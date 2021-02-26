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Новини Політика України
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Кравчук (545) Крим (12756) Росія (47203) Донбас (21733)

Питання деокупації Криму і Донбасу треба обговорювати одночасно, - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Питання деокупації Криму і Донбасу треба обговорювати одночасно, - Кравчук

Перший президент України Леонід Кравчук, який очолює зараз українську делегацію в Тристоронній контактній групі, вважає, що питання звільнення окупованого Криму й окупованої частини Донбасу потрібно порушувати одночасно.

"Треба порушувати  це питання одночасно: говорити так, як говорить світ. Повернення відібраних, окупованих Росією територій України, але особливо повернення повинні бути враховані. І в часовому плані також можливо щось буде: що раніше, що пізніше (буде деокупуване. - ред.). Але ми не ділимо: це питання територіальної цілісності України", - сказав Кравчук в ефірі Радіо Крим.Реалії в рамках марафону, присвяченого Дню спротиву окупації Криму і Севастополя, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, для України Крим і Донбас однаково є окупованими територіями.

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"Крим Росія ввела до складу Російської Федерації. Вона зробила Крим територіальною одиницею. Що стосується Донбасу, то заява і президента (Росії. - Ред.), і кремлівських лідерів полягає в тому, що це територія України і, мовляв, на цій території України центральна влада веде боротьбу з тими, хто хоче жити по-іншому, це, мовляв, внутрішня справа України, а Росія не має до цього ніякого стосунку. Ну, це брехня очевидна, і це весь світ це бачить. І не просто бачить, а говорить про це. Незважаючи на відмінності, територія Криму окупована, а не анексована, і окупована частина Донбасу. У цьому немає різниці", - додав Кравчук.

Він також висловив думку, що окупація Криму сталася через те, що Росія "використовувала ті проблеми, які були в Україні під час Революції Гідності".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Та ви шо? На що ви витратили два роки?
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26.02.2021 16:35
+1
Это ж один вопрос. Как один вопрос можно обсуждать одновременно?
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26.02.2021 16:34
+1
Старий лис став такий популярним... Такі робить відкриття, (земля кругла, сонце світить), скоро попадатеме і пальцем в небо.
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26.02.2021 17:00
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Это ж один вопрос. Как один вопрос можно обсуждать одновременно?
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26.02.2021 16:34 Відповісти
Старий лис став такий популярним... Такі робить відкриття, (земля кругла, сонце світить), скоро попадатеме і пальцем в небо.
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26.02.2021 17:00 Відповісти
Тонко.
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26.02.2021 18:14 Відповісти
Та ви шо? На що ви витратили два роки?
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26.02.2021 16:35 Відповісти
6-й флот в Одесу, танки і авіацію НАТО на Донбас, ти це хотів сказати комуняка запроданець?
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26.02.2021 16:57 Відповісти
чет Кравчук поумнел не по годам, потерял ватность и стал ястребом.
- далеко ушел от зассанца Сивохи, хотя еще недавно были так похожи..
Интересно! - кто вставил пистон в задницу деду?
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26.02.2021 16:38 Відповісти
ну как кто - Байден вставил.
гнида Кравчук закрутился как и Зеленский - чуствуют пздц где то рядом...
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26.02.2021 16:56 Відповісти
Добра ідея. Діду... Шо ДІДУ, невже й тебе задрала імітація від ЗЕлених - від гри членом по роялю до імітації вакцинування?

Вопрос деоккупации Крыма и Донбасса нужно обсуждать одновременно, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5717

В індійському місті Бхопал розгорівся скандал, пов'язаний із вакцинацією від коронавірусу. Кілька днів тому до центру міста приїхав фургон, в якому всім бажаючим пропонували зробити щеплення від COVID-19 і отримати за це 750 рупій (близько $10, - ред.). Однак пізніше з'ясувалося, що місцеві жителі стали учасниками дослідження препарату, передає CNN.
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26.02.2021 16:39 Відповісти
Так она прошла регистрацию в Индии и благополучно отправилась к нам.
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26.02.2021 16:43 Відповісти
вона вже в час цього тестування йшла до нас - ДОТЕСТОВУВАЛИ! )
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26.02.2021 17:01 Відповісти
й передали естафету Україні
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26.02.2021 17:01 Відповісти
Пусть голова моя седа
Не только грусть мои года
Мои года моё богатство
Я часто время торопил
Привык во все дела впрягаться
Пускай я денег не скопил
Мои года моё богатство.
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26.02.2021 16:41 Відповісти
Прозрел, милостивец! Вот ,что пендель животворящий делает!
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26.02.2021 17:14 Відповісти
Та ви шо? А сівохо запрошувати? а "повстанцев" запрошувати до діалогу? Що ти пирдуне говорив недавно зі свом дружбаном Фокіним і єрмачилою?
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26.02.2021 17:42 Відповісти
Це хто ж Макаровича так перевзув старатєльно? То будьоновку напне на чайник, то вже прямо "рве за неньку" )) Ну, прямо тобі свободівець.
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26.02.2021 18:13 Відповісти
Вопрос деоккупации Крыма и Донбасса нужно обсуждать одновременно/ Путин не велит. Песков - Зеленскому: "Лучше жать Путину руку, не поднимая вопрос о Крыме". И Моника приказ Путина принял и дальше передал .Потому что "Полный контакт", - Путин о Зеленском.
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26.02.2021 19:05 Відповісти
Деда-нафталина Порох что ли укусил??? )))
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26.02.2021 19:17 Відповісти
Если обсуждать в комплексе Крым и Донбасс - пове
стка дня быстро закончится, а так удастся еще помусолить.
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27.02.2021 07:33 Відповісти
 
 