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Літак SkyUp з українськими туристами із Занзібару застряг у Єгипті

Новини Цензор.НЕТ Події

Літак SkyUp з українськими туристами із Занзібару застряг у Єгипті

Літак авіакомпанії SkyUp з українцями на борту, що здійснював рейс із Занзібару в Київ, застряг в аеропорту Луксору (Єгипет).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба авіаперевізника SkyUp.

"Рейс SkyUp Airlines PQ 6974 Занзібар-Київ, який зробив планову зупинку на дозаправку в Луксорі (Єгипет), поки затримується в цьому аеропорту через технічні причини", - йдеться в повідомленні.

Авіаперевізник зазначив, що виліт рейсу SkyUp Airlines PQ 6974 Занзібар-Київ заплановано на 27.02.2021 о 6:30 за місцевим часом. Пасажири були забезпечені харчуванням і напоями. Також їм було запропоновано гарячу їжу.

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Топ коментарі
+6
экспедиция Папанина застряла Занзибаре тчк.
посылаем спасеня ледокол Челюскин тчк.
***** с девочкой и ее блудником будет спасена тчк.


ОПа Презика тчк



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27.02.2021 00:46
+6
Я восени летів в Єгипет, то в аеропорту Бориспіль нарахував 12 рейсів за добу до Хургади і Шарм ель Шейху. А коли летів назад, то в той день з Хургади в Україну було 15 рейсів: Київ, Львів, Дніпро.

Кожна нормальна людина, яка працює може дозволити собі полетіти у відпустку. Не лише чиновники та бандюки.
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27.02.2021 00:51
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Застрял - откапывайте!)))
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27.02.2021 00:14 Відповісти
Хорошо хоть не в пирамиде застрял Самолет SkyUp с украинскими туристами из Занзибара застрял в Египте - Цензор.НЕТ 8643
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27.02.2021 00:19 Відповісти
дарма Ви, куме, мене так турбує, так турбує той Гондурас, чи то Занзібар ! Самолет SkyUp с украинскими туристами из Занзибара застрял в Египте - Цензор.НЕТ 4149
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27.02.2021 00:34 Відповісти
экспедиция Папанина застряла Занзибаре тчк.
посылаем спасеня ледокол Челюскин тчк.
***** с девочкой и ее блудником будет спасена тчк.


ОПа Презика тчк



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27.02.2021 00:46 Відповісти
***** с девочкой уже вроде вернулась неделю назад. Может там еще одна есть?
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27.02.2021 09:43 Відповісти
Предлагаю такую концовку:
***** с собачкой и ее блудником будет спасена тчк

По прибытии идите все в ОПУ вскл
Презик тчк
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27.02.2021 10:13 Відповісти
трип-тур...
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27.02.2021 00:16 Відповісти
Я восени летів в Єгипет, то в аеропорту Бориспіль нарахував 12 рейсів за добу до Хургади і Шарм ель Шейху. А коли летів назад, то в той день з Хургади в Україну було 15 рейсів: Київ, Львів, Дніпро.

Кожна нормальна людина, яка працює може дозволити собі полетіти у відпустку. Не лише чиновники та бандюки.
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27.02.2021 00:51 Відповісти
контрреволюционные вещи говорите, Филипп Филиппович...
Все ж знают - зрада, зубажиння, полвареника.
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27.02.2021 01:53 Відповісти
Вероятно, но путевка в Хугарда стоит 350-400 евро. В Занзибар стоит минимум 4 раза дороже (от 1300 -1500 ойро). Не каждая "нормальная" людина может себе позволит спустить за 7 дней 4 месячных зарплат.
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27.02.2021 08:39 Відповісти
Середня зарплата в Києві у грудні 2020 - 21 12 грн. - еквівалент 800 доларів США. Якщо це середня, то у когось вона більша. 1300 - 1500 ойро кваліфікованого фахівця в Києві не здивуєте.
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27.02.2021 12:02 Відповісти
середня зарплата 21 812 грн - еквівалент 800 доларів США.
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27.02.2021 17:27 Відповісти
Уберите декабрь (премии, 13 зарплата) и получите не более 18000 = 540 евро. Бруто - до налогов. //index.minfin.com.ua/labour/salary/average/kiev/
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27.02.2021 18:08 Відповісти
Між офіційною з якої платять податки і неофіційною, яку додатково до офіційної платять в конвертах, як кажуть в Одесі -"дві великих різниці".
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27.02.2021 18:51 Відповісти
Зубожілі. Самолет SkyUp с украинскими туристами из Занзибара застрял в Египте - Цензор.НЕТ 7797
Хай жиє Занзібар,

Хай жиє Занзібар.
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27.02.2021 00:26 Відповісти
Де баба Жулька, яка кричала що людям не вистачає на пів вареника. Самолет SkyUp с украинскими туристами из Занзибара застрял в Египте - Цензор.НЕТ 8579
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27.02.2021 00:42 Відповісти
Всі кажуть про якісь пів вареника, а я не чув про це. Про півогірка чув і навіть бачив.
Самолет SkyUp с украинскими туристами из Занзибара застрял в Египте - Цензор.НЕТ 4188
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27.02.2021 00:48 Відповісти
А про пів бублика на голові Вони?
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27.02.2021 09:15 Відповісти
Ні, не чув. Літак SkyUp з українськими туристами із Занзібару застряг у Єгипті - Цензор.НЕТ 515
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27.02.2021 09:18 Відповісти
украинские туристы в Занзибаре?
от любопытные мы, шо абздец,,,
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27.02.2021 00:27 Відповісти
Мой папа в жизни не был на Занзибаре
И мама не бывала на Занзибаре
Откуда же ты парень такие видишь сны

Как будто я скучаю в шикарном баре
А первая красотка на Занзибаре
Играет на гитаре мотив своей страны
Как странно её звали Лимбо
Такие у них имена
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27.02.2021 00:37 Відповісти
собираюсь в следующем году мягким поездом из Кейптауна через Занзібар в Танзанію - любопытство не порок а источник знаний Самолет SkyUp с украинскими туристами из Занзибара застрял в Египте - Цензор.НЕТ 6115
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27.02.2021 01:45 Відповісти
и ето правильно - посмотреть как выглядели наши предки до нашей еры ето очень так себе любопытненько... )))
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27.02.2021 01:48 Відповісти
нет то не мои предки - я от Адама произошел Самолет SkyUp с украинскими туристами из Занзибара застрял в Египте - Цензор.НЕТ 9600
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27.02.2021 01:50 Відповісти
так и они тоже Самолет SkyUp с украинскими туристами из Занзибара застрял в Египте - Цензор.НЕТ 9994
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27.02.2021 01:58 Відповісти
или все таки у нас у каждого свой Адам из ребра Евы выколупнутый?
запутался я шо то в етих кришнаитах христианах буддийских...
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27.02.2021 02:02 Відповісти
Олигархи выгнали дешевые лоукостеры Визэйер и Ренэйер и стали грузить маршруты своими старыми самолетами
Говорят , что Беня с Ринатом купили по дешёвке в США немного боингов 😀😀😀сами они на них летать не собираются
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27.02.2021 00:35 Відповісти
ПЗРК....
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27.02.2021 00:38 Відповісти
Упомянутые тобой лоукостеры никогда не летали как чартеры ни в Египет, ни в Занзибар, ни в Турцию. К чему ты их приплела?
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27.02.2021 01:54 Відповісти
из цикла, что вижу про то и пою.... что забрело в коробку, то и выдаю... ум для этого, как лишний рудимент...
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27.02.2021 11:59 Відповісти
.. а что..ВизЭйр или РьянЭйр летают или летали в Египет и в Занзибар? У Скай Апа самолёты 2006-13 года выпуска.... Бене нет смысла покупать самолёты, ибо компания МАУ уже вернула лизингодателям четыре самолёта и пытается избавится ещё от нескольких...да договора не позволяют. Уволено 140 человек лётного состава... Зачем покупать самолёты..да ещё и старые?
Да и Беня не дурак... Подписание договора *открытое небо* поставит крест на ценовой политике МАУ ... как и возможно на самой авиакомпании... ))) Зачем Вы придумываете то...в чём не разбираетесь?
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27.02.2021 16:54 Відповісти
Какая бедная у нас страна. То одни в Занзибаре застряли, теперь вот другие.
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27.02.2021 00:38 Відповісти
У цього SkyUp постійно проблеми з вильотами. Колись летів з Хургади в Київ, то львів'яни другу добу сиділи там в аеропорту через затримку з вильотом SkyUp. Я після того, намагаюсь обходити цю компанію десятою дорогою.
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27.02.2021 00:39 Відповісти
..проблеми тому..що хватають все що можна... не маючи у резерві достатнього штату літаків. Планують впритул... аби більш виконати та вичавити. Тому люба несправність ломає весь графік , які вони напланували. А це порушення, бо повинні тримати резервні літаки. За цім повинна слідкувати Державіаслужба... Але маємо те, що маємо! Але таке не тільки в Україні. Турецький Пегасус таке ж саме... Болгари теж саме... Навіть Люфтганза буває влітає ...)))
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27.02.2021 17:00 Відповісти
Самолет SkyUp с украинскими туристами из Занзибара застрял в Египте - Цензор.НЕТ 5026
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27.02.2021 00:48 Відповісти
ну ****** это такая страна, где живут ********, растут *******, водятся ******* ...... был когда-то в детстве такой анекдот..
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27.02.2021 01:57 Відповісти
Самолет SkyUp с украинскими туристами из Занзибара застрял в Египте - Цензор.НЕТ 9017
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27.02.2021 07:27 Відповісти
Наши люди в столь тяжелое время для страны по Занзибарам не ездят!!!!! Нашим людям скоро жрать нечего будет!!!!!!!!!!!!
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27.02.2021 08:58 Відповісти
Може вже час перейменуватися в SkyDown?
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27.02.2021 09:41 Відповісти
В ГРОЗОВЫХ ВОРОТАХ !?)
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27.02.2021 10:16 Відповісти
Это еще одно доказательство, что скай ап конченная контора! Сервис ниже плинтуса!
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27.02.2021 11:10 Відповісти
Ох, якби те сталось,
щоб ви не вертались,
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27.02.2021 12:48 Відповісти
 
 