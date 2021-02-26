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Новости Политика Украины
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Канада поддерживает создание Крымской платформы - глава МИД Гарно

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Канада поддерживает создание Крымской платформы - глава МИД Гарно

Канада призывает Россию уважать международное право и прекратить незаконную оккупацию Крыма.

Об этом в Оттаве заявил министр иностранных дел Канады Марк Гарно по случаю Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и Севастополя, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Канада повторяет однозначное осуждение российского незаконного вторжения и попытки аннексии Крыма. Мы остаемся преданными поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы солидарны с народом Украины, который продолжает неутомимо бороться за свои основополагающие права и свободы", - отметил Гарно.

Он отметил, что в течение семи лет Россия игнорирует призывы международного сообщества прекратить нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Россия должна придерживаться международных обязательств и прекратить незаконную оккупацию Крыма", - подчеркнул министр.

Гарно добавил, что Канада поддерживает инициативу Украины относительно создания Крымской платформы, "направленной для вынесения деоккупации Крыму на передовую международных дискуссий".

Крымская платформа - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответа растущим вызовам, усиления международного давления на Россию, предупреждения дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели - деоккупации Крыма и возвращения его Украине.

Официально деятельность Крымской платформы будет основана на инаугурационном саммите, проведение которого запланировано 23 августа в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Кулеба пригласил Канаду принять участие в "Крымской платформе"

Автор: Роман Свиридович
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Главное что там Эрдоган решил поучаствовать, может что-нибудь и срастется.
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26.02.2021 22:50 Ответить
Что именно? Крым войдёт в состав Турции? Вполне может быть, Эрдогаша от своего друга ***** недалеко ушел.
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26.02.2021 23:55 Ответить
Одна зеленая говорильня и имитация бурной деятельности!
Эта платформа ЧТОБЫ ЧТО??? Поговорить о наболевшем?
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27.02.2021 00:13 Ответить
Я також "призиваю"! І буду "призивати". А робити ми, взагалі, щось будемо?
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27.02.2021 06:50 Ответить
 
 