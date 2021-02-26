Вопрос деоккупации Крыма и Донбасса нужно обсуждать одновременно, - Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук, возглавляющий сейчас украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе, считает, что вопрос освобождения оккупированного Крыма и оккупированной части Донбасса нужно поднимать одновременно.

"Надо ставить этот вопрос одновременно: говорить так, как говорит мир. Возвращение отобранных, оккупированных Россией территорий Украине, но особенности возвращения должны быть учтены. И во временном плане также возможно что-то будет: что раньше, что позже (будет деоккупировано. - Ред.). Но мы не делим: это вопрос территориальной целостности Украины", – сказал Кравчук в эфире Радио Крым.Реалии в рамках марафона, посвященного Дню сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, для Украины Крым и Донбасс одинаково являются оккупированными территориями.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Крым - это Украина. Мы будем вместе противостоять агрессивным действиям России, - Байден

"Крым Россия ввела в состав Российской Федерации. Она сделала Крым территориальной единицей. Что касается Донбасса, то заявление и президента (России. - Ред.), и кремлевских лидеров заключается в том, что это территория Украины и, мол, на этой территории Украины центральная власть ведет борьбу с теми, кто хочет жить по-другому, это, мол, внутреннее дело Украины, а Россия не имеет к этому никакого отношения. Ну, это ложь очевидная, и это весь мир это видит. И не просто видит, а говорит об этом. Несмотря на различия, территория Крыма оккупирована, а не аннексирована, и оккупирована часть Донбасса. В этом нет разницы", – добавил Кравчук.

Он также высказал мнение, что что оккупация Крыма произошла из-за того, что Россия "использовала те проблемы, которые были в Украине во время Революции Достоинства".