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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Зеленский поблагодарил Байдена за позицию США в вопросе непризнания российским оккупированного Крыма

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский поблагодарил Байдена за позицию США в вопросе непризнания российским оккупированного Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку Украины и непризнание попыток аннексии Россией АР Крым и г.Севастополя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский напиисал на своей странице в Twitter.

"Благодарен Джо Байдену за сильный месседж: Крым – это Украина! Вот для чего нужно настоящее стратегическое партнерство. Украинцы высоко ценят поддержку США: от территориальной целостности до укрепления обороноспособности и проведения реформ. Вместе мы стоим, раздельно – падаем", - написал он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не признают и никогда не признают заявленную Россией аннексию Крыма, и будут вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям РФ.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+12
Что-то я думаю что Байден даже не знает о существовании этого малороса Зеленский поблагодарил Байдена за позицию США в вопросе непризнания российским оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 8169
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26.02.2021 20:31
+9
Зеленский поблагодарил Байдена за позицию США в вопросе непризнания российским оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 2295 А г-н президент Джо Байден просматривает его страницу? ))))) каждый день?))))
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26.02.2021 20:31
+8
перший лизь-лизь пашьол!
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26.02.2021 20:26
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перший лизь-лизь пашьол!
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26.02.2021 20:26 Ответить
От шо Маркарова животворяща робить! Фінансисти вони хитрііііі!
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26.02.2021 20:27 Ответить
Зеленский поблагодарил Байдена за позицию США в вопросе непризнания российским оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 5115...и открыл новое дело Зеленский поблагодарил Байдена за позицию США в вопросе непризнания российским оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 5115
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26.02.2021 20:29 Ответить
Зеленский поблагодарил Байдена за позицию США в вопросе непризнания российским оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 5625
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26.02.2021 20:30 Ответить
Міністерство освіти і науки України прагне залучити якомога більше дітей з тимчасово окупованих територій до здобуття освіти в Україні. Про це поінформував у Telegram-каналі Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет сьогодні, 26 лютого.
«Ми прагнемо залучити якомога більше дітей, які завершили навчання в закладах загальної середньої освіти на тимчасово окупованій території після квітня 2014 року, до здобуття освіти в Україні», - наголосив Міністр.
Він навів статистичні дані про студентів, які вступили до українських закладів вищої освіти у 2016-2020 роках.
Зокрема, через освітній центр «Крим-Україна» вступили до ЗВО 1273 особи: 2016 рік - 153 особи;

2017 рік - 204 особи;
2018 рік - 254 особи;
2019 рік - 265 осіб;
2020 рік - 397 осіб.
Через освітній центр «Донбас-Україна» вступили до ЗВО 6952 особи:2016 рік - 855 осіб;

2017 рік - 1346 осіб;
2018 рік - 1522 особи;
2019 рік - 1600 осіб;
2020 рік - 1629 осіб.
Міністр освіти і науки України зауважив, що минулого року було створено освітні центри на базі 195 закладів вищої освіти України.
«До роботи щодо прийому осіб з тимчасово окупованих територій за спрощеною процедурою вперше долучилися всі ЗВО, які належать до сфери управління МОЗ, а також 14 ЗВО, які належать до сфери управління Мінкультури, та 3 ЗВО - від МВС», - зазначив Сергій Шкарлет.
Також він додав, що у 2020 році запрацювала окрема Урядова гаряча лінія (0-800-504-425) для вступників з ТОТ, яким надано понад 7 тисяч консультацій.
Зазначимо, що за ініціативи Президента України Володимира Зеленського розширено можливості для вступу осіб з тимчасово окупованих територій. У 2020 року вперше за квотою-2 мали право вступати не лише діти з тимчасово окупованого Криму та Севастополя, а і діти з тимчасово окупованої частини Донбасу та лінії зіткнення.
У зв'язку зі збільшенням кількості освітніх центрів збільшено обсяг квоти-2 до 12 755 місць, майже у 5 разів більше, ніж у 2019 році.
Нагадаємо, реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 року завершується 5 березня. До цього ж дня також можна внести зміни в персональні дані учасника ЗНО, якщо в Сертифікаті учасника ЗНО виявлено помилку.
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26.02.2021 20:31 Ответить
Что-то я думаю что Байден даже не знает о существовании этого малороса Зеленский поблагодарил Байдена за позицию США в вопросе непризнания российским оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 8169
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26.02.2021 20:31 Ответить
Зеленский поблагодарил Байдена за позицию США в вопросе непризнания российским оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 2295 А г-н президент Джо Байден просматривает его страницу? ))))) каждый день?))))
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26.02.2021 20:31 Ответить
та да - не спит, утра не может дождаться, шо бы глянуть, а шо ж там у величайшего на уме сегодня, какие судьбоносные мысли?
и в книжечку себе записывает - "цитатник зе" золотым тисненем на обложке...
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26.02.2021 21:24 Ответить
Дякувпв, зводячи очі догори перед портретом? Як богомільні перед іконами? Добре, що хоч так. Бо підозрюю, що як і богомільні віряни не побачать Госпоьа, так і Зєлєнскій не побачить живого Байдена.
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26.02.2021 20:33 Ответить
Развеять ******** в пыль ! Зеленский поблагодарил Байдена за позицию США в вопросе непризнания российским оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 6364
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26.02.2021 20:33 Ответить
Где взаимосвязь?
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26.02.2021 20:40 Ответить
А зачем взаимосвязь? И так понятно, шо страна-помойка сдохнет.
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26.02.2021 22:00 Ответить
Благодарил в позе мадам Левински?
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26.02.2021 20:33 Ответить
Отак почне Байдену доказувати- доказувати, що він патріот - а потім РРРАЗ! й Поставить Пороха на прем"єри, Турчинова на спікера! в нього ж сценічна пам"ять... вивчити й грати про те, чому алодуюють...
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26.02.2021 20:35 Ответить
і пообіцяв відпрацювати на корпоративі
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26.02.2021 20:36 Ответить
Зеленский поблагодарил Байдена за позицию США в вопросе непризнания российским оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 4336Перша жінка на цій посаді? Первый Главнокомандующий, который не служил в армии и это всё происходит в годы войны Украины и оккупантом Расией, зачем делаются такие эксперименты с Украиной? Зеленский поблагодарил Байдена за позицию США в вопросе непризнания российским оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 8678
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26.02.2021 20:42 Ответить
гібрідное опатріочіваніе Буратіно
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26.02.2021 21:06 Ответить
Зеленський подякував Байдену за позицію США в питанні невизнання російським окупованого Криму - Цензор.НЕТ 1029
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26.02.2021 21:19 Ответить
Бубу відкачали від коксу... І тут ідіота понєсло...!
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26.02.2021 20:43 Ответить
Это не помешало СССР обанкротиться и с позором исчезнуть с глобуса.Зеленский поблагодарил Байдена за позицию США в вопросе непризнания российским оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 1087
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26.02.2021 20:48 Ответить
Та навіть якщо найвеличніший зіграє своїм органом на роялі місячну сонату, то Байден з цим не зустрінеться доти, поки воно не стане державником і Президентом, а не буде лишатися лялькою і преЗЕдентом...
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26.02.2021 20:51 Ответить
А как зеленский может поблагодарить Байдена, если Байден с ним не хочет даже общатся по телефону
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26.02.2021 20:55 Ответить
Творчість зєхворих Зеленский поблагодарил Байдена за позицию США в вопросе непризнания российским оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 1838
Зеленский поблагодарил Байдена за позицию США в вопросе непризнания российским оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 5332
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26.02.2021 20:59 Ответить
Не думаю что пишущие это - идиоты.
Просто они увидели что ишак - идиот который ест такую туфту - и испражняются ему в уши.
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26.02.2021 21:05 Ответить
Всі російські помийки ,після санкцій куму , кричать що зеля ще гірший від Парашенка ! Може й правильно зробив невдячний нарід , що вибрав Янілоха ? Хоч ілайно ,але краще !😨
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26.02.2021 21:34 Ответить
Пускай этот хазяин полукраина на своих предприятиях людям зарплату подымет, а то эпоха бідності вже з його працівників почалася. У Пороха вчися жлоб.
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26.02.2021 21:06 Ответить
Зеленский поблагодарил Байдена

А Байден никого не поблагодарил?
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26.02.2021 21:13 Ответить
"раздельно - падаем". о чем это он?! Америке пох,они крепко стоят на ногах и в поддержке не нуждаются . без Украины точно не упадет. кто ему тексты пишет?
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26.02.2021 21:15 Ответить
А Байден Парашенка не подякував ??. Не вірю !
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26.02.2021 21:22 Ответить
Виступив віслючок перед дзеркалом і подумав: "яке ж я найвеличніше".
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26.02.2021 21:26 Ответить
Спасибо товарищу Байдену за наше счастливое будущее!
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26.02.2021 21:42 Ответить
Мовби і нічого такого - подякував Президенту Байдену. А виглядає якось ... жалюгідно і гидко. І чому б то...
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26.02.2021 21:57 Ответить
идиотизм не лечится
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26.02.2021 22:19 Ответить
У Путина кипиш с утра в кабинете:
"Ужаснейшие новости, господа хорошие, ужаснейшие: Байден не признал, а Зеленский поблагодарил. Хуже некуда! Всё - лопнуло моё терпение - я в скобяной за верёвочкой. Ты, Медвед, метнись в галантерейный за мыльцом, да не жлобись - бери бактерицидное. А ты, Кужугетович, бегом в ближайшую казарму за табуреточкой, да фуражку одень, а то я их знаю - без фуражки наваляют вместо табуреточки. А с мыльцом и с табуреточкой оно посподручней-то будет. Там за БКД грушка с разлогими ветвями произрастает - под той грушкой и встречаемся".
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27.02.2021 10:29 Ответить
УКРАИНА МОЖЕТ ПОПРОСИТЬ УПРЕЖДАЮЩЕГО ЯДЕРНОГО УДАРА ПО КРЫМУ !!!
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27.02.2021 10:53 Ответить
 
 