Данилов озвучил имена предателей Украины, против которых СНБО ввел санкции. СПИСОК

Против этих 10 человек введен полный пакет санкций, они лишены всех государственных званий и наград.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

Данилов зачитал такой перечень имен:

Захарченко Виталий Юрьевич, бывший министр внутренних дел Шакура Дмитрий Александрович, бывший контр-адмирал Елисеев Сергей Станиславович, вице-адмирал Ганжа Сергей Валентинович, генерал-майор Тоцкий Владимир Владимирович, генерал-майор Якименко Александр Григорьевич, генерал-майор Котовский Юрий Александрович, генерал-майор Няньчура Сергей Николаевич, генерал-майор юстиции Шапортов Станислав Владимирович, генерал-майор Березовский Денис Валентиновч, контр-адмирал.

Читайте на Цензор.НЕТ: СНБО ввел санкции против 10 предателей Украины, в том числе экс-главы МВД Захарченко, экс-председателя СБУ Якименко и бывшего командующего ВМС ВСУ Березовского

"У них с сегодняшнего дня после подписания указа президентом нет ни государственной награды и нет ни одного звания. И так будет по всем тем предателям. Потому что у измены нет на сегодняшний день срока", - добавил Данилов.