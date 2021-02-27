За добу ОБСЄ нарахувала 30 порушень "тиші" на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ упродовж доби, 26 лютого, зафіксувала на Донбасі 25 порушень режиму припинення вогню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в щоденному звіті СММ.

Зокрема, в Донецькій області СММ зафіксувала 10 порушень режиму припинення вогню. За попередній звітний період в області зафіксовано 23 такі порушення.

У Луганській області СММ зафіксувала 20 порушень режиму припинення вогню. За попередній звітний період в області зафіксовано 2 такі порушення.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ і далі здійснювала моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого та Петрівського. Спостерігачі знову бачили контейнери на ділянці розведення в районі Золотого та біля її південного краю, а також людей у межах ділянки розведення в районі Петрівського.

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