Кабмин назначил Юрия Власенко новым и.о. гендиректора "Центрэнерго"

Кабмин по предложению Фонда госимущества назначил новым и.о. генерального директора ПАО "Центрэнерго" Юрия Власенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении от 26 февраля 2021 № 150-р, опубликованном на Правительственном портале.

"Согласиться с предложением Фонда государственного имущества Украины о назначении Власенко Юрия Петровича исполняющим обязанности генерального директора публичного акционерного общества" Центрэнерго ", - говорится в распоряжении.

Ранее Юрий Власенко занимал должности директора Черкасского городского РЭС, и.о. председателя правления - генерального директора ОАО "Черкассыоблэнерго", председателя правления ОАО "Черкассыоблэнерго".

В 2011-2014 годах был членом НКРЭКУ.

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В Фонде госимущества заявили, что новый руководитель компании Юрий Власенко продолжит финансовое оздоровление "Центрэнерго" и подготовку к приватизации, "чтобы усилить уже полученные результаты и достичь новых".

"Его опыт в сфере государственного регулирования также станет залогом дальнейшего повышения прозрачности работы предприятия", - добавили в ведомстве.

"Фонд госимущества возобновил контроль над" Центрэнерго "в конце весны прошлого года. Александру Корчинскому, который тогда возглавил предприятие, удалось вывести компанию из кризиса - 2020" Центрэнерго "завершило с прибылью более 50 млн грн, против 2 млрд грн убытка в 2019 году.

Этот результат является весомым вкладом Александра Корчинского в развитие компании. Фонд госимущества благодарен ему за управление компанией в этот сложный период ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следующий этап развития "Центрэнерго" - объединение с наиболее перспективными шахтами в единый холдинг с целью дальнейшей приватизации.

В Фонде объяснили, что это требует в том числе обновление состава менеджмента, поэтому по инициативе ведомства произошла ротация руководства.

"Первоочередными задачами руководителя станет внедрение обновленной стратегии оптовых продаж электроэнергии и оптимизация расходов.

Кроме того, будет оптимизирована поставки угольной продукции с увеличением доли поставок из шахт, которые войдут в вертикально интегрированного холдинга. Компания отдавать приоритет закупки угля только отечественной добычи ", - заявили в ФГИ.

С 29 мая 2020 исполняющим обязанности гендиректора "Центрэнерго" был Александр Корчинский.

Ранее руководитель ПАО "Центрэнерго" Александр Корчинский обратился к чиновникам с просьбой провести совещание под председательством Минэнерго с участием самой компании, НАК "Нафтогаз", ЗАО "НЭК" Укрэнерго "и ГП" Энергорынок "для выработки механизма реструктуризации долгов компании за газ.

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