Канада поддерживает создание Крымской платформы - глава МИД Гарно

Канада призывает Россию уважать международное право и прекратить незаконную оккупацию Крыма.

Об этом в Оттаве заявил министр иностранных дел Канады Марк Гарно по случаю Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и Севастополя, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Канада повторяет однозначное осуждение российского незаконного вторжения и попытки аннексии Крыма. Мы остаемся преданными поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы солидарны с народом Украины, который продолжает неутомимо бороться за свои основополагающие права и свободы", - отметил Гарно.

Он отметил, что в течение семи лет Россия игнорирует призывы международного сообщества прекратить нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Россия должна придерживаться международных обязательств и прекратить незаконную оккупацию Крыма", - подчеркнул министр.

Гарно добавил, что Канада поддерживает инициативу Украины относительно создания Крымской платформы, "направленной для вынесения деоккупации Крыму на передовую международных дискуссий".

Крымская платформа - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответа растущим вызовам, усиления международного давления на Россию, предупреждения дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели - деоккупации Крыма и возвращения его Украине.

Официально деятельность Крымской платформы будет основана на инаугурационном саммите, проведение которого запланировано 23 августа в Киеве.

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