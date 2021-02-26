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Кабмин (13801) Центрэнерго (108)

Кабмин назначил Юрия Власенко новым и.о. гендиректора "Центрэнерго"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Кабмин назначил Юрия Власенко новым и.о. гендиректора

Кабмин по предложению Фонда госимущества назначил новым и.о. генерального директора ПАО "Центрэнерго" Юрия Власенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении от 26 февраля 2021 № 150-р, опубликованном на Правительственном портале.

"Согласиться с предложением Фонда государственного имущества Украины о назначении Власенко Юрия Петровича исполняющим обязанности генерального директора публичного акционерного общества" Центрэнерго ", - говорится в распоряжении.

Ранее Юрий Власенко занимал должности директора Черкасского городского РЭС, и.о. председателя правления - генерального директора ОАО "Черкассыоблэнерго", председателя правления ОАО "Черкассыоблэнерго".

В 2011-2014 годах был членом НКРЭКУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Присоединение шахт к "Центрэнерго" повысит ее конкурентоспособность, - Фонд госимущества

В Фонде госимущества заявили, что новый руководитель компании Юрий Власенко продолжит финансовое оздоровление "Центрэнерго" и подготовку к приватизации, "чтобы усилить уже полученные результаты и достичь новых".

"Его опыт в сфере государственного регулирования также станет залогом дальнейшего повышения прозрачности работы предприятия", - добавили в ведомстве.

"Фонд госимущества возобновил контроль над" Центрэнерго "в конце весны прошлого года. Александру Корчинскому, который тогда возглавил предприятие, удалось вывести компанию из кризиса - 2020" Центрэнерго "завершило с прибылью более 50 млн грн, против 2 млрд грн убытка в 2019 году.

Этот результат является весомым вкладом Александра Корчинского в развитие компании. Фонд госимущества благодарен ему за управление компанией в этот сложный период ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следующий этап развития "Центрэнерго" - объединение с наиболее перспективными шахтами в единый холдинг с целью дальнейшей приватизации.

В Фонде объяснили, что это требует в том числе обновление состава менеджмента, поэтому по инициативе ведомства произошла ротация руководства.

"Первоочередными задачами руководителя станет внедрение обновленной стратегии оптовых продаж электроэнергии и оптимизация расходов.

Кроме того, будет оптимизирована поставки угольной продукции с увеличением доли поставок из шахт, которые войдут в вертикально интегрированного холдинга. Компания отдавать приоритет закупки угля только отечественной добычи ", - заявили в ФГИ.

С 29 мая 2020 исполняющим обязанности гендиректора "Центрэнерго" был Александр Корчинский.

Ранее руководитель ПАО "Центрэнерго" Александр Корчинский обратился к чиновникам с просьбой провести совещание под председательством Минэнерго с участием самой компании, НАК "Нафтогаз", ЗАО "НЭК" Укрэнерго "и ГП" Энергорынок "для выработки механизма реструктуризации долгов компании за газ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Центрэнерго" оставило страну без угля и заставило просить помощи у Путина, - Гончаренко

Автор: Роман Свиридович
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Разразі мєня понос !!!!!
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26.02.2021 22:18 Ответить
Юрий Власенко продолжит финансовое оздоровление "Центрэнерго"
Та куда уж дальше "оздоравливать". Кабмин назначил Юрия Власенко новым и.о. гендиректора "Центрэнерго" - Цензор.НЕТ 2269
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26.02.2021 22:19 Ответить
Кабмин назначил Юрия Власенко новым и.о. гендиректора "Центрэнерго" - Цензор.НЕТ 7655
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26.02.2021 22:29 Ответить
Шо, кацапчики, всрались? Кабмин назначил Юрия Власенко новым и.о. гендиректора "Центрэнерго" - Цензор.НЕТ 9407
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26.02.2021 22:28 Ответить
Пора бы назначать конкурс - кто больше у державы разворует. Проигравших точно не будет.
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26.02.2021 22:32 Ответить
Ну да, назначил))) Все документы и печати у бени! Пока он не высосет из того Центрэнерго ВСЕ и не вгонит его в миллиардные долги не отстанет!
И следующий Президент будет все это неподобство разгребать, а мудрый нарид обвинит следующего Президента в воровстве, а беня будет бубочкой!
Как надоела тупость...
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27.02.2021 00:26 Ответить
 
 