Серьезных побочных эффектов от вакцинации в Украине не зафиксировано, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал возможные побочные эффекты после вакцинации от COVID-19.
Как передат Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24"
По его словам, после вакцинации против коронавируса могут возникать следующие побочные эффекты:
покраснение в месте укола;
незначительное повышение температуры;
появление папул в месте инъекции.
"Но есть и более серьезные... Эти, что я сейчас назвал, встречаются у 5–7% от количества провакцинированных… Но есть случаи и анафилактических шоков, которые случаются 4 случая на миллион провакцинированных. В Украине [их] пока нет", – добавил Ляшко.
Он отметил, что, когда речь идет о побочных эффектах после иммунизации, это еще не значит, что они вследствие иммунизации. Но в случае их возникновения Ляшко посоветовал обращаться к семейному врачу.
На брифинге 26 февраля Ляшко сообщал о первых "неблагоприятных событиях" после иммунизации, которые поступили днем ранее. "Таких сообщений у нас семь, они все несерьезные", – говорил главный санврач.
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ХХХХХ
Более серьезные - это снижение уровня интеллекта до твоего?
Порібно вакцинувати ляшко, степанова, ну і їх родини, за компанію.
ничего другого пока не слышал, но ширка ширке рознь, все тока начинается,
а шо выплывет уже потом будем посмотреть.
Что там - всего 160 прививок вкололи и уже выводы об отсутствии побочек делают?
Причем, кололи-то молодым и здоровым...
Та, звичайно.
Зате ви дуже справненько все списуєте на ковід і однозначну смерть від вірусу (зоч в людини і огко, і діабет, і тиск, і надмірна вага та інші давні хронічні хвороби та супутні обтяжуючі фактор при будь-якому іншому захворюванні). І не сумніваєтеся.
А як побічні ефекти - то вакцинка ні до чого. То щось інше.
Не кололся и колоться не буду. У меня есть антитела.
Усекло, недоразумение?
Если уже заболел, то вакцинация категорически противопоказана в виду того, что она сама возбудитель болезни, но очень слабый, для выработки организмом антител.
Нельзя пораженный вирусом организм дополнительно пичкать етим же вирусом-вакциной
Ибо если ты уже поражен вирусом, но еще о этом не знаешь(инкубационный период 7-14 дней), то индюшка наверное как раз будет тебе самое то.
Помни о этом. И запивай