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За сутки ОБСЕ насчитала 30 нарушений "тишины" на Донбассе

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

За сутки ОБСЕ насчитала 30 нарушений

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение суток, 26 февраля, зафиксировала на Донбассе 25 нарушений режима прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном отчете СММ.

В частности, в Донецкой области СММ зафиксировала 10 нарушений режима прекращения огня. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 23 таких нарушениях.

В Луганской области Миссия зафиксировала 20 нарушений режима прекращения огня. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 2 такие нарушения.

СММ и дальше осуществляла мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского. Наблюдатели снова видели контейнеры на участке разведения в районе Золотого и у ее южного края, а также людей в пределах участка разведения в районе Петровского.

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Автор: Вадим Куц
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение суток, 26 февраля, зафиксировала на Донбассе 25 нарушений режима прекращения огня.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном отчете СММ. Источник: https://censor.net/ru/n3250459
Ранок суботи легким не буває...
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27.02.2021 08:24 Ответить
ОБСЕ - импотентное, целлюлитное , заплывшее жиром. жадное до кровавых денег сборище любителей оправдывать и поощрять террориста путена....
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27.02.2021 09:38 Ответить
прорашистский ОБСЕшный какулятор
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27.02.2021 10:23 Ответить
сепарские твиттеры пишут, что кацапня начала танки выдвигать к передовой..
колонна танков вчера и колонная сегодня в районе Горловки прошли на передовую..
и арта тяжелая с утра бабахает с раннего утра..
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27.02.2021 12:27 Ответить
За сутки ОБСЕ насчитала 30 нарушений "тишины" на Донбассе

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А ОБСЄ не хоче посчітати скільки в Другу світову було нарушєній тішіни? За добу ОБСЄ нарахувала 30 порушень "тиші" на Донбасі - Цензор.НЕТ 2966
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27.02.2021 15:16 Ответить
И как не вспомнить Купера: тишина в том месте, где находишься ты, Гарри, не похожа ни на какую другую тишину. Что это за такая "тишина", которую 30 раз нарушили? ответ очевиден.
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27.02.2021 20:50 Ответить
 
 