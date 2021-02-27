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Вакцинацию в Украине проводят 33 бригады. Больше прививают женщин, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Вакцинацию в Украине проводят 33 бригады. Больше прививают женщин, - Ляшко

По состоянию на субботу, 27 февраля, вакцинация в Украине проводится 33 бригадами. За минувшие сутки больше привили женщин, чем мужчин.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, с начала кампании привили 3 051 человека, а за 26 февраля - 1 713 человек. Вчера сделали на 534 прививки больше, чем 25 февраля, поскольку кампания по вакцинации разворачивается каскадным методом.

"В настоящее время прививки проводились 33 мобильными бригадами по иммунизации. За сутки привито на 31,58% больше женщин, чем мужчин", - сообщил Ляшко.

Наибольшее количество привитых за сутки в Николаевской области (170 прививок), за весь период прививочной кампании - в Черкасской области (270 прививок).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинация от COVID-19: За три дня в Украине привили более 3 000 человек

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+11
Женщин догнать легче! Вакцинацию в Украине проводят 33 бригады. Больше прививают женщин, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5800
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27.02.2021 11:05
+6
Женщины отбиться не могут от подделки,которую даже индусам не кололи?
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27.02.2021 11:06
+4
Интересно Беленюк сможет отнюхать вакцинированньіх от невакцинировпнньіх?
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27.02.2021 11:28
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Женщин догнать легче! Вакцинацию в Украине проводят 33 бригады. Больше прививают женщин, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5800
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27.02.2021 11:05 Ответить
А вот если б заявили, что прививают больше мужчин, то сразу начались бы вопли о сексизме, угнетении женщин, нарушении их прав и т.д. Вакцинацію в Україні проводять 33 бригади. Більше щеплять жінок, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7973
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27.02.2021 16:41 Ответить
Так в чем дело?! Давай поднимем хай, что вакцинируют женщин, а нам, мужукам, хоть ложись и помирай! Вакцинацію в Україні проводять 33 бригади. Більше щеплять жінок, - Ляшко - Цензор.НЕТ 462 Вакцинацію в Україні проводять 33 бригади. Більше щеплять жінок, - Ляшко - Цензор.НЕТ 462 Вакцинацію в Україні проводять 33 бригади. Більше щеплять жінок, - Ляшко - Цензор.НЕТ 462
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27.02.2021 16:43 Ответить
Это верная идея. Если молчать - то дискриминация мужчин по половому признаку только усилится.
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27.02.2021 16:53 Ответить
Женщины отбиться не могут от подделки,которую даже индусам не кололи?
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27.02.2021 11:06 Ответить
Ума нема - вважай каліка.
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27.02.2021 11:10 Ответить
Всего лишь сутки прошли с момента начала вакцинации украинцев индийским шмурдяком "божья благодать" кустарного производства. И уже они вынуждены официально сообщить, что поступило СЕМЬ сообщений о побочных последствиях этой вакцины.

Когда был ОДИН заболевших бананофикусом, они ввели на год карантин и положили в локдаун 40-миллионную страну! А от вакцины пострадали только за одни сутки уже семеро!

Только сутки. Уже СЕМЬ.

Каждые три с половиной часа один украинец прощается со своим здоровьем, которое вчера было абсолютно нормальным, а теперь...
КАЖДЫЙ ТРИ ЧАСА! И ЭТО ТОЛЬКО ПЕРВЫЕ СУТКИ!

И оно блеет что "не надо паники, не надо волноваться".

НАДО, ИДИТЬЕГОМАТЬ, ВОЛНОВАТЬСЯ!!!
В тюрьме, коррумпированный лживый убийца, сидеть УЖЕ должен!!!
Немедленно должно быть прекращено вакцинирование не прошедшей испытания, не преквалифицированной вакциной!

КОРРУПЦИЯ УБИВАЕТ! В БУКВАЛЬНОМ СМЫСЛЕ СЛОВА!

П. С. И это только то, что они ВЫНУЖДЕНЫ официально признать. Только представьте себе, о чём они ещё умалчивают. Представьте реальную картину!
https://fb.watch/3VOVL3GYWI/
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27.02.2021 11:34 Ответить
просто в больницах работает больше женщин...санитарками и медсестрами...а прививают в первую очередь медперсонал.
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27.02.2021 11:14 Ответить
В ЗСУ и МВД, где сейчас активно проводится вакцинация, большинство сотрудников - мужчины. Но прививают первых женщин (естественно, после командного состава). Где равноправие? Почему нет заседаний ВР по поводу сексизма? Почему эту ситуацию не клеймят позором на ток-шоу? Где заявления европейских правозащитных организаций?
А потому, что в нашей стране законодательно закреплено неравенство женщин и мужчин. Все равны, но женщины - равнее (естественно, после начальников Вакцинацію в Україні проводять 33 бригади. Більше щеплять жінок, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7055 )
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27.02.2021 16:48 Ответить
впечатляет все - темпы особенно.
вроде же говорили, шо медикии и пожилые люди первыми,
а тут невнятное какое то кудахтанье - "больше прививают женщин".
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27.02.2021 11:15 Ответить
Потому что медперсонал в основном, женщины!
Непонятно другое, они всего то одну паллету с вакциной привезли, а такая помпа: "Вакцинация в Украине....", "33 бригады...", "по всей Украине....".
Плюс какая то непонятная статистика "женщины/мужчины" - лишь бы дать какую то статистику, в стиле "процесс идет", "мы все контролируем"....
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27.02.2021 12:11 Ответить
Вакцинацію в Україні проводять 33 бригади. Більше щеплять жінок, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5443
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27.02.2021 11:21 Ответить
из поликлиники звонят пожилым пенсам с предложением сделать прививку индийским шмурдяком - все отказываются....ждут пфайзер говорят
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27.02.2021 11:21 Ответить
Для Пфайзера, в Украине, ОДИН, подаренный посольством США, контейнер. Для сведения, Литва, отказалась от Пфайзера, т. к. не может обеспечить логистику. Украина сможет? Колоться размороженным, опасно.
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27.02.2021 11:34 Ответить
Я уколов не боюсь- если надо-уколюсь!
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27.02.2021 11:21 Ответить
индийский ШМУРДЯК закупленный по ЗАВЫШЕННЫМ ценам
Зеленский, Степанов, Ляшко наживают миллионы на жизнях и здоровье украинцев!
Вакцинацію в Україні проводять 33 бригади. Більше щеплять жінок, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4325
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27.02.2021 11:22 Ответить
Прошел фейк ,что Ираиль передаст 10лим доз пфайзера,но дороже!
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27.02.2021 11:23 Ответить
Ну, несколько сотен, а может, и тысяч доз вакцины Пфайзер, привезут в Украину Зеля и члены Зе-команы. В своих организмах.
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27.02.2021 11:31 Ответить
Интересно Беленюк сможет отнюхать вакцинированньіх от невакцинировпнньіх?
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27.02.2021 11:28 Ответить
Он разве что Киву после заседания в ВР сможет унюхать.
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27.02.2021 11:32 Ответить
Темпи вражають, має бути 12тис чоловік в день а вони роблять менше 600. Це вони так підготувалися, що до звичайних громадян черга ніколи не дійде. Складається враження що вони це все затягують щоб на цьому ще заробити.
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27.02.2021 11:32 Ответить
"...не дійде..."
Можливо це і на краще.
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27.02.2021 15:00 Ответить
Чому це на краще? Вакцинація добровільна і я маю бажання вакцинуватися вакциною пфайзер чи астразенекас яку держава купить за мої податки.
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27.02.2021 15:36 Ответить
А чего как-то тихо о китайской вакцине, за которую и денежку, не кислую, заплатили? Читаешь разное, говорят, что заплатили банкроту. Как можно сразу стать банкротом, получив миллиард гривен? Или это "Наш ответ Керзону", т. е. ответка Китая за "Мотор сич"?
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27.02.2021 11:40 Ответить
Банкротом была фирма Богатырёвой. Теперь уже - нет...
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27.02.2021 14:01 Ответить
Да идите в жопу со своим шмурядком.
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27.02.2021 11:42 Ответить
НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О ЗАБОТЕ НА ЗАСЫПКУ
- Почему дорогостоящая вакцина распространяется абсолютно бесплатно, а теми же масками, которые требуют от граждан разных стран, не смогли обеспечить никого?
- Почему государства так сильно обеспокоены здоровьем граждан, что во время жёсткой изоляции были закрыты все спортивные площадки, школы, тренажёрные залы, парки и другие важные общественные места, но были открыты все алкомаркеты и банки?
- Почему вдруг государства стран мира так сильно обеспокоилось заботой о людях, что готовы "вылезти вон" из шкуры, но причинить благо, тогда как пенсионеры считают последние копейки на буханку хлеба и трусятся над тем, чтобы оплатить коммунальные налоги?
Давайте поразмыслим вместе над таким сложным ребусом и попытаемся найти ответ до тех пор, пока всеобъемлющая забота не зайдёт слишком далеко... Так далеко и глубоко, как это ощутили некоторые жители Китая, идущие враскорячку по улице.
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27.02.2021 11:43 Ответить
Можно подробней о причинах походки жителей Китая.
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27.02.2021 15:03 Ответить
Согластно медицинским данным у женщин мозг меньше. Не просто так женщин везде притесняют.
===========
ПРУФ: Мозг взрослого мужчины в среднем на 11-12 % тяжелее и на 10 % больше по объёму, чем у женщины. Статистической разницы между соотношением размеров тела и мозга у мужчин и женщин не обнаружено.
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27.02.2021 11:47 Ответить
Додай ще що у жінок інстинктивно-гормональна поведінка. І тому їх легше застрашити (вони ведуться на хуцпу без етапу роздумування правда/брехня). Тому й беруть на понти тих кого легше.
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27.02.2021 12:23 Ответить
На Цензорі теж є така лохушка, яка вірить в будь яку хуцпу від будь якого троля під німецьким або американським проксі. Справжня знахідка для шахраїв та маніпуляторів.
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28.02.2021 00:16 Ответить
Це зовсім не означає, що особи чоловічої статі - розумніші.
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27.02.2021 18:43 Ответить
Згоден повністью! Але це означає що особи жіночої статі - ......, ніж особи чоловічої. Додумайте самі. Вакцинацію в Україні проводять 33 бригади. Більше щеплять жінок, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5375
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27.02.2021 18:55 Ответить
Я такого якраз і не стверджувала. Так що мені додумувати нема чого. Я ніколи тему =хто розумніший - чоловіки чи жінки= не піднімаю.
Тому що це - індивідуальне.
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27.02.2021 19:06 Ответить
Врут!
Куда не звонил - нигде не делают, только медиков порят за отказы от вакцинаций и плохое проведение агитации за вакцинацию индийским шмурдяком.
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27.02.2021 11:49 Ответить
///Цитата:
"Конечно, очень приятно, когда в первую очередь подумали о медработников. Это выглядит благородно и, на первый взгляд, рационально. Медики на передовой, и им первым нужна защита. Но. Большое "но"..Большинство медиков уже переболели, особенно медперсонал, работающий с больными COVID-19, сотрудники экстренной медпомощи и семейные врачи. Тех же, кто еще не успел, может лучше не трогать? Если иммунная система конкретно этих людей позволяет работать с ковидом почти целый год и не болеть ... Зачем ее трогать? Такой иммунной системе нужно лишь удивиться и порадоваться за медработников. Их надо вакцинировать? С какой целью? Конечно, медики, которые еще не болели и имеют сопутствующие болезни, однозначно нуждаются в вакцине, но (опять "но") организаторы программы сделали все, чтобы вакцине не доверяли, в первую очередь медики. В частности именно индийской CoviShield.
Что это за вакцина? Почему Украина получила не брендовые, более или менее проверенные и внедренные в мире вакцины, а что-то неизвестное? Почему регистрация состоялась с нарушениями действующего законодательства? Почему обязательства на этот продукт оформлен на некоего студента индуса? На сколько добровольцах испытания, лишь на 1-1,5 тысячах? Проверяли вакцину на группе пожилых людей?
CoviShield может быть нормальной и безопасной вакциной, но убедится в этом нет возможности. Сами медики антипрививочниками никогда не были, но им нужно быть убежденными в том, что завезенный продукт является безопасным.
А делают вокруг у нас все так, чтобы прививочной программе не доверяли... даже медики!!!"
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27.02.2021 15:19 Ответить
Вакцинацію в Україні проводять 33 бригади. Більше щеплять жінок, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9642
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27.02.2021 11:55 Ответить
А де ж всі остальніанонсовані бригади?
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27.02.2021 16:34 Ответить
- Ми з радіо НВ. Як ви себе почуваєте шановний після вакцинації Болівудом?

- Я себе відчуваю чудово!
- А як вас звати?
- Я себе відчуваю чудово!
- Скажіть коли вам ввели вакцину?
- Я себе відчуваю чудово!
- З вами все гаразд?
- Я себе відчуваю чудово! Пацієнт посміхається.
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27.02.2021 16:56 Ответить
Важно помнить что ни один из шмурдяков - ни асразенекский, ни пфайзерский - не проходили тестирования на возможную канцерогенность (для этого требуется несколько лет).
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27.02.2021 22:29 Ответить
 
 