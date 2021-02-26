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Серьезных побочных эффектов от вакцинации в Украине не зафиксировано, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Серьезных побочных эффектов от вакцинации в Украине не зафиксировано, - Ляшко

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал возможные побочные эффекты после вакцинации от COVID-19.

Как передат Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24" 

По его словам, после вакцинации против коронавируса могут возникать следующие побочные эффекты:

покраснение в месте укола;
незначительное повышение температуры;
появление папул в месте инъекции.

"Но есть и более серьезные... Эти, что я сейчас назвал, встречаются у 5–7% от количества провакцинированных… Но есть случаи и анафилактических шоков, которые случаются 4 случая на миллион провакцинированных. В Украине [их] пока нет", – добавил Ляшко.

Он отметил, что, когда речь идет о побочных эффектах после иммунизации, это еще не значит, что они вследствие иммунизации. Но в случае их возникновения Ляшко посоветовал обращаться к семейному врачу.

На брифинге 26 февраля Ляшко сообщал о первых "неблагоприятных событиях" после иммунизации, которые поступили днем ранее. "Таких сообщений у нас семь, они все несерьезные", – говорил главный санврач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не попадает в "серую" зону карантина Евросоюза, - Ляшко

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+10
Серьезных побочных эффектов от вакцинации в Украине не зафиксировано, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6378
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26.02.2021 21:47
+5
учитывая то, шо привитых индоширкой 2 человека.... Серйозних побічних ефектів від вакцинації в Україні не зафіксовано, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5700
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26.02.2021 22:04
+3
Нема вакцинування , нема і побочки ! Керувальники генії ! А інші лохи до такого не додумалися ! Лише при Янілоху !
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26.02.2021 21:45
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Так от воды какая побочка ??? Серьезных побочных эффектов от вакцинации в Украине не зафиксировано, - Ляшко - Цензор.НЕТ 61
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26.02.2021 21:39 Ответить
ШОБОЧКА В ТОМ, ЧТО ИНДИЙСКИЙ ШМУРДЯК, КОТОРІЙ ПРИВЕЗЛИ К НАМ ЗЕБОБИКИ В ЕВРОПЕ НЕ ПРИЗНАН, А КУХНЯ, НА КОТОРОЙ ДЕЛАЛИ ЄТО ВАРЕВО НЕ СМОГЛА ПРОЙТИ СЕРТИФИКАЦИЮ В ЕВРОПЕ.
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26.02.2021 21:44 Ответить
Но есть и более серьезные..

ХХХХХ
Более серьезные - это снижение уровня интеллекта до твоего?
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26.02.2021 21:44 Ответить
Нема вакцинування , нема і побочки ! Керувальники генії ! А інші лохи до такого не додумалися ! Лише при Янілоху !
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26.02.2021 21:45 Ответить
Серьезных побочных эффектов от вакцинации в Украине не зафиксировано, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6378
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26.02.2021 21:47 Ответить
Серйозних побічних ефектів від вакцинації в Україні не зафіксовано, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5217 Серйозних побічних ефектів від вакцинації в Україні не зафіксовано, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3509
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26.02.2021 22:01 Ответить
А Віталік чим завинив?
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26.02.2021 23:10 Ответить
так может должен пройти хотя бы месяц или оно это не понимает?
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26.02.2021 21:56 Ответить
Так вакцинуйтесь хоч спутніком хоч путіном. Всім на Молдову пох.
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26.02.2021 22:03 Ответить
Та НЕ. После 1000 вакцинированных 900 померло.. ОТ ГОЛОДА, Пенсии нет Работы нет.Заплатили за ком . услуги и ......
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26.02.2021 22:48 Ответить
учитывая то, шо привитых индоширкой 2 человека.... Серйозних побічних ефектів від вакцинації в Україні не зафіксовано, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5700
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26.02.2021 22:04 Ответить
Хорошее прикрытие "серьезных". Вообще не должно быть никаких побочных явлений. С такой политикой, как бубочка янелох внедряет, и вакцина не нужна. От Украины останется только место на карте.
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26.02.2021 22:04 Ответить
Ляшко, я тебе как человеку сочувствую, я знаю что отморозки спустят шкуру. Лично я готов потерять работу, деньги и комфот и жизнь. даже больше, готов к силовому противостоянию. Вы нас не заставите.
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26.02.2021 22:05 Ответить
Только что знакомый из Бангладеша написал , что у них много летальных случаев от индийской вакцины. Скрин: https://snipboard.io/XISUTj.jpg
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26.02.2021 22:10 Ответить
Кажете, в першу чергу "вацинують" медиків?
Порібно вакцинувати ляшко, степанова, ну і їх родини, за компанію.
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26.02.2021 22:13 Ответить
А почему не сообщают, при каких хронических заболеваниях вакцинация противопоказана? Нужно ли перед вакцинацией проходить какое-то обследование? Анализы делать?
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26.02.2021 22:17 Ответить
аллергия вроде, если есть то нужна консультация как минимум с врачиком перед тем как штаны снимать...
ничего другого пока не слышал, но ширка ширке рознь, все тока начинается,
а шо выплывет уже потом будем посмотреть.
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26.02.2021 22:21 Ответить
По логике, если ВИЧ в стадии СПИДа то вакцинацию этой вакциной лучше не делать.
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27.02.2021 11:00 Ответить
паспешиль рапортнуть, витяня? Серйозних побічних ефектів від вакцинації в Україні не зафіксовано, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2768
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26.02.2021 22:18 Ответить
Гыыы!
Что там - всего 160 прививок вкололи и уже выводы об отсутствии побочек делают?
Причем, кололи-то молодым и здоровым...
Серйозних побічних ефектів від вакцинації в Україні не зафіксовано, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6447
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26.02.2021 22:19 Ответить
Навіщо воно це несе...
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27.02.2021 00:46 Ответить
Он отметил, что, когда речь идет о побочных эффектах после иммунизации, это еще не значит, что они вследствие иммунизации. Источник: https://censor.net/ru/n3250435

Та, звичайно.
Зате ви дуже справненько все списуєте на ковід і однозначну смерть від вірусу (зоч в людини і огко, і діабет, і тиск, і надмірна вага та інші давні хронічні хвороби та супутні обтяжуючі фактор при будь-якому іншому захворюванні). І не сумніваєтеся.

А як побічні ефекти - то вакцинка ні до чого. То щось інше.
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27.02.2021 02:10 Ответить
*хоч в людини і онко
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27.02.2021 02:11 Ответить
Пропонуєте відмовитися від вакцинації? З 8 тис українців у яких 26 лютого виявили ковід, помре близько 160. І це тільки за один день. Кожен день зволікань з вакцинацією буде забирати сотні життів.
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27.02.2021 11:26 Ответить
молодцы,нормальная вакцина.
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27.02.2021 03:37 Ответить
Пойди и уколись ею, и вьіпей ее
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27.02.2021 07:07 Ответить
обязательно. а ты не колись ни в коем случае, даже если будет риск подохнуть от вируса.
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27.02.2021 20:49 Ответить
Давай еще я поссу, а ты выпьешь.
Не кололся и колоться не буду. У меня есть антитела.
Усекло, недоразумение?
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27.02.2021 22:07 Ответить
И еще тебе для расширения кругозора: вакциной колятся для того, чтобы не заболеть.
Если уже заболел, то вакцинация категорически противопоказана в виду того, что она сама возбудитель болезни, но очень слабый, для выработки организмом антител.
Нельзя пораженный вирусом организм дополнительно пичкать етим же вирусом-вакциной
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28.02.2021 00:14 Ответить
А посему, недалекий ценитель индийского шмурдяка, перед вакцинацией надо в обязательном порядке делать тест на етот самый вирус.
Ибо если ты уже поражен вирусом, но еще о этом не знаешь(инкубационный период 7-14 дней), то индюшка наверное как раз будет тебе самое то.
Помни о этом. И запивай
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28.02.2021 00:21 Ответить
У вас на производстве несчастных случаев не было? Будут.
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27.02.2021 07:03 Ответить
Ляшко себе какую вколол? А кабмин с остальными "слугами"? Что-то они не торопятся этой хренью вакцинироваться. Меня терзают смутные сомнения...
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27.02.2021 09:41 Ответить
 
 