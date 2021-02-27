Літак SkyUp з українськими туристами із Занзібару застряг у Єгипті

Літак авіакомпанії SkyUp з українцями на борту, що здійснював рейс із Занзібару в Київ, застряг в аеропорту Луксору (Єгипет).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба авіаперевізника SkyUp.

"Рейс SkyUp Airlines PQ 6974 Занзібар-Київ, який зробив планову зупинку на дозаправку в Луксорі (Єгипет), поки затримується в цьому аеропорту через технічні причини", - йдеться в повідомленні.

Авіаперевізник зазначив, що виліт рейсу SkyUp Airlines PQ 6974 Занзібар-Київ заплановано на 27.02.2021 о 6:30 за місцевим часом. Пасажири були забезпечені харчуванням і напоями. Також їм було запропоновано гарячу їжу.

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