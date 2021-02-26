Кабмин назначил Юрия Власенко новым и.о. гендиректора "Центрэнерго"
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Кабмин по предложению Фонда госимущества назначил новым и.о. генерального директора ПАО "Центрэнерго" Юрия Власенко.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении от 26 февраля 2021 № 150-р, опубликованном на Правительственном портале.
"Согласиться с предложением Фонда государственного имущества Украины о назначении Власенко Юрия Петровича исполняющим обязанности генерального директора публичного акционерного общества" Центрэнерго ", - говорится в распоряжении.
Ранее Юрий Власенко занимал должности директора Черкасского городского РЭС, и.о. председателя правления - генерального директора ОАО "Черкассыоблэнерго", председателя правления ОАО "Черкассыоблэнерго".
В 2011-2014 годах был членом НКРЭКУ.
В Фонде госимущества заявили, что новый руководитель компании Юрий Власенко продолжит финансовое оздоровление "Центрэнерго" и подготовку к приватизации, "чтобы усилить уже полученные результаты и достичь новых".
"Его опыт в сфере государственного регулирования также станет залогом дальнейшего повышения прозрачности работы предприятия", - добавили в ведомстве.
"Фонд госимущества возобновил контроль над" Центрэнерго "в конце весны прошлого года. Александру Корчинскому, который тогда возглавил предприятие, удалось вывести компанию из кризиса - 2020" Центрэнерго "завершило с прибылью более 50 млн грн, против 2 млрд грн убытка в 2019 году.
Этот результат является весомым вкладом Александра Корчинского в развитие компании. Фонд госимущества благодарен ему за управление компанией в этот сложный период ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следующий этап развития "Центрэнерго" - объединение с наиболее перспективными шахтами в единый холдинг с целью дальнейшей приватизации.
В Фонде объяснили, что это требует в том числе обновление состава менеджмента, поэтому по инициативе ведомства произошла ротация руководства.
"Первоочередными задачами руководителя станет внедрение обновленной стратегии оптовых продаж электроэнергии и оптимизация расходов.
Кроме того, будет оптимизирована поставки угольной продукции с увеличением доли поставок из шахт, которые войдут в вертикально интегрированного холдинга. Компания отдавать приоритет закупки угля только отечественной добычи ", - заявили в ФГИ.
С 29 мая 2020 исполняющим обязанности гендиректора "Центрэнерго" был Александр Корчинский.
Ранее руководитель ПАО "Центрэнерго" Александр Корчинский обратился к чиновникам с просьбой провести совещание под председательством Минэнерго с участием самой компании, НАК "Нафтогаз", ЗАО "НЭК" Укрэнерго "и ГП" Энергорынок "для выработки механизма реструктуризации долгов компании за газ.
Пожалуйста, подождите...
Та куда уж дальше "оздоравливать".
И следующий Президент будет все это неподобство разгребать, а мудрый нарид обвинит следующего Президента в воровстве, а беня будет бубочкой!
Как надоела тупость...