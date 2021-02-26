Серйозних побічних ефектів від вакцинації в Україні не зафіксовано, - Ляшко
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Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко назвав можливі побічні ефекти після вакцинації проти COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24"
За його словами, після вакцинації проти коронавірусу можуть виникати такі побічні ефекти:
"Але є й серйозніші ... Ці, що я зараз назвав, зустрічаються у 5-7% від кількості провакцинованих ... Але є випадки й анафілактичних шоків, їх трапляється 4 випадки на мільйон провакцинованих. В Україні [їх] поки немає", - додав Ляшко.
Він зазначив, що, коли йдеться про побічні ефекти після імунізації, це ще не означає, що вони внаслідок імунізації. Але в разі їх виникнення Ляшко порадив звертатися до сімейного лікаря.
На брифінгу 26 лютого Ляшко повідомляв про перші "несприятливі події" після імунізації, які надійшли днем раніше. "Таких повідомлень у нас сім, вони всі несерйозні", - говорив головний санлікар.
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ХХХХХ
Более серьезные - это снижение уровня интеллекта до твоего?
Порібно вакцинувати ляшко, степанова, ну і їх родини, за компанію.
ничего другого пока не слышал, но ширка ширке рознь, все тока начинается,
а шо выплывет уже потом будем посмотреть.
Что там - всего 160 прививок вкололи и уже выводы об отсутствии побочек делают?
Причем, кололи-то молодым и здоровым...
Та, звичайно.
Зате ви дуже справненько все списуєте на ковід і однозначну смерть від вірусу (зоч в людини і огко, і діабет, і тиск, і надмірна вага та інші давні хронічні хвороби та супутні обтяжуючі фактор при будь-якому іншому захворюванні). І не сумніваєтеся.
А як побічні ефекти - то вакцинка ні до чого. То щось інше.
Не кололся и колоться не буду. У меня есть антитела.
Усекло, недоразумение?
Если уже заболел, то вакцинация категорически противопоказана в виду того, что она сама возбудитель болезни, но очень слабый, для выработки организмом антител.
Нельзя пораженный вирусом организм дополнительно пичкать етим же вирусом-вакциной
Ибо если ты уже поражен вирусом, но еще о этом не знаешь(инкубационный период 7-14 дней), то индюшка наверное как раз будет тебе самое то.
Помни о этом. И запивай