Вакцинацию в Украине проводят 33 бригады. Больше прививают женщин, - Ляшко
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По состоянию на субботу, 27 февраля, вакцинация в Украине проводится 33 бригадами. За минувшие сутки больше привили женщин, чем мужчин.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, с начала кампании привили 3 051 человека, а за 26 февраля - 1 713 человек. Вчера сделали на 534 прививки больше, чем 25 февраля, поскольку кампания по вакцинации разворачивается каскадным методом.
"В настоящее время прививки проводились 33 мобильными бригадами по иммунизации. За сутки привито на 31,58% больше женщин, чем мужчин", - сообщил Ляшко.
Наибольшее количество привитых за сутки в Николаевской области (170 прививок), за весь период прививочной кампании - в Черкасской области (270 прививок).
Пожалуйста, подождите...
Когда был ОДИН заболевших бананофикусом, они ввели на год карантин и положили в локдаун 40-миллионную страну! А от вакцины пострадали только за одни сутки уже семеро!
Только сутки. Уже СЕМЬ.
Каждые три с половиной часа один украинец прощается со своим здоровьем, которое вчера было абсолютно нормальным, а теперь...
КАЖДЫЙ ТРИ ЧАСА! И ЭТО ТОЛЬКО ПЕРВЫЕ СУТКИ!
И оно блеет что "не надо паники, не надо волноваться".
НАДО, ИДИТЬЕГОМАТЬ, ВОЛНОВАТЬСЯ!!!
В тюрьме, коррумпированный лживый убийца, сидеть УЖЕ должен!!!
Немедленно должно быть прекращено вакцинирование не прошедшей испытания, не преквалифицированной вакциной!
КОРРУПЦИЯ УБИВАЕТ! В БУКВАЛЬНОМ СМЫСЛЕ СЛОВА!
П. С. И это только то, что они ВЫНУЖДЕНЫ официально признать. Только представьте себе, о чём они ещё умалчивают. Представьте реальную картину!
https://fb.watch/3VOVL3GYWI/
А потому, что в нашей стране законодательно закреплено неравенство женщин и мужчин. Все равны, но женщины - равнее (естественно, после начальников )
вроде же говорили, шо медикии и пожилые люди первыми,
а тут невнятное какое то кудахтанье - "больше прививают женщин".
Непонятно другое, они всего то одну паллету с вакциной привезли, а такая помпа: "Вакцинация в Украине....", "33 бригады...", "по всей Украине....".
Плюс какая то непонятная статистика "женщины/мужчины" - лишь бы дать какую то статистику, в стиле "процесс идет", "мы все контролируем"....
Зеленский, Степанов, Ляшко наживают миллионы на жизнях и здоровье украинцев!
Можливо це і на краще.
- Почему дорогостоящая вакцина распространяется абсолютно бесплатно, а теми же масками, которые требуют от граждан разных стран, не смогли обеспечить никого?
- Почему государства так сильно обеспокоены здоровьем граждан, что во время жёсткой изоляции были закрыты все спортивные площадки, школы, тренажёрные залы, парки и другие важные общественные места, но были открыты все алкомаркеты и банки?
- Почему вдруг государства стран мира так сильно обеспокоилось заботой о людях, что готовы "вылезти вон" из шкуры, но причинить благо, тогда как пенсионеры считают последние копейки на буханку хлеба и трусятся над тем, чтобы оплатить коммунальные налоги?
Давайте поразмыслим вместе над таким сложным ребусом и попытаемся найти ответ до тех пор, пока всеобъемлющая забота не зайдёт слишком далеко... Так далеко и глубоко, как это ощутили некоторые жители Китая, идущие враскорячку по улице.
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ПРУФ: Мозг взрослого мужчины в среднем на 11-12 % тяжелее и на 10 % больше по объёму, чем у женщины. Статистической разницы между соотношением размеров тела и мозга у мужчин и женщин не обнаружено.
Тому що це - індивідуальне.
Куда не звонил - нигде не делают, только медиков порят за отказы от вакцинаций и плохое проведение агитации за вакцинацию индийским шмурдяком.
"Конечно, очень приятно, когда в первую очередь подумали о медработников. Это выглядит благородно и, на первый взгляд, рационально. Медики на передовой, и им первым нужна защита. Но. Большое "но"..Большинство медиков уже переболели, особенно медперсонал, работающий с больными COVID-19, сотрудники экстренной медпомощи и семейные врачи. Тех же, кто еще не успел, может лучше не трогать? Если иммунная система конкретно этих людей позволяет работать с ковидом почти целый год и не болеть ... Зачем ее трогать? Такой иммунной системе нужно лишь удивиться и порадоваться за медработников. Их надо вакцинировать? С какой целью? Конечно, медики, которые еще не болели и имеют сопутствующие болезни, однозначно нуждаются в вакцине, но (опять "но") организаторы программы сделали все, чтобы вакцине не доверяли, в первую очередь медики. В частности именно индийской CoviShield.
Что это за вакцина? Почему Украина получила не брендовые, более или менее проверенные и внедренные в мире вакцины, а что-то неизвестное? Почему регистрация состоялась с нарушениями действующего законодательства? Почему обязательства на этот продукт оформлен на некоего студента индуса? На сколько добровольцах испытания, лишь на 1-1,5 тысячах? Проверяли вакцину на группе пожилых людей?
CoviShield может быть нормальной и безопасной вакциной, но убедится в этом нет возможности. Сами медики антипрививочниками никогда не были, но им нужно быть убежденными в том, что завезенный продукт является безопасным.
А делают вокруг у нас все так, чтобы прививочной программе не доверяли... даже медики!!!"
- Я себе відчуваю чудово!
- А як вас звати?
- Я себе відчуваю чудово!
- Скажіть коли вам ввели вакцину?
- Я себе відчуваю чудово!
- З вами все гаразд?
- Я себе відчуваю чудово! Пацієнт посміхається.