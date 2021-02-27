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Самолет SkyUp с украинскими туристами из Занзибара застрял в Египте
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Самолет авиакомпании SkyUp с украинцами на борту, совершавший рейс из Занзибара в Киев, застрял в аэропорту Луксора (Египет).
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика SkyUp.
"Рейс SkyUp Airlines PQ 6974 Занзибар - Киев, который сделал плановую остановку на дозаправку в Луксоре (Египет), пока задерживается в этом аэропорту по техническим причинам", - говорится в сообщении.
Авиаперевозчик отметил, что вылет рейса SkyUp Airlines PQ 6974 Занзибар - Киев запланирован на 27.02.2021 в 6:30 по местному времени. Пассажиры были обеспечены питанием и напитками. В ближайшее время им будет предложена горячая пища.
Топ комментарии
+6 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий27.02.2021 00:46
+6 Myko
показать весь комментарий27.02.2021 00:51
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посылаем спасеня ледокол Челюскин тчк.
***** с девочкой и ее блудником будет спасена тчк.
ОПа Презика тчк
***** с собачкой и ее блудником будет спасена тчк
По прибытии идите все в ОПУ вскл
Презик тчк
Кожна нормальна людина, яка працює може дозволити собі полетіти у відпустку. Не лише чиновники та бандюки.
Все ж знают - зрада, зубажиння, полвареника.
Хай жиє Занзібар,
Хай жиє Занзібар.
от любопытные мы, шо абздец,,,
И мама не бывала на Занзибаре
Откуда же ты парень такие видишь сны
Как будто я скучаю в шикарном баре
А первая красотка на Занзибаре
Играет на гитаре мотив своей страны
Как странно её звали Лимбо
Такие у них имена
запутался я шо то в етих кришнаитах христианах буддийских...
Говорят , что Беня с Ринатом купили по дешёвке в США немного боингов 😀😀😀сами они на них летать не собираются
Да и Беня не дурак... Подписание договора *открытое небо* поставит крест на ценовой политике МАУ ... как и возможно на самой авиакомпании... ))) Зачем Вы придумываете то...в чём не разбираетесь?
щоб ви не вертались,