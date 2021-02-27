Самолет SkyUp с украинскими туристами из Занзибара застрял в Египте

Самолет авиакомпании SkyUp с украинцами на борту, совершавший рейс из Занзибара в Киев, застрял в аэропорту Луксора (Египет).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика SkyUp.

"Рейс SkyUp Airlines PQ 6974 Занзибар - Киев, который сделал плановую остановку на дозаправку в Луксоре (Египет), пока задерживается в этом аэропорту по техническим причинам", - говорится в сообщении.

Авиаперевозчик отметил, что вылет рейса SkyUp Airlines PQ 6974 Занзибар - Киев запланирован на 27.02.2021 в 6:30 по местному времени. Пассажиры были обеспечены питанием и напитками. В ближайшее время им будет предложена горячая пища.

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