, что Крым - это Украина и что агрессору нужно противостоять, а не заглядывать ему в глазки...
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26.02.2021 18:26 Відповісти
Теперь в 2 раза больше будут проявлять озабоченность ....а то и в 2, 5 раза больше....Естественно в 3 транша .чтобы не забывали.
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26.02.2021 18:29 Відповісти
Тупое лаптеногое чмо
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26.02.2021 22:18 Відповісти
Байден - точно НЕ МОСКАЛЬ ! Слава Україні ! Слава Америці !
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26.02.2021 18:30 Відповісти
Героям слава !!
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26.02.2021 21:14 Відповісти
Крым -Украина, да, но так не интересно надо чтобы рф заплатила компенсацию и еще и моральную де то приблизительно в целом около триллиона долларов ну или евро, то чо она теряет из-за санкций хорошо но не мотизируется, по-этому должен прилагаться типа чек за эту аренду а что с мостом будем делать на стройматериалы разбирать или пусть стоит пока сам не рухнет, он долго не простоит не для того делался а кап. ремонт такой халтуры будет дороже чем разобрать и новый сделать хотя зачем он там надо
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26.02.2021 18:33 Відповісти
монетизируется*
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26.02.2021 18:34 Відповісти
ну как, Кубань - исконно украинская территория, правда будет и сухопутный путь через украинский Ростов на Кубань
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26.02.2021 22:01 Відповісти
Крим - це Україна. Ми будемо разом протистояти агресивним діям Росії, - Байден - Цензор.НЕТ 9419
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26.02.2021 19:33 Відповісти
Анекдот дня.
Зеленский - Маркаровой
Ваша главная задача - организовать визит Байдена в Украину.
Владимир Александрович, в этом у меня полная свобода действий ?
Да !
Алло, это ЦИК ? Объявляйте Досрочные президентские выборы !😄
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26.02.2021 19:44 Відповісти
Пошёл на ,,,,, кацапотроль)
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26.02.2021 20:01 Відповісти
Красавчик.
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26.02.2021 20:01 Відповісти
Дякую містер президент Джозеф Байден, від всього українського народу!
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26.02.2021 20:31 Відповісти
Відчувається, що скоро рашистам в Криму КАПУТ...
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26.02.2021 21:10 Відповісти
Чувство когда Байден больший гражданин Украины чем весь ОПЗЖ. Украина во время войны допускает существование партий которые на стороне противника. Украина кормит регион который занят противником. Нет-ли здесь странного?
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26.02.2021 21:11 Відповісти
Нема вже нічого дивного, реванш "налицо".
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26.02.2021 21:54 Відповісти
Крим - це Україна. Ми будемо разом протистояти агресивним діям Росії, - Байден - Цензор.НЕТ 940
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26.02.2021 22:58 Відповісти
ПТН-ЗДХКрим - це Україна. Ми будемо разом протистояти агресивним діям Росії, - Байден - Цензор.НЕТ 3111
КРМ-УКР
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26.02.2021 23:28 Відповісти
пуцин вступил в дерьмо когда напал на Крым и Донбасс...Вот и россияне стали выходить на забастовки а это уже плохой знак, это значит пуцин капут! Против США ему только и остается что юркнуть в бункер и сидеть тихо...
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27.02.2021 00:12 Відповісти
Байден молодчина! Смерть Путлеру!
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27.02.2021 03:26 Відповісти
Если не ошибаюсь, то и Обама, и Трамп точно так же говорили про "Крым - Украина" и обещали "поддерживать". Поэтому несколько удивляет столь оргазмичная реакция комментаторов на аналогичное заявление Байдена. Пока здесь не будет баз американской армии, как ГАРАНТИЙ военной поддержки союзника - все это такие же слова как и у предыдущих.
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27.02.2021 07:46 Відповісти
Ця оргазмічна реакція - фальшива. Фейкова, як зара' модно казати. І в цьому тутешні глобалістичні боти, які отримують шекелі від одного "благодійника" у фонді відродження, нічим не відрізняються від проституток у борделі.
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27.02.2021 08:22 Відповісти
Будем, Джо, противостоять вместе! Мы им еще покажем откуда ноги растут
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27.02.2021 08:27 Відповісти
«Мы будем вместе, всегда
Оу, е! Скажи только: "Да"
Мы будем вместе, всегда
Оу, е! Скажи только: "Да"»©
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27.02.2021 08:44 Відповісти
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