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За добу ОБСЄ нарахувала 30 порушень "тиші" на Донбасі

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За добу ОБСЄ нарахувала 30 порушень

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ упродовж доби, 26 лютого, зафіксувала на Донбасі 25 порушень режиму припинення вогню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в щоденному звіті СММ.

Зокрема, в Донецькій області СММ зафіксувала 10 порушень режиму припинення вогню. За попередній звітний період в області зафіксовано 23 такі порушення.

У Луганській області СММ зафіксувала 20 порушень режиму припинення вогню. За попередній звітний період в області зафіксовано 2 такі порушення.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ і далі здійснювала моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого та Петрівського. Спостерігачі знову бачили контейнери на ділянці розведення в районі Золотого та біля її південного краю, а також людей у межах ділянки розведення в районі Петрівського.

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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение суток, 26 февраля, зафиксировала на Донбассе 25 нарушений режима прекращения огня.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном отчете СММ. Источник: https://censor.net/ru/n3250459
Ранок суботи легким не буває...
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27.02.2021 08:24 Відповісти
ОБСЕ - импотентное, целлюлитное , заплывшее жиром. жадное до кровавых денег сборище любителей оправдывать и поощрять террориста путена....
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27.02.2021 09:38 Відповісти
прорашистский ОБСЕшный какулятор
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27.02.2021 10:23 Відповісти
сепарские твиттеры пишут, что кацапня начала танки выдвигать к передовой..
колонна танков вчера и колонная сегодня в районе Горловки прошли на передовую..
и арта тяжелая с утра бабахает с раннего утра..
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27.02.2021 12:27 Відповісти
За сутки ОБСЕ насчитала 30 нарушений "тишины" на Донбассе

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А ОБСЄ не хоче посчітати скільки в Другу світову було нарушєній тішіни? За добу ОБСЄ нарахувала 30 порушень "тиші" на Донбасі - Цензор.НЕТ 2966
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27.02.2021 15:16 Відповісти
И как не вспомнить Купера: тишина в том месте, где находишься ты, Гарри, не похожа ни на какую другую тишину. Что это за такая "тишина", которую 30 раз нарушили? ответ очевиден.
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27.02.2021 20:50 Відповісти
 
 