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Данилов (1057) санкции (10616) СНБО (4374) шоу_Шустера (315)

Данилов озвучил имена предателей Украины, против которых СНБО ввел санкции. СПИСОК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Против этих 10 человек введен полный пакет санкций, они лишены всех государственных званий и наград.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

Данилов зачитал такой перечень имен:

  1. Захарченко Виталий Юрьевич, бывший министр внутренних дел
  2. Шакура Дмитрий Александрович, бывший контр-адмирал
  3. Елисеев Сергей Станиславович, вице-адмирал
  4. Ганжа Сергей Валентинович, генерал-майор
  5. Тоцкий Владимир Владимирович, генерал-майор
  6. Якименко Александр Григорьевич, генерал-майор
  7. Котовский Юрий Александрович, генерал-майор
  8. Няньчура Сергей Николаевич, генерал-майор юстиции
  9. Шапортов Станислав Владимирович, генерал-майор
  10. Березовский Денис Валентиновч, контр-адмирал.

Данилов озвучил имена предателей Украины, против которых СНБО ввел санкции 01

Читайте на Цензор.НЕТ: СНБО ввел санкции против 10 предателей Украины, в том числе экс-главы МВД Захарченко, экс-председателя СБУ Якименко и бывшего командующего ВМС ВСУ Березовского

"У них с сегодняшнего дня после подписания указа президентом нет ни государственной награды и нет ни одного звания. И так будет по всем тем предателям. Потому что у измены нет на сегодняшний день срока", - добавил Данилов.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+67
главное безопасно
они далеко, решение снбо до попы без указа
но и с указом до попы
потому что "предательство" и "измена" это юридические понятия и нужны уголовные дела

короче - у бубочки новая игрушка - снбо. месяц уже играется в большого и страшного. клоун
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26.02.2021 23:54
+49
Київ тоді тихо плакав. Ховали Небесну сотню.
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27.02.2021 00:17
+39
А здав Крим виявляється Турчинов/Порошенко/Яценюк. Ось вся прокацапська верхівка всіх силових органів українського Криму. Як намальована. Це вони мали виконувати накази з Києва?
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27.02.2021 00:11
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Очередное шоу.
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27.02.2021 06:53 Ответить
Лишать званий и пенсий нужно не только тех, кто спрятался на оккупированной территории, но и тех, кто находится на контролируемой. Помню в 2014 г., когда Путлер после оккупации Крыма провозгласил поход для создания "Новороссии" и отправил свои банды на Донбасс, какой-то полкан из Днепра, тогда Днепропетровска, отказался выполнить приказ и отправить вверенную ему часть на Донбасс, нагло заявив, что он не допустит войны против своего народа (если называть события своими именами, не допустит сопротивления агрессору), и это все показывали по ТВ, и таких совковых уродов, которые в мирное время жировали за счет украинского народа, в армии было полно, были ведь и другие отказы тогда. Но я потом не видел по ТВ и не слышал, чтобы этого предателя осудили, а ведь в большинстве стран мира его бы после такого преступления казнили бы, а в тех, где нет смертной казни посадили бы пожизненно, а этот гад, вполне возможно, до сих пор военную пенсию получает.
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27.02.2021 06:56 Ответить
А Муженко, Полторак, Гелетей, Грицак на свободе, ни наград ни званий не лишены! И не только они, но это верхушка и с неё надо начинать.
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28.02.2021 11:41 Ответить
еще гитлера можно записать,успех один и результат
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27.02.2021 07:04 Ответить
Все они опечалены не на шутку, хоть российские должности и звания не отобрали.
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27.02.2021 07:11 Ответить
А гражданства их лишили? А пенсий? Звания им до одного места, у них теперь они другие.
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27.02.2021 07:42 Ответить
По законодательству Украины, гражданства их лишить нельзя, они могут лишь добровольно от него отказаться.
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28.02.2021 11:42 Ответить
так вьісота пенсии определяется вьісотой звания. їм зараз положена класична за вислугою років.
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01.03.2021 18:53 Ответить
++++
Странно , что раньше они не были лишены всех званий и гос наград
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27.02.2021 08:09 Ответить
нічого странного - ПРосто регіонали під Ахмєтовим позбавляються моковських наглядачів уХйла над Януковчем. Роблять з Вовки патріота й під пісеньку во славу Байдену хочуть й надалі рулити Україною.
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27.02.2021 08:25 Ответить
В этом списке должны быть Аваков и Геращенко.
Раньше они тоже были на Майдане, протестующем против власти Януковича.
Из тех, кто был на Майдане некоторые погибли, некоторые ушли на войну и там погибли.
А этих два приспособленца живы-здоровы, мощно присосались к кормушке и поливают грязью тех, с кем были по одну сторону баррикад.
Мерзкие, скользкие людишки. Иуды.
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27.02.2021 09:52 Ответить
Полностью поддерживаю.
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27.02.2021 09:54 Ответить
Аваков, тебе вилла в Италии не муляет? Тебе Антоненко по ночам не снится?
Ты забыл с кем был на Майдане?
Про мелкую гниду Геращенко вообще говорить не хочется
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27.02.2021 09:55 Ответить
К сожалению, предателей не видно сразу. Они хорошо умеют маскироваться.
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27.02.2021 09:58 Ответить
Аваков -главный агент Кремля нерусского.Убийца Сашко Билого и Олега Бабаева.Его и Порошенко не хотел.Кремль протолкнул Авакова через мировое правительство и судя повсему надолго.Он отпочковал Киву для создания партии.Одновременно Кива,по указке, и против Од(Аз)эрбэйджана(ДжамуДвипа -главный,нижний каршвар Индии Кавказской) выступил.
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27.02.2021 15:32 Ответить
Я вас поправлю. Кацапские спецназы начали активно работать на полуострове, ещё с 20 ЯНВАРЯ 1914-го года. ФСБ уже вовсю агитировала и перекупала силовиков. Янукович правил еще месяц! Месяц, в такой ситуации, это очень много.

И если на полуострове перешло на сторону врага всё СБУ, то в Харькове Аваков оперся на МВД и сумел удержать Харьковскую область в составе Украины.

А посланная в Донецк группа СБУ, была предана руководителем "Альфа" СБУ и попала в засаду кацапской ДРГ - выжили Чудом, лишь потому, что рядом оказались украинские десантники и офицер, нарушив приказ, сел в БТР и прикрыл броней, а потом огнём из КПВТ отсек кацапов.
Посланная для освобождения Луганского СБУ группа украинского спецназа обнаружила, что в условленном месте подготовки к штурму их ждала засада.
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28.02.2021 13:45 Ответить
Почему тогда ваши намекали ,что он помог переправиться через границу, в Россию, командиров полицейских участвовавших в Одесском пожаре,который Украине не нужен был.А так везде виден патриотизм и самопожертование украинских воинов.
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01.03.2021 09:19 Ответить
Вы сами пишите - намекали, что не означает, что так и было.
Я Авакова в белые одежды не ряжу, мне ГАИшники, которых на перешеек по ротации отправляли, рассказывали, что тогда весь контрабас на полуостров и с полуострова крышевали Аваков и Яценюк. Про Донбасский контрабас ходили слухи про Порошенко и Авакова.

А Одесский пожар был организован не Одеской полицией. После истории в Солсбери, Чепигу, по записям видеокамер, опознали как одного из тех, кто помогал Януковичу выносить его вещи из Межигорья, то есть Янукович бежал из Киева в сопровождении военного спецназа РФ.

А вот второй из Солсбери, Мишкин, тоже военная разведка, но закончивший Ленинградскую военно-медицинскую академию по специальности "отравляющие вещества", был опознан в Одесе, накануне этого страшного пожара. Когда шло следствие, то эксперты сразу увидели, что тела погибших лежат НЕ ТАК, как при удушении от пожара. Следственная группа обнаружила в здании большое количество хлороформа (используется медиками для наркоза во время операций) в порошковом виде. То есть люди сначала были усыплены хлороформом - у них не было шансов выжить. Но ведь часть митингующих СРАЗУ рванула на крышу - значит они ЗНАЛИ и были провокаторами.

Возможно и отпустил, так бывает, когда обвиняемый активно помогает следствию и прямо указывает на заказчиков преступления. Но Одесу от вторжения удалось отстоять и в этом заслуга многих людей, с разными политическим взглядами и намерениями.
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01.03.2021 11:18 Ответить
за скільки аваков і наливайченко відпустили легетимногоя? Це питання
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27.02.2021 18:20 Ответить
Они его точно не выпускали. Януковича из Киева вывозила большая группа охраны, в том числе и военный спецназ РФ (группа полковника Чаплыги). Когда Наливайченко и Аваков (собственно еще официально и не назначенные, а лишь с поручением от ВР) прилетели на полуостров. то Януковича немедленно перевезли на территорию военной базы ЧФ РФ, на следующий день военный катер, который в нейтральных водах встретился с десантным кораблем РФ, и уже на этом корабле Януковича доставили в Новороссийск.

Что бы вы смогли тогда сделать на их месте, если СБУ полуострова 100% перешло на сторону оккупанта, а спецназ МВД сел на перешейке, чтобы не пропустить на полуостров украинские войска. Так что это даже не вопрос, а констатация факта. Полуостров тогда, после Януковича и десятков агентов РФ на самых высоких должностях в силовых ведомствах, Украина защитить была не в силах, что бы не рассказывали теперь некоторые петухи (типа Анатолия Гриценко, сбежавшего с Майдана после первых же выстрелов).
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01.03.2021 11:26 Ответить
20 февраля 2014 г - официальная дата начала аннексии Крыма, которая была определена 21 апреля 2015 года постановлением Верховной Рады Украины «О заявлении Верховной Рады Украины «Об отпоре вооруженной агрессии России и преодолении ее последствий».
22февраля Янукович еще был в Украине и ему подчинялась все силовики и армия в том числе
22 февраля на утреннем заседании Верховной рады было объявлено, что президент Янукович предыдущим вечером покинул Киев
В ночь с 22 на 23 февраля российскими спецслужбами была проведена операция по эвакуации Виктора Януковича и членов его семьи в безопасное место на территории Крыма, а вскоре после того он был тайно перевезён на территорию РФ.
В Крыму УЖЕ были зеленые человечки
23 февраля Верховная Рада возложила на Александра Турчинова обязанности президента Украины до избрания нового главы государства...
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27.02.2021 10:02 Ответить
Я вас поправлю. Кацапские спецназы начали активно работать на полуострове, ещё с 20 ЯНВАРЯ 1914-го года. ФСБ уже вовсю агитировала и перекупала силовиков. Янукович правил еще месяц! Месяц, в такой ситуации, это очень много.

И если на полуострове перешло на сторону врага всё СБУ, то в Харькове Аваков оперся на МВД и сумел удержать Харьковскую область в составе Украины.

А посланная в Донецк группа СБУ, была предана руководителем "Альфа" СБУ и попала в засаду кацапской ДРГ - выжили Чудом, лишь потому, что рядом оказались украинские десантники и офицер, нарушив приказ, сел в БТР и прикрыл броней, а потом огнём из КПВТ отсек кацапов.
Посланная для освобождения Луганского СБУ группа украинского спецназа обнаружила, что в условленном месте подготовки к штурму их ждала засада.
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01.03.2021 11:28 Ответить
sealand,ты и есть из мерзавцев, работающих на парашу
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27.02.2021 10:03 Ответить
Зразу видно--школа фсб Заткнис гнида кацапська.
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27.02.2021 10:45 Ответить
Ты, хоть, новости тогдашние почитай, если история тебя не интересует.
Только проснулся и Шария с Медведчуком насмотрелся?
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27.02.2021 11:28 Ответить
Рашистская тварь идешьнах,нахидешь! Ответите за свои преступления ,подонки конченные, В гугл карты забей маршрут постоянный - НАХ
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27.02.2021 12:53 Ответить
Ипать кацапа накрыло... Ты пальцы на руках сосчитать сможешь, болезный? А сопоставить даты и события ты в силах, не? Сиди ровно на бутылке, не ерзай. Не ровен час лопнет посудина и поранит тебе самое скрепное.
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27.02.2021 17:19 Ответить
А как на счет украинских пенсий у этих коллаборантов ? Скорей всего так и останутся с генеральскими пенсиями. По "закону" эти "генералы" через 25 лет "службы" уже пенсионеры.
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27.02.2021 08:49 Ответить
так і пенсія нараховується згідно пагонам. а тепер їх немає, повинна бути за вислугою років.
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01.03.2021 18:55 Ответить
Майже увесь генералітет зрадники, то кому дають ці звання? - їх потрібно давати онукам, правнукам воякам УПА, які ніколи не зрадять.
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27.02.2021 08:50 Ответить
їх потрібно давати онукам, правнукам воякам УПА, які ніколи не зрадять.__________ звания надо заслужить своим отношением к людям, родным, близким, сослуживцам, к стране в которой живешь, а не внукам и правнукам... еще и УПА... ПРОПАГАНДА НАЦИОНАЛИЗМА НА ЛИЦО!!! так шо вуйку стуліть пельку й сидіть тихенько-тихенько!
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27.02.2021 10:50 Ответить
Производители горячего воздуха-СНБОУ,вдыхайте глубже и чаще.
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27.02.2021 08:56 Ответить
янукович, азиров, портнов, клюев, левочкин, колесников... не нахожу эти фамилии в списках предателей
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27.02.2021 09:21 Ответить
Портнов сейчас "новое литсо" зеко манды, какие против него могут быть санкции.
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27.02.2021 10:04 Ответить
вони на відставних потренуються і може ...
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01.03.2021 18:57 Ответить
Медведчук, Шуфрич, Бойко, Мураев, где они в этом списке?
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27.02.2021 10:15 Ответить
НУ ПОЧЕМУ ПРИ ПАТРИОТАХ ПОРОШЕНКЕ, КРИВОНОСЕ И ПР... ТАКОГО НЕ БЫЛО??????
ШО НЕ ТАК С ШЕКОЛАДНЫМ ПАТРИОТИЗМОМ АРМАВИРА ??????
НУ ПОЧЕМУ ЭТО ЗА НИХ ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ ЛУГАНЧАНИН ДАНИЛОВ И ,,КЛОУН" ЗЕЛЕНСКИЙ ??????
😆😅🤣😂😄😝🤪😜
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27.02.2021 10:24 Ответить
Чому, чому... Тому що нещодавно президент США змінився, а з ним і Госдеп...
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27.02.2021 10:47 Ответить
ДОСТОЙНЫЙ ОТВЕТ ПОРОХОБОТА.
ЭТО ШО, ПОРАЖЕНКО И ПОРОХОБОТЫ ПРИЗНАЮТ ЧТО ЗВАНИЯ И НАГРАДЫ В УКРАИНЕ РАЗДАЮТ И ЛИШАЮТ ГОСДЕП И ПРЕЗИДЕНТ США ???????
ТАК ЭТО ТОГДА ШО, ВСЕ ЗАСЛУГИ АРМАВИРА ВКЛЮЧАЯ ТОМОС ЭТО РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ТРАМПА И ГОСДЕПА ?????
ЕЩЁ НИКОГДА НИ ПОРАЖЕНКО, НИ ПОРОХОБОТЫ НЕ БЫЛИ ТАК БЛИЗКИ К ПРОВАЛУ.
😆😅🤣😂😝😛🤪😜😉🙃🙂
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27.02.2021 10:54 Ответить
А чому "порохобот"? Твій колєга по розуму тут, на цензорі, нещодавно написав, що я москальський лахтинський троль, що спеціально мову вивчив. Себе ти як позиціонуєш?
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27.02.2021 11:07 Ответить
Та кацап це 100%. Як зареєструвався тут 07.11.2020, так і смердить тут. Раніше під проксі ПАР був.
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27.02.2021 18:36 Ответить
Что делать - пиариться на том что снял медальки с людей которым медальки поменяли на медальки страны оккупанта. Потому что порох армию строил. А этот ее разаливает. Неужели настолько последователи секты зеленых отупели, что не видят когда на них открыто мочаться. Эй чувак. Это пыль в глаза. Очнись.
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27.02.2021 10:55 Ответить
"У них с сегодняшнего дня после подписания указа президентом нет ни государственной награды и нет ни одного звания.___________ вот это наказали..., "по всей строгости за измену" (это называется ежа голым задом...)
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27.02.2021 10:44 Ответить
помнится в СССРе за измену расстрел был...
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27.02.2021 10:45 Ответить
пенсія нараховується відповідно званню. немає звання - є звичайна пенсія за вислугою років.
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01.03.2021 18:56 Ответить
не прошло и 10 лет... ))
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27.02.2021 11:57 Ответить
Столько загадочных, многообещающих обещаний и такой пшик. Ввели санкции против тех, кому они до заднего места.
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27.02.2021 12:16 Ответить
Якшо вийти на вулуцю й плюнути в будь якого мєнта то обов'язково попадеш в потенційного зрадника.
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27.02.2021 12:18 Ответить
Найкращі санкції-це конфіскація всього майна,включаючи квартири і машини,переписаних на дітей,онуків,родичів..
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27.02.2021 12:45 Ответить
Что творит Малорос! При сывачёлом их не трогали
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27.02.2021 12:55 Ответить
Дмитрий Корнейчук

3 ч. ·

И о последнем балагане

Данілов озвучив імена зрадників України, проти яких РНБО сьогодні ввів санкції - Цензор.НЕТ 6082
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27.02.2021 13:01 Ответить
все будет хорошо -всех заочно расстреляют , как МОССАД
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27.02.2021 13:51 Ответить
Да не были они предателями! Не предавали они Путина! Они были внедрены в армию и флот как агенты ГРУ! И выполнили задание!
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27.02.2021 13:54 Ответить
МЕНЕ ДУЖЕ БЕНТЕЖИТЬ ТАКА РІЧ - а по закону як це проходить ? Бо потім отой "списочок" подасть до суду, а з НАШИХ З ВАМИ ГРОШЕЙ БУДУДЬ ПЛАТИТИ КОМПЕНСАЦІЇ (моральну шкоду і т.п.)
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27.02.2021 14:01 Ответить
Про присягу Украинскому Народу слышал чего, тоже из уклонистов? Найди в нете, и выучи, потом глупости больше не говори.
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27.02.2021 14:44 Ответить
Дуже сподіваюсь, що цей список - це лише вершина айсберга! Він може бути значно поширений! Взяти хоча б Авакова, Бенедіктову, Шкалета та інших.
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27.02.2021 14:43 Ответить
Данілов озвучив імена зрадників України, проти яких РНБО сьогодні ввів санкції - Цензор.НЕТ 4972
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27.02.2021 14:45 Ответить
потому что суслик...
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02.03.2021 11:41 Ответить
Почему так долго? С Березовским сразу было ясно-предатель и мразь, как и другие, я думаю.
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27.02.2021 16:53 Ответить
ШЕСТЕРКи!
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27.02.2021 18:32 Ответить
А когда будет список тех, кто сейчас спокойно гадит в Украине под омофором ОПы.,
Начиная с мрази Портнова.
А то так, списочек, битый молью для отвода глаз.
Спрашивают кто сдал Крым. Да вы в Киеве Вовка поймать не можете, немощи брехливые.
У вас судьи сталинисты под носом работают. А президентской фракции Бужанский, это антиукраинское хамло себя вольготно чувствует
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27.02.2021 18:51 Ответить
А хлопот от этого прибудет только у лиги сексуальных меншин ( по- Бендеру) - куда эти "несчастные" из списка могут пожаловаться.
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27.02.2021 20:25 Ответить
Наталка, я розумію, штати, рідну мову почала забувати...? я зараз можу зайти через Нідерланди... і прапор буде їхній...
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02.03.2021 11:39 Ответить
В Украине генералов больше чем в американской армии Данілов озвучив імена зрадників України, проти яких РНБО сьогодні ввів санкції - Цензор.НЕТ 9297 ,а генеральные судьи ещё и пенсию имеют 60 000 грн в месяц
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27.02.2021 20:56 Ответить
Интересно когда генералы поведут солдат контрактников в наступление, освобождать Донбасс и...?
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27.02.2021 20:59 Ответить
они седят за компьютерами и командуют через интернет - до чего техника дошла...
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02.03.2021 11:43 Ответить
запровадити тактику моссад в мішку приволокти до суду або не довести...так сталося.....це було б справедливо
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15.04.2021 21:21 Ответить
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