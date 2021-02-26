РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4760 посетителей онлайн
Новости За рубежом Санкции против России
3 460 27
Навальный (825) Йозвяк (116)

Евросоюз введет санкции против России из-за Навального раньше, чем ожидалось, - Йозвяк

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Евросоюз введет санкции против России из-за Навального раньше, чем ожидалось, - Йозвяк

Европейский союз введет санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным раньше, чем ожидалось. Они вступят в силу в начале следующей недели.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Похоже, что запрет на выдачу виз и замораживание активов в отношении четырех лиц из России, на которых ЕС хочет наложить санкции в связи с тюремным заключением Навального, будет еще быстрее: послы ЕС дадут "зеленый свет" на решение в понедельник 1 марта, а имена должны быть официально опубликованы в следующий день", - отметил Йозвяк.

Напомним, на этой неделе дипломаты Европейского союза одобрили список санкций против России из-за Навального. Под ограничения попадут глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, глава Росгвардии Виктор Золотов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Германии поддержал введение персональных санкций в отношении России: мы не намерены мириться с разрушением международного права

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+5
До спини двері ці персональні санкції.
показать весь комментарий
26.02.2021 18:45
+2
А проти наших за Стерненка будуть вводить?
показать весь комментарий
26.02.2021 18:47
+2
Марш в копанку, дамбасюра. Евросоюз введет санкции против России из-за Навального раньше, чем ожидалось, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 2732
показать весь комментарий
26.02.2021 18:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А так же проявят серьезную обеспокоенность...
показать весь комментарий
26.02.2021 18:44 Ответить
А проти наших за Стерненка будуть вводить?
показать весь комментарий
26.02.2021 18:47 Ответить
До спини двері ці персональні санкції.
показать весь комментарий
26.02.2021 18:45 Ответить
Ну як це... Вони проти конвоїрів та вертухаїв з СІЗО санкцій введуть, щоб ті знали, що не залишились без покарання!
показать весь комментарий
26.02.2021 18:50 Ответить
Це як заборонити Обамі десь у Мухосранську заходити в туалет в забігайлівці. Ну, чи Байдену.
показать весь комментарий
26.02.2021 19:00 Ответить
Ви мали на увазі, "До сраки дверці"?..Та да(
показать весь комментарий
26.02.2021 19:17 Ответить
Тыц и нет свинособаки.Унижайся дальше😂🌷××××
показать весь комментарий
26.02.2021 18:47 Ответить
Я щось пропустив. Знову антисвин заскочив з пляшки?
показать весь комментарий
26.02.2021 19:49 Ответить
Марш в копанку, дамбасюра. Евросоюз введет санкции против России из-за Навального раньше, чем ожидалось, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 2732
показать весь комментарий
26.02.2021 18:48 Ответить
Це ідіот із Зауралля, котрий вірить в мантру, що українців видумали в Австро-угорському генштабі.
показать весь комментарий
26.02.2021 18:58 Ответить
До нас забрела брудна свсобака...
показать весь комментарий
26.02.2021 18:49 Ответить
Евросоюз введет санкции против России из-за Навального раньше, чем ожидалось, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 1072
показать весь комментарий
26.02.2021 18:57 Ответить
Невже заморозять активи *****?
показать весь комментарий
26.02.2021 18:47 Ответить
Навальний пообіцяв збільшити права сексменшин на орді? Такі хобота би за 13000 загиблих в Україні.
показать весь комментарий
26.02.2021 18:47 Ответить
Один хрен это пустозвонные санкции
показать весь комментарий
26.02.2021 18:49 Ответить
навальный - проект кремля ...через годик вернётся , потом выборы ... и долгожданная кацапская оттепель - пересядут с бутылок на бананы и будут радоваться своей "победе"
показать весь комментарий
26.02.2021 19:01 Ответить
у овального хоть без тюрьмы, хоть с тюрьмой - 3% голосов, так что максимум как собчак - предложат губернаторство, от которого он так же и откажется, тк как и любой другой либераст он работать не умеет, только быть за все хорошее против всего плохого
показать весь комментарий
26.02.2021 19:19 Ответить
оце я розумію масштаб. 500 мільйонний Евросоюз, з 17трильонною економікою вводить санкції проти 4 людей.
показать весь комментарий
26.02.2021 19:03 Ответить
Не допускать путина и всех, кто имеет возможность представлять рф на какие-либо международные мероприятия. Просто тупо позиция- "вас нет и звать вас никак". Не каких форумов, не форматов, не международных спорт.соревнований. Путька очень комплексует по поводу отстранения его от международной политики, посмотрите на его унылую рожу в Австралии, сидящего одиноким за одиноким столиком. Вот, что нужно делать. Верней, вообще не приглашать его никуда(на "двадцатку" тоже)- тупо изгой и отщепенец нерукопожатый...
показать весь комментарий
26.02.2021 19:11 Ответить
Гей-колхоз просто насмехается над Анальным.
показать весь комментарий
26.02.2021 19:23 Ответить
Это ты про кремль? Или про РПЦ? А к "Анальному" ты еще будешь ходить его задницу лизать! Євросоюз введе санкції проти Росії через Навального раніше, ніж очікувалося, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 3044
показать весь комментарий
27.02.2021 05:40 Ответить
Слабенько. Хоча там щонайменше три підстави лише по Навальному. Це і спроба вбивства і незаконне ув'язнення і ігнорування припису ЄСПЛ.
показать весь комментарий
26.02.2021 19:35 Ответить
Хорошо,правильно.
показать весь комментарий
27.02.2021 04:10 Ответить
Вот противные "гейропейцы,что не сделаешь,-а они потихоньку наматывают рашкину веревку на колышек...
показать весь комментарий
27.02.2021 05:44 Ответить
ЗАКРОЙТЕ ВСЕ ГРАНИЦЫ ДЛЯ РОССИЯН !!!
показать весь комментарий
27.02.2021 10:58 Ответить
 
 