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Канада підтримує створення Кримської платформи, - очільник МЗС Гарно

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Канада підтримує створення Кримської платформи, - очільник МЗС Гарно

Канада закликає Росію поважати міжнародне право й припинити незаконну окупацію Криму.

Про це в Оттаві заявив міністр закордонних справ Канади Марк Гарно з нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим і Севастополя, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Канада повторює однозначне засудження російського незаконного вторгнення й спроби анексії Криму. Ми залишаємося відданими підтримці суверенітету й територіальної цілісності України. Ми солідарні із народом України, який продовжує невтомно боротися за свої основоположні права й свободи", - наголосив Гарно.

Він зазначив, що протягом семи років Росія ігнорує заклики міжнародної спільноти припинити порушувати суверенітет й територіальну цілісність України.

"Росія має дотримуватися міжнародних зобов’язань та припинити незаконну окупацію Криму", - наголосив міністр.

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Гарно додав, що Канада підтримує ініціативу України щодо створення Кримської платформи, "спрямованої винесення деокупації Криму на передову міжнародних дискусій".

Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

Офіційно діяльність Кримської платформи буде започаткована на інавгураційному саміті, проведення якого заплановане 23 серпня у Києві.

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Главное что там Эрдоган решил поучаствовать, может что-нибудь и срастется.
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26.02.2021 22:50 Відповісти
Что именно? Крым войдёт в состав Турции? Вполне может быть, Эрдогаша от своего друга ***** недалеко ушел.
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26.02.2021 23:55 Відповісти
Одна зеленая говорильня и имитация бурной деятельности!
Эта платформа ЧТОБЫ ЧТО??? Поговорить о наболевшем?
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27.02.2021 00:13 Відповісти
Я також "призиваю"! І буду "призивати". А робити ми, взагалі, щось будемо?
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27.02.2021 06:50 Відповісти
 
 