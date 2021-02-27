Літак SkyUp з українськими туристами із Занзібару застряг у Єгипті
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Літак авіакомпанії SkyUp з українцями на борту, що здійснював рейс із Занзібару в Київ, застряг в аеропорту Луксору (Єгипет).
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба авіаперевізника SkyUp.
"Рейс SkyUp Airlines PQ 6974 Занзібар-Київ, який зробив планову зупинку на дозаправку в Луксорі (Єгипет), поки затримується в цьому аеропорту через технічні причини", - йдеться в повідомленні.
Авіаперевізник зазначив, що виліт рейсу SkyUp Airlines PQ 6974 Занзібар-Київ заплановано на 27.02.2021 о 6:30 за місцевим часом. Пасажири були забезпечені харчуванням і напоями. Також їм було запропоновано гарячу їжу.
Топ коментарі
+6 Алекс Мышкевич
показати весь коментар27.02.2021 00:46
+6 Myko
показати весь коментар27.02.2021 00:51
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Будь ласка, зачекайте...
посылаем спасеня ледокол Челюскин тчк.
***** с девочкой и ее блудником будет спасена тчк.
ОПа Презика тчк
***** с собачкой и ее блудником будет спасена тчк
По прибытии идите все в ОПУ вскл
Презик тчк
Кожна нормальна людина, яка працює може дозволити собі полетіти у відпустку. Не лише чиновники та бандюки.
Все ж знают - зрада, зубажиння, полвареника.
Хай жиє Занзібар,
Хай жиє Занзібар.
от любопытные мы, шо абздец,,,
И мама не бывала на Занзибаре
Откуда же ты парень такие видишь сны
Как будто я скучаю в шикарном баре
А первая красотка на Занзибаре
Играет на гитаре мотив своей страны
Как странно её звали Лимбо
Такие у них имена
запутался я шо то в етих кришнаитах христианах буддийских...
Говорят , что Беня с Ринатом купили по дешёвке в США немного боингов 😀😀😀сами они на них летать не собираются
Да и Беня не дурак... Подписание договора *открытое небо* поставит крест на ценовой политике МАУ ... как и возможно на самой авиакомпании... ))) Зачем Вы придумываете то...в чём не разбираетесь?
щоб ви не вертались,