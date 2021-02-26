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Новости Политика Украины
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Кравчук (1226) Крым (26017) Россия (91256) Донбасс (26945)

Вопрос деоккупации Крыма и Донбасса нужно обсуждать одновременно, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вопрос деоккупации Крыма и Донбасса нужно обсуждать одновременно, - Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук, возглавляющий сейчас украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе, считает, что вопрос освобождения оккупированного Крыма и оккупированной части Донбасса нужно поднимать одновременно.

"Надо ставить этот вопрос одновременно: говорить так, как говорит мир. Возвращение отобранных, оккупированных Россией территорий Украине, но особенности возвращения должны быть учтены. И во временном плане также возможно что-то будет: что раньше, что позже (будет деоккупировано. - Ред.). Но мы не делим: это вопрос территориальной целостности Украины", – сказал Кравчук в эфире Радио Крым.Реалии в рамках марафона, посвященного Дню сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, для Украины Крым и Донбасс одинаково являются оккупированными территориями.

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"Крым Россия ввела в состав Российской Федерации. Она сделала Крым территориальной единицей. Что касается Донбасса, то заявление и президента (России. - Ред.), и кремлевских лидеров заключается в том, что это территория Украины и, мол, на этой территории Украины центральная власть ведет борьбу с теми, кто хочет жить по-другому, это, мол, внутреннее дело Украины, а Россия не имеет к этому никакого отношения. Ну, это ложь очевидная, и это весь мир это видит. И не просто видит, а говорит об этом. Несмотря на различия, территория Крыма оккупирована, а не аннексирована, и оккупирована часть Донбасса. В этом нет разницы", – добавил Кравчук.

Он также высказал мнение, что что оккупация Крыма произошла из-за того, что Россия "использовала те проблемы, которые были в Украине во время Революции Достоинства".
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Топ комментарии
+2
Та ви шо? На що ви витратили два роки?
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26.02.2021 16:35
+1
Это ж один вопрос. Как один вопрос можно обсуждать одновременно?
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26.02.2021 16:34
+1
Старий лис став такий популярним... Такі робить відкриття, (земля кругла, сонце світить), скоро попадатеме і пальцем в небо.
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26.02.2021 17:00
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Это ж один вопрос. Как один вопрос можно обсуждать одновременно?
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26.02.2021 16:34 Ответить
Старий лис став такий популярним... Такі робить відкриття, (земля кругла, сонце світить), скоро попадатеме і пальцем в небо.
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26.02.2021 17:00 Ответить
Тонко.
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26.02.2021 18:14 Ответить
Та ви шо? На що ви витратили два роки?
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26.02.2021 16:35 Ответить
6-й флот в Одесу, танки і авіацію НАТО на Донбас, ти це хотів сказати комуняка запроданець?
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26.02.2021 16:57 Ответить
чет Кравчук поумнел не по годам, потерял ватность и стал ястребом.
- далеко ушел от зассанца Сивохи, хотя еще недавно были так похожи..
Интересно! - кто вставил пистон в задницу деду?
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26.02.2021 16:38 Ответить
ну как кто - Байден вставил.
гнида Кравчук закрутился как и Зеленский - чуствуют пздц где то рядом...
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26.02.2021 16:56 Ответить
Добра ідея. Діду... Шо ДІДУ, невже й тебе задрала імітація від ЗЕлених - від гри членом по роялю до імітації вакцинування?

Вопрос деоккупации Крыма и Донбасса нужно обсуждать одновременно, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5717

В індійському місті Бхопал розгорівся скандал, пов'язаний із вакцинацією від коронавірусу. Кілька днів тому до центру міста приїхав фургон, в якому всім бажаючим пропонували зробити щеплення від COVID-19 і отримати за це 750 рупій (близько $10, - ред.). Однак пізніше з'ясувалося, що місцеві жителі стали учасниками дослідження препарату, передає CNN.
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26.02.2021 16:39 Ответить
Так она прошла регистрацию в Индии и благополучно отправилась к нам.
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26.02.2021 16:43 Ответить
вона вже в час цього тестування йшла до нас - ДОТЕСТОВУВАЛИ! )
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26.02.2021 17:01 Ответить
й передали естафету Україні
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26.02.2021 17:01 Ответить
Пусть голова моя седа
Не только грусть мои года
Мои года моё богатство
Я часто время торопил
Привык во все дела впрягаться
Пускай я денег не скопил
Мои года моё богатство.
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26.02.2021 16:41 Ответить
Прозрел, милостивец! Вот ,что пендель животворящий делает!
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26.02.2021 17:14 Ответить
Та ви шо? А сівохо запрошувати? а "повстанцев" запрошувати до діалогу? Що ти пирдуне говорив недавно зі свом дружбаном Фокіним і єрмачилою?
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26.02.2021 17:42 Ответить
Це хто ж Макаровича так перевзув старатєльно? То будьоновку напне на чайник, то вже прямо "рве за неньку" )) Ну, прямо тобі свободівець.
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26.02.2021 18:13 Ответить
Вопрос деоккупации Крыма и Донбасса нужно обсуждать одновременно/ Путин не велит. Песков - Зеленскому: "Лучше жать Путину руку, не поднимая вопрос о Крыме". И Моника приказ Путина принял и дальше передал .Потому что "Полный контакт", - Путин о Зеленском.
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26.02.2021 19:05 Ответить
Деда-нафталина Порох что ли укусил??? )))
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26.02.2021 19:17 Ответить
Если обсуждать в комплексе Крым и Донбасс - пове
стка дня быстро закончится, а так удастся еще помусолить.
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27.02.2021 07:33 Ответить
 
 