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Євросоюз введе санкції проти Росії через Навального раніше, ніж очікувалося, - Йозвяк

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Євросоюз введе санкції проти Росії через Навального раніше, ніж очікувалося, - Йозвяк

Європейський союз введе санкції проти Росії через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним раніше, ніж очікувалося. Вони наберуть сили на початку наступного тижня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Схоже, що заборона на видачу віз і заморожування активів щодо чотирьох осіб з Росії, на яких ЄС хоче накласти санкції у зв'язку з тюремним ув'язненням Навального, буде ще швидше: посли ЄС дадуть "зелене світло" на рішення в понеділок 1 березня, а імена мають бути офіційно опубліковані наступного дня", - зазначив Йозвяк.

Нагадаємо, цього тижня дипломати Європейського союзу схвалили список санкцій проти Росії через Навального. Під обмеження потраплять глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, генпрокурор Ігор Краснов, глава Росгвардії Віктор Золотов і глава Федеральної служби виконання покарань Олександр Калашников.

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Топ коментарі
+5
До спини двері ці персональні санкції.
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26.02.2021 18:45
+2
А проти наших за Стерненка будуть вводить?
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26.02.2021 18:47
+2
Марш в копанку, дамбасюра. Евросоюз введет санкции против России из-за Навального раньше, чем ожидалось, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 2732
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26.02.2021 18:48
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А так же проявят серьезную обеспокоенность...
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26.02.2021 18:44 Відповісти
А проти наших за Стерненка будуть вводить?
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26.02.2021 18:47 Відповісти
До спини двері ці персональні санкції.
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26.02.2021 18:45 Відповісти
Ну як це... Вони проти конвоїрів та вертухаїв з СІЗО санкцій введуть, щоб ті знали, що не залишились без покарання!
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26.02.2021 18:50 Відповісти
Це як заборонити Обамі десь у Мухосранську заходити в туалет в забігайлівці. Ну, чи Байдену.
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26.02.2021 19:00 Відповісти
Ви мали на увазі, "До сраки дверці"?..Та да(
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26.02.2021 19:17 Відповісти
Тыц и нет свинособаки.Унижайся дальше😂🌷××××
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26.02.2021 18:47 Відповісти
Я щось пропустив. Знову антисвин заскочив з пляшки?
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26.02.2021 19:49 Відповісти
Марш в копанку, дамбасюра. Евросоюз введет санкции против России из-за Навального раньше, чем ожидалось, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 2732
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26.02.2021 18:48 Відповісти
Це ідіот із Зауралля, котрий вірить в мантру, що українців видумали в Австро-угорському генштабі.
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26.02.2021 18:58 Відповісти
До нас забрела брудна свсобака...
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26.02.2021 18:49 Відповісти
Евросоюз введет санкции против России из-за Навального раньше, чем ожидалось, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 1072
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26.02.2021 18:57 Відповісти
Невже заморозять активи *****?
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26.02.2021 18:47 Відповісти
Навальний пообіцяв збільшити права сексменшин на орді? Такі хобота би за 13000 загиблих в Україні.
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26.02.2021 18:47 Відповісти
Один хрен это пустозвонные санкции
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26.02.2021 18:49 Відповісти
навальный - проект кремля ...через годик вернётся , потом выборы ... и долгожданная кацапская оттепель - пересядут с бутылок на бананы и будут радоваться своей "победе"
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26.02.2021 19:01 Відповісти
у овального хоть без тюрьмы, хоть с тюрьмой - 3% голосов, так что максимум как собчак - предложат губернаторство, от которого он так же и откажется, тк как и любой другой либераст он работать не умеет, только быть за все хорошее против всего плохого
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26.02.2021 19:19 Відповісти
оце я розумію масштаб. 500 мільйонний Евросоюз, з 17трильонною економікою вводить санкції проти 4 людей.
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26.02.2021 19:03 Відповісти
Не допускать путина и всех, кто имеет возможность представлять рф на какие-либо международные мероприятия. Просто тупо позиция- "вас нет и звать вас никак". Не каких форумов, не форматов, не международных спорт.соревнований. Путька очень комплексует по поводу отстранения его от международной политики, посмотрите на его унылую рожу в Австралии, сидящего одиноким за одиноким столиком. Вот, что нужно делать. Верней, вообще не приглашать его никуда(на "двадцатку" тоже)- тупо изгой и отщепенец нерукопожатый...
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26.02.2021 19:11 Відповісти
Гей-колхоз просто насмехается над Анальным.
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26.02.2021 19:23 Відповісти
Это ты про кремль? Или про РПЦ? А к "Анальному" ты еще будешь ходить его задницу лизать! Євросоюз введе санкції проти Росії через Навального раніше, ніж очікувалося, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 3044
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27.02.2021 05:40 Відповісти
Слабенько. Хоча там щонайменше три підстави лише по Навальному. Це і спроба вбивства і незаконне ув'язнення і ігнорування припису ЄСПЛ.
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26.02.2021 19:35 Відповісти
Хорошо,правильно.
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27.02.2021 04:10 Відповісти
Вот противные "гейропейцы,что не сделаешь,-а они потихоньку наматывают рашкину веревку на колышек...
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27.02.2021 05:44 Відповісти
ЗАКРОЙТЕ ВСЕ ГРАНИЦЫ ДЛЯ РОССИЯН !!!
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27.02.2021 10:58 Відповісти
 
 