За сутки ОБСЕ насчитала 30 нарушений "тишины" на Донбассе
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение суток, 26 февраля, зафиксировала на Донбассе 25 нарушений режима прекращения огня.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном отчете СММ.
В частности, в Донецкой области СММ зафиксировала 10 нарушений режима прекращения огня. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 23 таких нарушениях.
В Луганской области Миссия зафиксировала 20 нарушений режима прекращения огня. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 2 такие нарушения.
СММ и дальше осуществляла мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского. Наблюдатели снова видели контейнеры на участке разведения в районе Золотого и у ее южного края, а также людей в пределах участка разведения в районе Петровского.
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Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном отчете СММ. Источник: https://censor.net/ru/n3250459
Ранок суботи легким не буває...
колонна танков вчера и колонная сегодня в районе Горловки прошли на передовую..
и арта тяжелая с утра бабахает с раннего утра..
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А ОБСЄ не хоче посчітати скільки в Другу світову було нарушєній тішіни?