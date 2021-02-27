Данилов озвучил имена предателей Украины, против которых СНБО ввел санкции. СПИСОК
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Против этих 10 человек введен полный пакет санкций, они лишены всех государственных званий и наград.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
Данилов зачитал такой перечень имен:
- Захарченко Виталий Юрьевич, бывший министр внутренних дел
- Шакура Дмитрий Александрович, бывший контр-адмирал
- Елисеев Сергей Станиславович, вице-адмирал
- Ганжа Сергей Валентинович, генерал-майор
- Тоцкий Владимир Владимирович, генерал-майор
- Якименко Александр Григорьевич, генерал-майор
- Котовский Юрий Александрович, генерал-майор
- Няньчура Сергей Николаевич, генерал-майор юстиции
- Шапортов Станислав Владимирович, генерал-майор
- Березовский Денис Валентиновч, контр-адмирал.
Читайте на Цензор.НЕТ: СНБО ввел санкции против 10 предателей Украины, в том числе экс-главы МВД Захарченко, экс-председателя СБУ Якименко и бывшего командующего ВМС ВСУ Березовского
"У них с сегодняшнего дня после подписания указа президентом нет ни государственной награды и нет ни одного звания. И так будет по всем тем предателям. Потому что у измены нет на сегодняшний день срока", - добавил Данилов.
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Странно , что раньше они не были лишены всех званий и гос наград
Раньше они тоже были на Майдане, протестующем против власти Януковича.
Из тех, кто был на Майдане некоторые погибли, некоторые ушли на войну и там погибли.
А этих два приспособленца живы-здоровы, мощно присосались к кормушке и поливают грязью тех, с кем были по одну сторону баррикад.
Мерзкие, скользкие людишки. Иуды.
Ты забыл с кем был на Майдане?
Про мелкую гниду Геращенко вообще говорить не хочется
И если на полуострове перешло на сторону врага всё СБУ, то в Харькове Аваков оперся на МВД и сумел удержать Харьковскую область в составе Украины.
А посланная в Донецк группа СБУ, была предана руководителем "Альфа" СБУ и попала в засаду кацапской ДРГ - выжили Чудом, лишь потому, что рядом оказались украинские десантники и офицер, нарушив приказ, сел в БТР и прикрыл броней, а потом огнём из КПВТ отсек кацапов.
Посланная для освобождения Луганского СБУ группа украинского спецназа обнаружила, что в условленном месте подготовки к штурму их ждала засада.
Я Авакова в белые одежды не ряжу, мне ГАИшники, которых на перешеек по ротации отправляли, рассказывали, что тогда весь контрабас на полуостров и с полуострова крышевали Аваков и Яценюк. Про Донбасский контрабас ходили слухи про Порошенко и Авакова.
А Одесский пожар был организован не Одеской полицией. После истории в Солсбери, Чепигу, по записям видеокамер, опознали как одного из тех, кто помогал Януковичу выносить его вещи из Межигорья, то есть Янукович бежал из Киева в сопровождении военного спецназа РФ.
А вот второй из Солсбери, Мишкин, тоже военная разведка, но закончивший Ленинградскую военно-медицинскую академию по специальности "отравляющие вещества", был опознан в Одесе, накануне этого страшного пожара. Когда шло следствие, то эксперты сразу увидели, что тела погибших лежат НЕ ТАК, как при удушении от пожара. Следственная группа обнаружила в здании большое количество хлороформа (используется медиками для наркоза во время операций) в порошковом виде. То есть люди сначала были усыплены хлороформом - у них не было шансов выжить. Но ведь часть митингующих СРАЗУ рванула на крышу - значит они ЗНАЛИ и были провокаторами.
Возможно и отпустил, так бывает, когда обвиняемый активно помогает следствию и прямо указывает на заказчиков преступления. Но Одесу от вторжения удалось отстоять и в этом заслуга многих людей, с разными политическим взглядами и намерениями.
Что бы вы смогли тогда сделать на их месте, если СБУ полуострова 100% перешло на сторону оккупанта, а спецназ МВД сел на перешейке, чтобы не пропустить на полуостров украинские войска. Так что это даже не вопрос, а констатация факта. Полуостров тогда, после Януковича и десятков агентов РФ на самых высоких должностях в силовых ведомствах, Украина защитить была не в силах, что бы не рассказывали теперь некоторые петухи (типа Анатолия Гриценко, сбежавшего с Майдана после первых же выстрелов).
22февраля Янукович еще был в Украине и ему подчинялась все силовики и армия в том числе
22 февраля на утреннем заседании Верховной рады было объявлено, что президент Янукович предыдущим вечером покинул Киев
В ночь с 22 на 23 февраля российскими спецслужбами была проведена операция по эвакуации Виктора Януковича и членов его семьи в безопасное место на территории Крыма, а вскоре после того он был тайно перевезён на территорию РФ.
В Крыму УЖЕ были зеленые человечки
23 февраля Верховная Рада возложила на Александра Турчинова обязанности президента Украины до избрания нового главы государства...
И если на полуострове перешло на сторону врага всё СБУ, то в Харькове Аваков оперся на МВД и сумел удержать Харьковскую область в составе Украины.
А посланная в Донецк группа СБУ, была предана руководителем "Альфа" СБУ и попала в засаду кацапской ДРГ - выжили Чудом, лишь потому, что рядом оказались украинские десантники и офицер, нарушив приказ, сел в БТР и прикрыл броней, а потом огнём из КПВТ отсек кацапов.
Посланная для освобождения Луганского СБУ группа украинского спецназа обнаружила, что в условленном месте подготовки к штурму их ждала засада.
Только проснулся и Шария с Медведчуком насмотрелся?
ШО НЕ ТАК С ШЕКОЛАДНЫМ ПАТРИОТИЗМОМ АРМАВИРА ??????
НУ ПОЧЕМУ ЭТО ЗА НИХ ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ ЛУГАНЧАНИН ДАНИЛОВ И ,,КЛОУН" ЗЕЛЕНСКИЙ ??????
😆😅🤣😂😄😝🤪😜
ЭТО ШО, ПОРАЖЕНКО И ПОРОХОБОТЫ ПРИЗНАЮТ ЧТО ЗВАНИЯ И НАГРАДЫ В УКРАИНЕ РАЗДАЮТ И ЛИШАЮТ ГОСДЕП И ПРЕЗИДЕНТ США ???????
ТАК ЭТО ТОГДА ШО, ВСЕ ЗАСЛУГИ АРМАВИРА ВКЛЮЧАЯ ТОМОС ЭТО РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ТРАМПА И ГОСДЕПА ?????
ЕЩЁ НИКОГДА НИ ПОРАЖЕНКО, НИ ПОРОХОБОТЫ НЕ БЫЛИ ТАК БЛИЗКИ К ПРОВАЛУ.
😆😅🤣😂😝😛🤪😜😉🙃🙂
3 ч. ·
И о последнем балагане
Начиная с мрази Портнова.
А то так, списочек, битый молью для отвода глаз.
Спрашивают кто сдал Крым. Да вы в Киеве Вовка поймать не можете, немощи брехливые.
У вас судьи сталинисты под носом работают. А президентской фракции Бужанский, это антиукраинское хамло себя вольготно чувствует